Recensione UGREEN Adattatore Ethernet USB: compatto e funzionale

In questa recensione presentiamo l’adattatore Ethernet USB 3.0 di UGREEN. Un piccolo dispositivo molto utile che permette di trasferire dati in rete con velocità fino a 1000 Mbps, utilissimo per connettere i moderni PC alle reti cablate per il massimo delle prestazioni e di affidabilità

Al giorno d’oggi i PC diventano sempre più compatti, leggeri e sottili. Sicuramente avere dei laptop sottili e potenti è molto utile nella vita di tutti i giorni perché permette di portare con noi questi strumenti preziosi senza sforzi eccessivi. Tuttavia non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Pian piano la dotazione di porte di comunicazione è andata calando, riducendosi alle sole USB in certi casi. Una delle prime porte a sparire è stata sicuramente la porta RJ45 volgarmente chiamata anche Ethernet, dal nome del celebre protocollo di rete. Con l’affermazione delle tecnologie Wi-Fi sempre più avanzate infatti, il vecchio cavo di rete è andato in disuso. Tuttavia ci sono ancora diversi vantaggi in termini di velocità e stabilità che la tecnologia via cavo può offrire. Ecco perché l’adattatore Ethernet USB 3.0 di UGREEN può essere davvero molto utile, specialmente in ambito professionale dove occorre interfacciarsi con NAS e server o collegarsi ad una LAN cablata.

Recensione UGREEN Adattatore Ethernet USB: specifiche

Adattatore da USB 3.0 a Ethernet Gigabit, velocità di trasferimento fino a 1000 Mbps (retrocompatibile con USB 2.0 ed Ethernet 10/100)

(retrocompatibile con USB 2.0 ed Ethernet 10/100) Supporto protocolli IPv4 / IPv6

Supporto IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T)

Supporto a Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP / Mac OS 10.5 – Mac OS X 10.11 El Capitan, Linux kernel 3.x / 2.6 e Chrome OS . Per Chrome OS, Windows 10 / 8.1 / 8 senza necessità di installare driver Windows 7 / XP / Vista, Mac OS 10.6 e successivo, Linux kernel 4.x / 3.x / 2.6.x necessario installare il driver corretto per il proprio sistema operativo prima dell’uso



Recensione UGREEN Adattatore Ethernet USB: design e materiali

L’adattatore è realizzato in plastica di colore nero lucido, con la scritta “UGREEN” di colore grigio scuro opaco. Bisogna dire che nella sua semplicità è molto elegante e funzionale. Si tratta di un dispositivo leggerissimo che entra facilmente anche nelle tasche dei jeans. Il cavetto da 1o cm è più che sufficiente per poter orientare l’adattatore come meglio ci aggrada. Nonostante sia lucido, non trattiene sporco e impronte, rendendolo un dispositivo sempre presentabile anche per essere utilizzato in pubblico. Un tocco in più sono i due LED di stato: uno verde che si accende quando l’adattatore è innestato e pronto all’uso, il secondo giallo che lampeggia mentre si sta utilizzando l’adattatore. Quest’ultimo è molto utile per evitare di rimuovere il cavo mentre stanno passando ancora dei dati.

Recensione UGREEN Adattatore Ethernet USB: prova sul campo

Le specifiche di questo Adattatore Ethernet Gigabit USB 3.0 di UGREEN permettono di trasmettere dati in rete attraverso una normale porta USB 3.0 raggiungendo velocità fino a 1000 Mbps (o un 1 Gbps, da cui il nome). Un valore molto elevato e più che sufficiente per qualsiasi applicazione pratica di un laptop, tuttavia dobbiamo mettere in risalto il fatto che non si stia completamente saturando la velocità massima dello standard USB 3.0 che è di 3,2 Gbps.

Abbiamo utilizzato questo adattatore Adattatore Ethernet USB 3.0 per alcune settimane in diverse condizioni. Il dispositivo è semplicissimo da utilizzare: basta inserirlo nella porta USB e collegare il cavo di rete alla porta RJ45. Ora potete navigare in rete attraverso la connessione cablata. Abbiamo testato il dispositivo in diverse situazione: upload e download di file di grandi dimensioni, streaming video e navigazione web. Tutto senza problemi. Durante il funzionamento, anche intensivo, il dispositivo non scalda eccessivamente.

Le nostre misurazione hanno rilevato un latenza media di 0.02 ms, praticamente trascurabile. Abbiamo anche avuto la possibilità di testare il dispositivo in un ambito molto particolare. Infatti l’abbiamo utilizzato per collegare il laptop niente meno che ad un robot di ultima generazione! Infatti è molto comune far comunicare PC e robot attraverso una rete locale. Si tratta di una situazione molto stressante perché attraverso la rete passano dati molto pesanti tra cui lo streaming della camera RGB-D non compresso. Grazie all’adattatore Ethernet USB 3.0 di UGREEN siamo riusciti a leggere dal robot i dati delle camere del robot per elaborarli in tempo reale. Un requisito fondamentale nel mondo della robotica.

Conclusioni

Sicuramente l’adattatore l’adattatore Ethernet USB 3.0 di UGREEN ha risposto alle nostre esigenze. Con una velocità di 1000 Mbps potrà soddisfare qualsiasi esigenza in ambito domestico e gran parte delle esigenze in ambito professionale. Piccolo, leggero e funzionale potrà espandere le capacità dei vostri laptop all’occorrenza. Di certo potete portarlo sempre con voi ed estrarlo dalla borsa al momento giusto. E se il vostro laptop o tablet è dotato di porte USB-C, considerate anche la versione corrispondente dell’adattatore di UGREEN.

UGREEN Adattatore Ethernet USB 3.0 Gigabit 1000Mbps, Adattatore di Rete per Switch, Laptop, Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Linux, Mac OS, Linux, Smartbox, ECC [ Adattatore Ethernet 1000Mbps ] Adattatore Ethernet USB 3.0 supporta la velocità di rete fino a 1000Mbps, è la scelta ideale per sostituire l’interfaccia di rete interna danneggiata o espande il tuo notebook, ultrabook, tablet PC, ecc., è una soluzione economica per aggiungere una connessione di rete cablata.

UGREEN Adattatore Cavo Ethernet USB C Gigabit 1000Mbps, Adattatore LAN Tipo C Thunderbolt 3 a RJ45 per iPad PRO 2020, MacBook Air 2020, Huawei Matebook, Galaxy Note 10 PRO, Fire TV, ECC [ Adattatore Ethernet 1000Mbps ] UGREEN adattatore di rete Type C può raggiungere alla velocità di 1000 Mbps, supporta la rete fino a 10Gbps. Nessuno spreco di tempo in attesa che le immagini vengano caricate, entra direttamente in azione, goditi video streaming, giochi, trasferimento di file, navigazione sul Web senza interruzioni. Più veloce e affidabile della connessione wireless. Retrocompatibile con la velocità di 10/100 Mpbs.