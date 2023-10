Wolverine: il gioco PS5 sarà nello stesso universo di Marvel’s Spider-Man

È “il migliore in ciò che fa”, e su PS5 Wolverine sarà davvero “piacevole”: stesso universo di Marvel’s Spider-Man, conferma di Insomniac!

Sin dal suo reveal due anni fa, il gioco di Wolverine firmato Insomniac Games ed in cantiere per PS5 è stato al centro di una domanda specifica: l’universo narrativo deve per forza essere lo stesso di Marvel’s Spider-Man 2, giusto? Del resto, per le qualità dell’avventura dell’eroe in rosso e blu uscita il 20 ottobre (sempre che non dobbiamo specificare quale), sarebbe un po’ uno spreco buttare via quel world-building in favore di un mondo di gioco creato ex novo (o dovremmo dire X-novo?), e il team di sviluppo ha voluto placare al volo i timori dei Veri Credenti in ascolto. Nell’intervista redatta da Kinda Funny, riportata qui sotto nel momento saliente, Bryan Intihar ha confermato le speranze dei giocatori: sì, il mondo di gioco è il medesimo!

Nessun universo separato per Wolverine: il mondo di Marvel’s Spider-Man ritorna nell’esclusiva PS5!

Il presentatore Greg Miller ha chiesto ad Intihar di Insomniac se la terra del gioco fosse la stessa dei due tessiragnatele. Il director ha risposto che “sono tutti da 1048. Se ho ben capito la domanda, si intende, ma sì.” Nel caso, il numero allude al fatto che Terra-1048 è il nome ufficiale dell’universo Marvel dedicato ai giochi in esclusiva Sony nel multiverso della Casa delle Idee (sia Marvel che DC utilizzano dei codici similari). Terra-616 è il mondo canonico dei fumetti, ad esempio, mentre Terra-199999 è il Marvel Cinematic Universe (contrariamente a quanto detto nei film, ndr). Che questo si traduca in cenni a Spidey, poi, resta da vedere. La New York di Insomniac non manca di riferimenti, come l’Avengers Tower, il Sanctum Sanctorum e l’ambasciata di Wakanda. Del gioco di Wolverine sappiamo solo che sarà un’esclusiva PS5 e che sarà, per forza di cose, un rossissimo PEGI 18+.

Ora sta a voi dirci la vostra: che aspettative avete? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.