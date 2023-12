Insomniac Games: guadagni per Sunset Overdrive ai limiti della miseria

Cifre folli, e non nel senso buono: ecco quanti (e quanto pochi) sono stati i guadagni effettivi di Insomniac Games per Sunset Overdrive

Se è vero che i guadagni per Marvel’s Spider-Man 2 rasentano l’astronomico, lo si può solo definire un piacevole contrappasso per Insomniac Games, visto quanto sia costata al team di sviluppo la scappatella con Microsoft per Sunset Overdrive. In seguito ad una recente fuga di informazioni, uno dei documenti trapelati in rete elenca gli introiti per ciascuno dei titoli sviluppati dai talentuosi dirimpettai di Naughty Dog. Stando ai dati rilasciati sul forum di ResetEra, lo sparatutto esclusivo ad Xbox One ha venduto poco meno di 1,9 milioni di copie nel 2014, prima del port per PC nel 2018. Con un budget di 42,6 milioni di dollari, le vendite ne hanno recuperati 49,7 milioni, con un margine di 26 dollari a copia. Ma sarà il guadagno netto a lasciarvi basiti.

Insomniac Games Has Made Just $567 off Sunset Overdrive https://t.co/IZeluC75bd pic.twitter.com/bSw8fa13DI — GamingBolt (@GamingBoltTweet) December 19, 2023

“Un momento, i guadagni di Insomniac Games per Sunset Overdrive sono quanti–?!”

No, non avete letto male il tweet qui sopra: una volta fatti i dovuti conti, gli unici guadagni che Insomniac Games ha ricavato da Sunset Overdrive sono stati 567 dollari. E no, non mancano tre zeri, anche se al team di sviluppo non guasterebbero. Non si tratta dei cinquecentosessantasettemila che comunque rappresenterebbero un introito misero. Forse è per questo che, tutto sommato, non è un male se Sony ha messo l’anello al dito con il team di sviluppo nel 2019, dichiarando che con la sua acquisizione il titano cobalto avrebbe ottenuto anche i diritti di tutti i titoli precedenti sviluppati dal team. Questo includerebbe lo sparatutto, al quale Insomniac stessa sarebbe interessata a tornare. E, come vedete nel tweet qui sotto, pure Microsoft…

Sunset Overdrive – Microsoft Owns the Rights to Publish Two Sequels https://t.co/Ag7ZLkxp4S pic.twitter.com/cAq43ubiw3 — GamingBolt (@GamingBoltTweet) December 20, 2023

Ora sta a voi dirci la vostra: come si risolverà la disputa?