Samsung Galaxy A14, un’offerta Mediaworld economica

La Samsung è uno dei giganti colossali che propone uno dei migliori smartphone presenti in circolazione e spesso anche economici, come nel caso di quest’offerta di Mediaworld sul Samsung Galaxy A14

L’offerta di oggi è forse una delle più convenienti che vi abbiamo mai segnalato sul nostro sito, visto che in generale gli smartphone superano i 200 euro. Ma c’è un grosso ma per oggi, e parliamo di uno smartphone di Samsung, in particolare della serie A. La serie A è un’altra linea di Samsung che va forte e che continua a farsi amare dalla clientela, infatti continuano a produrne, come il caso dei prossimi Galaxy A35 e A55. Oggi l’offerta di Mediaworld è sul Samsung Galaxy A14 che, pensate un po’, trovate a soli 159 euro. Ve l’avevamo detto che era una delle offerte più economiche che vi abbiamo segnalato! Per accedere all’offerta cliccate qui.

Samsung Galaxy A14, l’offerta Mediaworld del risparmio

Questo smartphone, come vi abbiamo detto, è davvero economico. Ma diversamente da quel che si pensa, è davvero di ottima qualità. Questo smartphone ha un display Infinity-V da 6,6 pollici che regala un’esperienza di visione ultra-vivida e rende le immagini sullo schermo chiare e limpide. Inoltre l’elegante design minimalista di questo smartphone viene mostrato con dei freschi tocchi di colore che danno vivacità al dispositivo.

Il Galaxy A14 inoltre ha ben tre fotocamere, con una fotocamera principale da 50 MP per scattare delle foto nitide e cristalline. La batteria è da 5.000 mAh che rende la batteria molto duratura che vi permetterà di dedicarvi a qualsiasi cosa, che sia per lavoro o per intrattenimento, per un periodo prolungato. Infine lo smartphone è potente e super veloce, infatti il processore Octa-core di Galaxy A14 fornisce delle prestazioni e una velocità che rendono lo smartphone super affidabile e su cui possiamo sempre contare.

Se quindi state cercando un nuovo smartphone, ma non volete spendere troppo, allora approfittate dell’offerta Mediaworld sul Samsung Galaxy A14. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.