NBA 2K22: svelato il peso in GB del gioco!

NBA 2K22 è da oggi disponibile e andrà ad occupare un numeroso copioso in termini di GB e peso sulle vostre console. Andiamo scoprirli insieme in questa news

Oggi 10 settembre 2021 è il day one di NBA 2K22, disponibile per tutte le console di casa Sony (PS4 e PS5), Microsoft (Xbox One, Xbox Series X/S) e Nintendo Switch, oltre che per PC. NBA 2K22, però, avrà un peso abbastanza copioso in termini di GB che andrà a gravare sulle vostre console. Prima di scoprirlo, però, vi lasciamo ad una nostra guida introduttiva al gioco e ad un nostro articolo relativo al trailer de nuovi contenuti presenti in la Città.

NBA 2K22: il peso del titolo sarà molto copioso!

NBA 2K22 avrà un peso molto copioso in termini di GB. Su PlayStation 4 e PlayStation 5, infatti, il titolo andrà ad occupare rispettivamente: 99GB e 109GB. Mentre, per quanto riguarda il peso occupato del gioco su Xbox toccherà liberare molto più spazio per quanto riguarda la versione next gen di Xbox Series X/S con 116GB. Meno, invece, per la versione Xbox One, per cui basteranno “solo” 84GB. La conferma, per quanto riguarda le versioni PlayStation è arrivata direttamente da Twitter nella giornata di ieri dall’account @PowerGotNow:

NBA 2K22 is is 99.137 GB for PS4 (Current Gen) & 108.897 GB for PS5 (Next Gen). Playstation players will be able to download and pre-load the game 48 hours before. So now for NZ & Australian players and tonight at midnight EST for American players. pic.twitter.com/rK2Po1xt3s — Power DF (@PowerGotNow) September 7, 2021

