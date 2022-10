Con lo “strapotere” di Switch a volte è bello perdersi tra i migliori giochi che hanno reso grandi anche le piccole console come il Nintendo 3DS

Sin dai tempi del caro vecchio Game Boy la cosa più bella di questo tipo di console era che si poteva sempre avere in tasca con sé le proprie avventure videoludiche preferite racchiuse in una bella fila di cartucce. Insomma, croce e delizia di ogni videogiocatore accanito e di ogni collezionista che si rispetti!

Ovviamente anche il mondo delle console portatili è andato avanti assieme a quelle casalinghe ed oggi, nonostante siamo negli anni d’oro della “ibrida” Switch, a volte è meglio guardare un pochino dietro a noi con quelli che possiamo considerare alcuni dei migliori giochi per il Nintendo 3DS.

Prima di andare avanti occorre fare qualche precisazione

Naturalmente ci teniamo a precisare come sia letteralmente impossibile mettere all’interno di poche righe tutto il meglio del parco titoli della console portatile della Grande N, ma ci proviamo ugualmente, quindi sarà necessaria una seconda parte prima o poi.

Un altro “avvertimento” riguarda il fatto che l’ordine di questi titoli non significa nulla. Non c’è un migliore o peggiore, per quello c’è il titolo di quei cagnolini virtuali oppure lo speciale apposito sui sequel più deludenti, ma semplicemente quelli che hanno reso davvero interessante il parco titoli della console in questione.

Una console che, come tutte le portatili, ha visto tanti titoli fatti “giusto per” ed anche una sfilza infinita di cartucce con cento titoli in una. Inutile dire che buona parte delle volte questi o non andavano oppure erano una riproposizione degli stessi, ma capita. Ora però abbiamo parlato abbastanza quindi è arrivato il momento di dare il via alle danze!

New Super Mario Bros. – Nintendo 3DS: alcuni dei migliori giochi (portatili)

Praticamente era impossibile non cominciare da questo autentico gioiello del 2006 che riprende le gesta del nostro idraulico preferito di sempre in due dimensioni e soprattutto tascabile, l’ultima volta accadde nei primi anni ’90 con Super Mario Land 2 per Game Boy. Anche in questo caso Mario dovrà cercare di salvare la Principessa Peach rapita per l’ennesima volta da Bowser, tra livelli coloratissimi, mondi nascosti, power up eccezionali, musiche sempre azzeccate firmate da Kōji Kondō e tanti riferimenti alle sue innumerevoli avventure passate. Qualche anno più tardi uscirà anche il seguito, ma va detto che non fece eccessiva presa e venne criticato molto dai giocatori anche per la sua eccessiva facilità e la quasi inesistenza del game over a furia di stelle su stelle. Ovviamente il primo storico capitolo non si batte, ma lo si può sempre omaggiare!

Donkey Kong Country Returns – Nintendo 3DS: alcuni dei migliori giochi (portatili)

Giunto dopo la splendida trilogia di Country per lo SNES, abbiamo dedicato due appuntamenti ai primi due capitoli e speriamo di fare lo stesso con il terzo, questo titolo ci riporta immediatamente nelle atmosfere caraibiche di Donkey e Diddy. La coppia di primati più famosi di sempre, questa volta, non dovrà vedersela con i Kremling, ma bensì con i membri della tribù di Tiki Tak che altro non sono se non degli strumenti musicali antropomorfi che ipnotizzano gli altri animali e fregano tutte le loro banane. Indovinate chi si getterà nella mischia? Un capitolo veramente interessante soprattutto se consideriamo che è stato il predecessore di Tropical Freeze! A proposito, sarebbe anche ora di vedere un nuovo capitolo per il nostro fido primate, non siete d’accordo anche voi?

Super Smash Bros. for Nintendo 3DS – Nintendo 3DS: alcuni dei migliori giochi (portatili)

Se c’è una cosa che non poteva assolutamente mancare, neanche in versione portatile, era la possibilità di menare mazzate a piene mani in una serie di scontri senza esclusione di colpi tra i personaggi, e le location, più amate della Grande N e non solo! Uscito anche sulla sfortunata Wii U, questo titolo della saga di Super Smash Bros. è stato il predecessore del mastodontico Ultimate e riesce davvero a difendersi alla grande. Fatevi un paio di incontri e di allenamenti per vederlo con i vostri stessi occhi cercando sempre di tenere a mente che si sta parlando dei “limiti” di una console portatile.

Mario Kart 7 – Nintendo 3DS: alcuni dei migliori giochi (portatili)

Una tra le più folli ed incredibili saghe di corse mariesche non poteva certo esimersi dal comparire anche su questa console portatile, ricordiamo che nel 2001 uscì Mario Kart: Super Circuit per Game Boy Advance, ed il settimo capitolo pare che sia stato quello buono soprattutto per la possibilità il godersi le gare in prima persona. Qui compaiono infatti buona parte degli elementi che si sarebbero poi visto sul fantastico ottavo capitolo per Switch come la possibilità di personalizzare il proprio kart fino alle gomme, il volare su un deltaplano ed anche il ritornare su vecchie piste.

