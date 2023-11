Marvel’s Wolverine: possibile data di uscita rivelata in un leak

Sia Marvel’s Wolverine che il misterioso gioco PS5 di Bend Studio hanno una possibile data di uscita ciascuno, almeno stando a un leak

Gli insider si accavallano in fretta quando manca ancora del tempo per l’ultimo grande evento videoludico dell’anno, e non a caso anche oggi abbiamo un leak che restringerebbe il campo sulla data di uscita per Marvel’s Wolverine. In realtà l’illustratore Hung Nguy, che ha in seguito rimosso ogni menzione del prossimo titolo di Insomniac Games dal suo profilo su ArtStation, ha parlato anche del misterioso nuovo gioco di Bend Studio, ma per convenienza abbiamo incluso le (per ora presunte) annate in una sola notizia. Ebbene, nonostante un possibile riutilizzo di assetti in caso di sezioni ambientate a New York resta comunque sorprendente l’idea di vestire i panni del caro vecchio Logan già a partire dal prossimo anno. Potete risalire agli screenshot dei post rimossi col tweet qui sotto.

La data di uscita ha un numero a quattro cifre: 2024 per Marvel’s Wolverine, ma il leak sarà attendibile?

Per la cronaca, il gioco di Bend Studio sarebbe invece fissato per il 2025. Naturalmente è più che possibile che i due anni sopracitati siano dei semplici tappabuchi momentanei, ma di recente pure Jeff Grubb (proprio lui) ha suggerito quanto fosse plausibile che Wolverine uscisse nel 2024. Già a febbraio, Grubb ha riportato un’indiscrezione secondo la quale Insomniac Games stesse spingendo per il prossimo anno come periodo papabile per pubblicare il titolo. Si tratterebbe inoltre di un gioco semi-open world dal design lineare, rivolto ad un pubblico maturo (appropriatamente, quando si tratta di James Howlett). Per Bend Studio, invece, continua a sapersi poco. Naturalmente la rimozione del post di Nguy può essere dovuta a un semplice refuso, quindi vi invitiamo alla prudenza.

