Baldur’s Gate 3: trucchi e consigli per capire come si gioca al meglio

In questa guida vi sveleremo tanti trucchi e consigli utili a capire come si gioca al meglio a Baldur’s Gate 3, il classic RPG di Larian Studios

Dopo un lungo periodo di Early Access finalmente Baldur’s Gate 3 è disponibile in versione 1.0! Dal lancio ufficiale ad oggi non si è parlato di altro che di questo grandissimo titolo e questo ha portato anche i giocatori meno avvezzi a questo tipo di RPG ad interessarsi all’opera di Larian. Per aiutare i novizi del genere abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove potrete trovare tanti trucchi e consigli utili a capire come si gioca al meglio a Baldur’s Gate 3.

Niente PG perfetti – Baldur’s Gate 3: trucchi e consigli per capire come si gioca

Durante la creazione del personaggio è ovvio che la maggior parte dei giocatori cercherà di creare un PG il più efficiente possibile, ma tenete a mente che questa è solo una scelta e non un obbligo. Ovviamente creando ad esempio uno gnomo ladro avrete tanti vantaggi dati da una buona combinazione classe-razza, ma questo non è l’unico modo di giocare.

Alla fine interagire con il mondo di gioco e con gli altri personaggi è sicuramente l’aspetto più importante di Baldur’s Gate 3, e questo non richiede affatto di utilizzare un personaggio perfetto. Di sicuro un elfo barbaro potrebbe avere qualche difficoltà nei combattimenti più avanzati, ma allo stesso tempo potrebbe aprirvi le porte verso nuove opzioni di dialogo molto interessanti.

Usate il quicksave – Baldur’s Gate 3: trucchi e consigli per capire come si gioca

In Baldur’s Gate 3 praticamente ogni cosa è determinata dal lancio di un dado e questo può portare ad un gran numero di sorprese inaspettate. Per evitare di trovarvi in situazioni spiacevoli vi consigliamo quindi di utilizzare il salvataggio rapido il più spesso possibile. Per fortuna semplicemente premendo il tasto “F5” potrete comodamente creare un salvataggio ricaricabile liberamente premendo “F8“.

Noi vi consigliamo di utilizzare questa feature praticamente prima di ogni dialogo, così da poter riprovare in caso qualcosa vada storto. Se però siete interessati a fare un playthrough onesto e senza alcuna manipolazione del gioco, allora siete liberissimi di ignorare il nostro consiglio.

Premente sempre ALT – Baldur’s Gate 3: trucchi e consigli per capire come si gioca

In Baldur’s Gate 3 è possibile interagire praticamente con qualsiasi cosa e, per quanto divertente, questo porta il rischio di non notare qualcosa di utile. Per fortuna Larian ha pensato ad una soluzione molto pratica, dato che tenendo premuto “ALT” potrete comodamente evidenziare gli oggetti più importanti nei paraggi.

In questo modo potrete notare subito la posizione di pozioni, documenti, forzieri e così via, ma non solo. Evidenziando gli oggetti in questo modo infatti potrete anche capire se siete liberi di interagirci oppure no. Se il nome di un oggetto viene evidenziato in rosso vorrà dire infatti che, se proverete a raccoglierlo oppure ad usarlo, le persone del luogo potrebbero reagire male.

Prendete mercanzia – Baldur’s Gate 3: trucchi e consigli per capire come si gioca

Cliccando con il tasto destro su un oggetto prima di raccoglierlo avete la possibilità di aggiungerlo alla vostra mercanzia. Facendo così l’oggetto verrà contrassegnato come inutile e successivamente potrete venderlo rapidamente dal primo mercante in cui vi imbatterete.

Questo è molto comodo quando vi imbattete in oggetti potenzialmente di valore ma inutili, come ad esempio vassoi d’argento o pietre preziose. Ricordate solamente di non raccogliere proprio ogni singola cosa che trovate, dato che rischiate di accumulare troppo peso e subire delle penalità alla velocità di movimento.

Usate tante magie – Baldur’s Gate 3: trucchi e consigli per capire come si gioca

Se utilizzate un PG con delle capacità magiche di sicuro sfrutterete spesso i vostri incantesimi per avere la meglio sui nemici in combattimento, ma ovviamente questo non è l’unico modo di utilizzarli. Esistono infatti tante magie che vantano una grande utilità anche al di fuori delle battaglie.

