In questo articolo cercheremo di spiegarvi al meglio come funziona il loop di Deathloop, il nuovo titolo in sviluppo da parte di Arkane Studios

Deathloop è un immersive sim in prima persona in cui i giocatori vestiranno i anni di Colt Vahn, un abile assassino intrappolato all’interno di un loop temporale. Ormai manca davvero molto poco all’uscita del nuovo titolo di Arkane Studios e Bethesda ma, nonostante i numerosi trailer, tante persone nutrono ancora dei dubbi sulla sua struttura. Per fare chiarezza abbiamo quindi deciso di scrivere questo articolo, dove cercheremo di spiegarvi al meglio come funziona il loop temporale di Deathloop.

Una giornata infinita

Per capire appieno come funziona il loop temporale di Deathloop è importante partire dalle basi. Sull’isola di Blackreef il tempo si comporta in maniera davvero anomala e per questo tutti i suoi abitanti sono costretti a rivivere all’infinito la stessa giornata. Il loop temporale infatti riparte ogni volta che scocca la mezzanotte e l’unico modo per fermare questo fenomeno è uccidere nell’arco di 24 ore tutti e 8 gli individui che controllano l’isola.

Ogni giornata di Deathloop infatti è divisa in quattro parti: mattina, mezzogiorno, pomeriggio e sera. In caso di morte oppure se la sera finisce senza che abbiate eliminato tutti i bersagli, il gioco ricomincerà immediatamente dalla mattina. Per fortuna però potrete mantenere alcuni progressi. Ad esempio ci sono alcuni potenziamenti e poteri che permangono attraverso i loop. Inoltre ovviamente tutte le informazioni relative agli spostamenti dei vostri bersagli e ad altri elementi importanti dell’isola resteranno nella memoria di Colt.

C’è un luogo e un tempo per ogni cosa – Deathloop: ecco come funziona il loop

Ora che sapete come è divisa la giornata di Deathloop, dovete tenere conto anche della conformazione dell’isola. Blackreef è divisa in quattro settori diversi e voi sarete liberi di esplorarli in qualsiasi ordine. Questo però vuol dire che ad ogni loop potreste trovare delle differenze. Ad esempio scegliendo di visitare come prima cosa il laboratorio del dottor Egor Serling potreste trovare un gran numero di guardie ad aspettarvi, rendendo così più difficile avvicinare il bersaglio. Visitando questo luogo per ultimo invece potreste correre il rischio di non trovare nessuno, nemmeno la vostra ignara vittima.

In Deathloop tutti i vostri bersagli avranno una propria routine e di conseguenza non resteranno sempre fermi nello stesso luogo ad aspettarvi. L’unico modo per eliminarli tutti in una sola volta è quindi quello di memorizzare i loro spostamenti nel corso di diversi loop e poi pianificare un percorso che vi permetta di essere sempre nel posto giusto al momento giusto.

Seconda chance – Deathloop: ecco come funziona il loop

Eliminare 8 bersagli ben protetti in una sola volta è sicuramente una bella sfida, ma è anche davvero molto complicato. Per fortuna però Colt possiede una particolare abilità chiamata Ripresa che semplificherà davvero molto la vostra missione. Questo potere infatti vi permetterà di riavvolgere brevemente il tempo fino a qualche istante prima della vostra morte, garantendovi così una seconda chance.

Questa abilità è davvero utilissima, ma ovviamente ha delle limitazioni. Infatti Colt sarà in grado di attivare Ripresa solamente due volte per ogni loop e di conseguenza dovrete stare molto attenti a non sprecare inutilmente i pochi utilizzi di cui disponete. Per fortuna esiste un metodo che vi permetterà di sfruttare il potere per una terza volta, ma purtroppo è molto rischioso. Per utilizzare tre volte Ripresa sarete infatti costretti ad uccidere Julianna Blake, cioè un potente nemico controllato da un altro giocatore. Di certo nessuno si augura di incontrare questa pericolosa avversaria durante un loop ma, in caso riusciate ad eliminarla, almeno sarete ricompensati con un premio davvero utilissimo.

Evadere dal loop

Qui si conclude il nostro articolo su come funziona il loop temporale di Deathloop. Con le nostre parole speriamo di essere riusciti a farvi comprendere meglio la struttura di questo interessantissimo titolo.

Deathloop sarà disponibile per PC e PlayStation 5 dal 14 settembre. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.