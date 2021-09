NBA 2K22: ecco un trailer per la nuova Città!

Un nuovo trailer di NBA 2K22 ci mostra tutti i dettagli e le novità della nuova Città. Andiamo a scoprire insieme di che cosa si tratta in questa news dedicata

Pochissimi giorni, ormai, ci separano dal day one di NBA 2K22. Il 10 settembre, infatti, il titolo verrà pubblicato per tutte le console della famiglia Sony (PS4 e PS5), della famiglia Microsoft (Xbox One, Xbox Series X/S) e per Nintendo Switch, oltre che per PC. Come ogni anno NBA 2K si appresta ad essere uno dei titoli sportivi più giocati e attesi. Anche in questo NBA 2K22 sarà presenta un elemento che tanto è stato apprezzato dalla community negli anni passati, ovvero: la Città, di cui è stato presentato un trailer di approfondimento.

NBA 2K22: la Città next gen nel nuovo trailer!

Così come è accaduto l’anno passato, con NBA 2K21 (cliccando qui accederete alla nostra recensione della versione next gen del titolo), anche in NBA 2K22 i contenuti (mostrati nell’ultimo trailer) che verranno messi a disposizione dei giocatori, all’interno della Città, variano in base alla versione che starete giocando. Nella versione per console next gen, infatti, i giocatori avranno a disposizione diverse novità. Andiamo a scoprirle insieme nel nuovissimo trailer rilasciato poche ore fa sul canale Youtube ufficiale di NBA 2K:

Strutture nuove, come il 2K Club, nuovi veicoli, tanti minigiochi e, addirittura, la possibilità di incidere delle canzoni rap, sono solo alcune delle novità presentate in questo trailer. Per scoprire tutte le principali novità e tutto ciò che c’è da sapere prima di iniziare a giocare ad NBA 2K22 vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra guida introduttiva al titolo. Fateci sapere con un commento se acquisterete il gioco e se siete dei fan storici della serie.

