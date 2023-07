NBA 2K24: rivelata la data d’uscita

Rivelata nelle scorse ore la data d’uscita dell’attesissimo NBA 2K24. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questa news

Soltanto qualche giorno fa avevamo trattato, in un articolo dedicato, l’annuncio da parte di Take-Two della cover dell’ultimo capitolo della serie dedicata alla più famosa lega di pallacanestro del mondo (della quale se siete appassionati trovate a questo link i nostri consigli sui migliori siti di streaming dedicati), la quale sarà dedicata a Kobe Briant, la scomparsa star dei Los Angeles Lakers. In quell’occasione avevamo stimato che il nuovo titolo della serie non sarebbe probabilmente uscito prima di fine estate. Ebbene a quanto pare la nostra previsione non si è rivelata troppo lontana dalla verità, ora che finalmente abbiamo una data d’uscita ufficiale per NBA 2K24.

Data d’uscita annunciata per NBA 2K24

Ebbene sì, per la gioia dei fan di tutto il mondo, i quali attendono con ansia il nuovo capitolo di questa famosa serie sportiva, oggi abbiamo finalmente una data d’uscita ufficiale per NBA 2K24. Questo nuovo titolo definisce fra le altre cose anche un importante traguardo per la serie, in quanto ne celebra i 25 anni. Per l’occasione sarà disponibile fino al 10 settembre 2023 anche una speciale Anniversary Edition a tiratura limitata piena zeppa di contenuti, tra i quali citiamo un bonus preordini per la Summer League e un abbonamento di un anno a NBA League Pass. L’appuntamento è dunque fissato per il prossimo 8 settembre, data in cui il titolo sarà finalmente disponibile in tutto il mondo.

