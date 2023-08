Starfield: ecco i requisiti della versione PC!

Scoprite, grazie a questo nostro articolo, se il vostro PC sarà in grado di far girare a Starfield: parliamo dei requisiti minimi e raccomandati di quello che è, a tutti gli effetti, uno dei giochi più attesi del 2023

Uno dei titoli più attesi di questo 2023 videoludico è, senza alcun dubbio, la nuova IP targata Bethesda in esclusiva Microsoft. Stiamo ovviamente parlando di Starfield, l’avventura interstellare che arriverà su Xbox Series X | S e su PC il prossimo 6 settembre. E sì, quanto questa data sia effettivamente vicina quasi ci spaventa, per l’emozione ovviamente. Recentemente, però, il gioco ha fatto parlare di sé per un motivo ben specifico che non farà molto piacere a una grossa fetta di videogiocatori PC che lo attendono con ansia. Ebbene sì, è giunto il momento di parlare di requisiti di sistema.

I requisiti minimi e raccomandati per PC di Starfield: vediamoli insieme!

Ovviamente prima di acquistare un gioco su PC è bene verificare se e quanto la nostra macchina sia performante, in termini di hardware, per farlo girare al meglio. Ebbene, Starfield sembra essere particolarmente esoso, in termini di prestazioni, per i nostri PC. Anche a livello minimo siamo su livelli davvero alti, presupponendo un set per i 1080p 30fps, che non sarebbe affatto male per un gioco apparentemente vasto come Starfield. In entrambe le configurazioni è richiesto l’SSD e Starfield peserà, al lancio, 125 GB.

Iniziamo col vedere i requisiti minimi per far girare Starfield su PC:

Sistema Operativo : Windows 10 versione 22H2 (10.0.19045)

: Windows 10 versione 22H2 (10.0.19045) CPU : AMD Ryzen 5 2600X | Intel Core i7-6800K

: AMD Ryzen 5 2600X | Intel Core i7-6800K Memoria : 16 GB RAM

: 16 GB RAM GPU : AMD Radeon RX 5700 | Nvidia GeForce GTX 1070 Ti

: AMD Radeon RX 5700 | Nvidia GeForce GTX 1070 Ti DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio Necessario : 125 GB

: 125 GB Note Addizionali: Richiesto SSD

Terminiamo con i requisiti raccomandati:

Sistema Operativo : Windows 10 versione 22H2 (10.0.19045)

: Windows 10 versione 22H2 (10.0.19045) CPU : AMD Ryzen 5 2600X | Intel Core i7-6800K

: AMD Ryzen 5 2600X | Intel Core i7-6800K Memoria : 16 GB RAM

: 16 GB RAM GPU : AMD Radeon RX 5700 | Nvidia GeForce GTX 1070 Ti

: AMD Radeon RX 5700 | Nvidia GeForce GTX 1070 Ti DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio Necessario : 125 GB

: 125 GB Note Addizionali: Richiesto SSD

E questi erano dunque i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Starfield. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!