Ad esempio potete utilizzare delle illusioni per distrarre degli NPC e sgattaiolare furtivamente alle loro spalle, oppure potete sfruttare il potere di parlare con gli animali per ottenere nuove informazioni utili. Questi sono solo alcuni esempi e se sfrutterete appieno i vostri poteri siamo sicuri che troverete tante altre interazioni molto interessanti.

Riposate spesso – Baldur’s Gate 3: trucchi e consigli per capire come si gioca

Nel precedente paragrafo vi abbiamo detto di utilizzare il più spesso possibile magie e altre abilità simili anche al di fuori del combattimento, ma purtroppo questo non è sempre possibile. La maggior parte delle abilità più utili infatti hanno degli usi limitati che non vi permettono di abusarne. Ad esempio alcuni incantesimi hanno un utilizzo per ogni riposo breve, mentre altri invece richiedono un riposo lungo per essere lanciati nuovamente.

Per evitare di restare a corto di abilità nel momento del bisogno vi consigliamo quindi di riposare ogni volta che ne avete la possibilità. Usare il riposo lungo inoltre vi permetterà anche di avere delle interazioni uniche con i vostri membri del party e per questo vi suggeriamo di farlo davvero spesso, anche quando non ne avete effettivamente la necessità.

Usate gli altri PG – Baldur’s Gate 3: trucchi e consigli per capire come si gioca

Ovviamente è naturale che per la maggior parte del tempo i giocatori tendano ad utilizzare il proprio personaggio come leader del party, ma non dovete mai dimenticarvi che avete un gran numero di alleati su cui contare. Selezionare un altro PG con delle caratteristiche diverse dalle vostre potrebbe infatti semplificare molte azioni, come ad esempio scassinare serrature, risolvere enigmi o interagire con oggetti magici.

Inoltre vi suggeriamo di utilizzare spesso i vostri alleati anche per dialogare con gli NPC. In base alla loro razza, classe e background, i vostri compagni potrebbero avere delle opzioni di dialogo extra in grado di aiutarvi ad ottenere quello che volete più facilmente.

Usate l’ispirazione – Baldur’s Gate 3: trucchi e consigli per capire come si gioca

Quando eseguite delle azioni in linea con il background del vostro PG otterrete dei punti ispirazione. Questi punti sono molto utili, dato che potrete spenderli per riprovare un lancio di dadi fallito senza subire ripercussioni. Sia il vostro protagonista che i vostri alleati sono in grado di ottenere ispirazione e in totale ognuno di voi non può accumulare più di quattro punti per volta, quindi non abbiate paura di spenderli in caso di necessità.

Fate le azioni gratuite – Baldur’s Gate 3: trucchi e consigli per capire come si gioca

Durante i combattimenti, oltre al movimento e alle normali azioni di attacco, è sempre possibile eseguire almeno un’azione gratuita extra di qualche tipo. Alcune classi hanno a disposizione delle azioni gratuite specifiche molto potenti ma, anche se avete solamente quelle base, vi suggeriamo comunque di provare ad utilizzarle ogni volta che potete.

Spingere un nemico o intingere la vostra arma in qualche sostanza a volte potrebbe non portarvi a nulla ma, dato che non avete nulla da perdere, è sempre meglio farlo in caso si riveli utile successivamente.

Sfruttate l’ambiente – Baldur’s Gate 3: trucchi e consigli per capire come si gioca

Affrontare i nemici di petto è sempre molto appagante, ma a volte potreste avere dei risultati migliori utilizzando l’ambiente a vostro favore. Praticamente in ogni area di Baldur’s Gate 3 infatti sono presenti buche in cui spingere gli avversari, candelabri sospesi da far cadere sui nemici, barili esplosivi da incendiare e tanti altri elementi in grado di aiutarvi davvero molto.

Inoltre, con il giusto personaggio e nella giusta situazione, anche oggetti apparentemente inutili come sedie o cadaveri possono trasformarsi in eccezionali armi improvvisate.

Usate i turni – Baldur’s Gate 3: trucchi e consigli per capire come si gioca

Fuori dal combattimento sia il vostro party che i vari NPC si muoveranno liberamente, ma volendo potete attivare in ogni momento la modalità a turni. In questo modo avrete la possibilità di agire con maggiore precisione e pianificare alla perfezione azioni come ad esempio furti o assassinii. Per entrare in modalità turni vi basterà premere il grosso pulsante in basso a destra della vostra barra delle abilità oppure premere “shift+spazio”.

