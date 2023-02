Marvel’s Wolverine: il gioco sarà open world? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il più che noto insider Jeff Grubb che ha dato diverse informazioni relative al titolo

In questa stagione videoludica, Insomniac Games è al lavoro su diversi progetti: su tutti Marvel’s Spider-Man 2, titolo che uscirà nel corso di quest’anno e sul già annunciato (ma silente fino a dora) Marvel’s Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali sul gioco non siano ancora scarsi, sono state rivelate alcune informazioni non ufficiali da parte di Jeff Grubb, relative alla possibilità che Marvel’s Wolverine sia un open world.

“Marvel’s Wolverine sarà un semi-open world”

Stando alle dichiarazioni di Grubb, il titolo, Marvel’s Wolverine, potrebbe essere un semi-open world, presentando così una struttura molto simili a giochi come God of War: Ragnarok e The Last of Us Parte 2. Inoltre, lo stesso Grubb, ha sottolineato che il gioco presenterà la classificazione di “M for Mature”, indicando così una certa fascia di età a cui il titolo si riferisce e in cui è consigliabile giocarlo. Considerando la natura del supereroe con ogni probabilità assisteremo a meccaniche di sventramento e uccisioni abbastanza violente.

Infine, Grubb sostiene anche che Insomniac e Sony puntano attualmente a un’uscita nell’autunno del 2024, anche se non si tratta necessariamente di una data fissa, che potrebbe slittare al 2025 se lo sviluppo dovesse richiedere più tempo. Rircordiamo che il titolo uscirà in esclusiva per PlayStation 5. Rimaniamo in attesa, dunque, di ulteriori novità e aggiornamenti. Intanto fateci sapere che cosa ne pensate con un commento nell’apposita sezione sottostante.

