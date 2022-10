Mario Kart 8 Deluxe: guida a piste e tracciati (parte 16, Trofeo Elica)

Fine dei giochi, per ora: le piste e i tracciati finora disponibili in Mario Kart 8 Deluxe si chiudono con la guida al Trofeo Elica

Lo sappiamo, lo sappiamo: fermarci ora con la guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe “entusiasma” noi quanto voi, ma se i DLC del Pass Percorsi Aggiuntivi verrà rilasciato a scaglioni fino a fine 2023 non possiamo farci nulla. Ad ogni modo, se siete qui è per passare in rassegna ancora una volta tutti insieme i quattro circuiti di oggi. E i protagonisti del Trofeo Elica saranno i seguenti: partiremo da Tour Sprint a Sydney, passando poi per GBA Terra delle Nevi, per il crinale alpino de Wii Gola Fungo e, infine, Cieli Stracciatella. Che, come è avvenuto con Covo Ninja, ha palesemente “barato”, trattandosi di una creazione di Tour.

Tour Sprint a Sydney

Le ultime (per ora, lo ricordiamo di nuovo) quattro piste partono con uno dei nuovi tracciati ispirati al mondo reale: le vostre doti di guida dovranno adattarsi all’emisfero sud, perché oggi Mario Kart 8 Deluxe ci porta in Australia. La cui capitale, nel caso i più distratti non lo ricordassero, è Canberra. Ma sappiamo tutti qual è la città australiana più famosa, e Tour Sprint a Sydney è qui per portarci… beh, in giro per Sydney. Ovviamente.

Layout: Il primo rettilineo lascia ben presto spazio ad una curva a destra, seguita da un breve rettilineo e una curva a sinistra. Si va al Teatro dell’Opera di Sydney, gente… giusto per una curva a destra prima di una planata. Sotto il ponte vi attende una curva a destra, e dopo il tornante vi troverete sul Sydney Harbour Bridge. Potrete decidere se passare ai lati, esponendovi al lancio di strumenti dai passeggeri del treno, o sotto al ponteggio centrale. Il tornante a sinistra, la curva a destra e l’altro tornante a sinistra concludono il primo giro. Al secondo dovrete subito svoltare a sinistra, e dopo due rampe vi attendono tre curve (sinistra, destra, sinistra). Continuate a costeggiare la riva per le poche curve successive e vi ritroverete a percorrere il Sydney Harbour Bridge a ritroso, godendo stavolta della rampa con cui risalire il ponteggio. Una curva a sinistra, una a destra e una a sinistra vi condurranno a una planata. Atterrerete su un rettilineo prima di una curva a destra dopo la quale vi attendono solo un altro rettilineo e, sulla sinistra, il traguardo. L’ultimo giro altro non è che il primo a ritroso.

GBA Terra delle Nevi – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Dopo quanto avvenuto con GBA Giardino Nuvola, finalmente si torna ai fasti di GBA Terra del Formaggio e GBA Strada del Fiocco. La reinterpretazione del layout stavolta non stravolge alcunché, ma del resto GBA Terra delle Nevi non ha mai “rischiato” nulla: si tratta di una pista che fa qui il suo trionfale ritorno senza passare da Mario Kart Tour. Mantenendo, pertanto, intatte sia le curve che l’astrazione dello sfondo!

Layout: La prima curva a sinistra e quella successiva a destra sono in pendenza, ma non è nulla che possa compromettere la vostra guida. Dopo il rettilineo vi attende una curva a destra, passando poi per un tornante a sinistra sul ghiaccio (con lo slittamento che ne deriva). La salita successiva introduce una rampa, unica vera novità rispetto al gioco originale. Il tornante a destra vi condurrà ad un breve rettilineo, dal quale potete tagliare le due curve (destra-sinistra) se avete un fungo. Un’ultima curva a destra infine conclude il tracciato.

Wii Gola Fungo – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Il canyon già rivisto in Mario Kart 7 torna anche, sebbene con qualche anno di ritardo, tra i circuiti del successore. L’equivalente dei livelli celesti della serie New Super Mario Bros. fa dunque la sua ricomparsa, ma Wii Gola Fungo sarà come ce la ricordavamo?

Layout: Dopo le prime due curve (sinistra, destra), vi attende una rampa seguita da un fungo-trampolino. Sfruttatelo a dovere per le eventuali acrobazie e la curva a sinistra vi condurrà a un bivio. Vi consigliamo di prendere confidenza con i trampolini e di non calcolare nemmeno la strada più larga sulla sinistra; andate a destra e tagliate la curva senza troppi problemi. Nella caverna dopo la curva a sinistra troverete una sorta di bivio a mezz’aria: a sinistra potrete abusare delle acrobazie con i trampolini rossi, al rischio di mettervi alla mercé dell’inerzia; a destra, invece, avrete modo di proseguire più lentamente con la stabilità delle piattaforme verdi. Al centro dell’abisso, però, vi attende un inedito trampolino blu, con il quale aprirete il deltaplano. Fuori dalla grotta vi attende un ultimo tornante a sinistra prima del traguardo.

Cieli Stracciatella

Potete immaginare quanto un lavoro logorante in una gelateria transalpina (alla stesura di questa guida, agosto 2022) possa rendere felice chi vi scrive di vedere un tracciato chiamato letteralmente Cieli Stracciatella. Beh, se non altro aver iniziato questo viaggio con Dolce Dolce Canyon ha sollevato una questione molto “golosa”: esisterà una versione sottozero per i palati più accaldati?

Layout: La silhouette della pista la rende, vista dall’alto, concettualmente quasi identica ad Arena Excitebike. Peccato che non ci sia nulla di più lontano dal vero! A inizio gara vi attende subito una rampa azzurra per le planate. A prescindere da dove atterriate, la discesa (con corrimano al centro) vi condurrà al primo tornante. Superata la curva di 180° a sinistra, vi attende un bivio in salita. Attenti a come scendete: non è facile vedere le piattaforme-wafer che avete di fronte con un buon anticipo. Al termine di questa difficile sezione, le due strade del bivio si ricongiungeranno per il secondo tornante, seguito da un rettilineo che conduce al traguardo.