Posizionatevi bene – Baldur’s Gate 3: trucchi e consigli per capire come si gioca

Un aspetto da non sottovalutare durante i combattimenti è ovviamente il posizionamento. Oltre all’ovvio posizionare in punti sopraelevati maghi e arcieri, esistono tanti altri accorgimenti che possono semplificare gli scontri.

Ad esempio potete posizionare i vostri personaggi più forti in punti in cui i nemici sono costretti a passare, così che abbiano la possibilità di eseguire degli attacchi d’opportunità su di loro. Inoltre se avete punti movimento disponibili dopo un attacco e non siete minacciati da nessuno è sempre saggio spostare il vostro PG dietro una colonna o qualche altro oggetto, così che i nemici più lontani li perdano di vista.

Agite nell’ombra – Baldur’s Gate 3: trucchi e consigli per capire come si gioca

Sia che stiate cercando di rubare qualcosa o che siate nel bel mezzo di un combattimento, controllare il campo visivo degli NPC è sempre una cosa buona. Tenendo premuto “shift” mentre siete in battaglia o nella modalità a turni potrete infatti evidenziare tutte le zone che gli altri personaggi sono in grado di vedere. In questo modo potrete pianificare in maniera più comoda le vostre azioni furtive e potrete anche sapere fin dove possono colpirvi alcuni attacchi.

Concentratevi – Baldur’s Gate 3: trucchi e consigli per capire come si gioca

Tra le tante magie presenti nel gioco ce ne sono alcune che per essere lanciate richiedono concentrazione. Questo vuol dire che per tutta la durata dell’incantesimo il vostro mago dovrà restare concentrato e questo porta anche una serie di limitazioni. Ad esempio finché vi state concentrando su una magia non potrete lanciarne un’altra che richiede concentrazione senza annullare la precedente e, in caso veniate attaccati, dovrete superare un tiro salvezza per mantenere la concentrazione.

Visto l’impegno necessario per utilizzare le magie di concentrazione, vi suggeriamo di non scegliere troppe magie di questo tipo quando preparate gli incantesimi dei vostri maghi. Inoltre, in caso ne sentiate la necessità, una volta raggiunto il livello 5 vi suggeriamo di sbloccare il talento mago da battaglia per avere maggiori possibilità di mantenere la concentrazione in caso subiate danni.

Sfruttate gli oggetti – Baldur’s Gate 3: trucchi e consigli per capire come si gioca

Durante le vostre scorribande entrerete sicuramente in possesso di una miriade di oggetti utili per il combattimento. Ad esempio potreste ottenere pozioni, pergamene incantate, armi da lancio, veleni e così via.

Questi oggetti in grado di offrirvi grandi vantaggi durante le battaglie ma, dato che ne raccoglierete davvero un’infinità, potreste rischiare di dimenticare di utilizzarli. Per limitare questo rischio vi consigliamo di mettere nelle prime posizioni della vostra barra degli oggetti tutti quelli più utili, così da ricordarvene sempre durante le battaglie.

Lanciate le pozioni – Baldur’s Gate 3: trucchi e consigli per capire come si gioca

Ovviamente è facile capire che cliccando su una pozione potete berla, ma questo non è l’unico modo per utilizzarla. Utilizzando l’azione di lancio potrete infatti selezionare un oggetto dal vostro inventario e lanciarlo nella posizione scelta.

In questo modo per esempio potete lanciare pozioni di cura ai vostri alleati in difficoltà oppure potenti veleni ai nemici. Inoltre se l’esplosione di una pozione colpisce più di un bersaglio gli effetti verranno applicati ad ognuno di essi, massimizzando così il risultato ottenuto.

Unite gli elementi – Baldur’s Gate 3: trucchi e consigli per capire come si gioca

In Baldur’s Gate 3 esistono davvero tanti elementi diversi che possono essere combinati per ottenere effetti devastanti. Ad esempio potete usare incantesimi di fuoco su pozze d’olio per incendiare tutti i nemici al suo interno, oppure usare attacchi elettrici in acqua per aumentarne la gittata. Questi sono solo alcuni esempi di come le interazioni tra gli elementi possono darvi una mano in battaglia e sperimentando riuscirete sicuramente a trovarne tanti altri.

Pronti a fare la storia

Qui si conclude la nostra lista di trucchi e consigli per capire come si gioca al meglio a Baldur’s Gate 3. Adesso non vi resta altro da fare che creare il vostro personaggio e partire in un epico viaggio che lascerà il segno nella storia del Faerûn.

Baldur's Gate 3 è disponibile ora per PC e arriverà su PS5 il 6 settembre.