Luigi’s Mansion 2 – Nintendo 3DS: alcuni dei migliori giochi (portatili)

Sono passati più di dieci anni dal primo capitolo della saga iniziata su GameCube, ne abbiamo già parlato più approfonditamente qui, ma sembra che le avventure spettrali del buon Luigi siano ben lungi dall’avere una fine! Questa volta una Luna Scura, che è in grado di tenere buoni i fantasmi così il professor Strambic può studiarli, viene rotta in più pezzi e quindi Luigi dovrà tornare in azione tornando a salvare Mario e cavoli con il nuovo Poltergust 5000 ed altri strumenti bizzarri. Ovviamente, dietro a tutto ciò, lo zampino di Re Boo è più che evidente, ma sarà di nuovo compito del verdissimo Luigi fermarlo!

The Legend of Zelda: Phantom Hourglass – Nintendo 3DS: alcuni dei migliori giochi (portatili)

Un capitolo decisamente interessante per le infinite avventure del nostro buon vecchio Link, e che abbiamo già visto in uno speciale dedicato ai sequel di maggior successo, le quali si svolgono nuovamente in mare. Sequel diretto del magnifico The Wind Waker per GameCube, in questo titolo vediamo Link che cercherà di salvare Dazel rapita da un tenebroso vascello fantasma, stile Olandese Volante per intenderci, assieme al pauroso e superbo Linebeck. Un elemento interessante sarà poi la personalizzazione del proprio vascello e l’utilizzo del microfono interno della console per risolvere alcuni enigmi sulle varie isole che caratterizzano questa “Hyrule liquida”.

Captain Toad: Treasure Tracker – Nintendo 3DS: alcuni dei migliori giochi (portatili)

Torniamo anche qui nel mondo degli amici, o dei colleghi se preferite, del buon Mario baffuto le cui gesta appariranno comunque in una maniera o nell’altra. Protagonista indiscusso di questo titolo molto più “cervellotico” è Toad che, nelle vesti di esploratore, dovrà caricarsi un pesantissimo zaino per girovagare per ambienti semi labirintici e raccogliere le stelle. Qui il nostro caro funghetto dovrà poi salvare Toadette dalle grinfie di Wingo destreggiandosi, senza saltare, in questi ambienti che rimandano a Super Mario 3D World e Super Mario Odyssey. Se poi volete provarlo, allora, vi ricordiamo che c’è anche per il parco titoli della Switch.

Mario Party DS – Nintendo 3DS: alcuni dei migliori giochi (portatili)

Naturalmente la saga di Mario Party, iniziata sul celeberrimo 64 bit e proseguita fino ai capitoli più recenti per Switch, non poteva mancare. Del resto, quale migliore opzione per una console portatile se non renderla ancora più “carina” grazie a moltissimi mini giochi in compagnia dei cari vecchi Mario, Peach, Luigi, Daisy, Wario, Waluigi, Yoshi e Toad? Stavolta i nostri eroi sono stati resi microscopici a causa del Rimpicciolitore di Bowser e per tornare normali dovranno superare i vari tabelloni e raccogliere dei frammenti di un meteorite, di recente schiantatosi nel Regno dei Funghi, chiamati “Cristalli Cosmici”. Lanciate dunque il dado e via con le divertentissime mini sfide!

Pokémon Ultrasole e Ultraluna – Nintendo 3DS: alcuni dei migliori giochi (portatili)

Nonostante si tratti di due giochi a sé, quando si tratta delle creature tascabili ideate dal buon Satoshi Tajiri oramai più di vent’anni fa, è impossibile non trattarle assieme. Insomma, un po’ come Spada e Scudo, Diamante Lucente e Perla Splendente, l’imminente Scarlatto e Violetto oppure Sole e Luna di cui questi titoli sono la naturale evoluzione nonché miglioria. Qui i nostri allenatori si muoveranno nella meravigliosa regione di Alola e tra i principali antagonisti ci sarà il Pokémon leggendario Necrozma ed il Team Rainbow Rocket che è una sorta di “best of” dei cattivi di qualche generazione fa a partire da Giovanni di Rosso. Non serve aggiungere altro, preparatevi dunque a fare incetta di Pokémon.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D – Nintendo 3DS: alcuni dei migliori giochi (portatili)

Ovviamente abbiamo già parlato delle gesta di Link qui sopra, ma era impossibile non citare, almeno in questa prima parte, la versione tascabile di uno dei più grandi capitoli che rendono ancora più magica la saga di The Legend of Zelda. In sostanza questa è la riproposizione in salsa portatile, e migliorata soprattutto sul versante comandi e grafica, di quel colosso che approdò sul 64 bit della casa di Kyoto alla fine degli anni Novanta. Inoltre segnaliamo che, alla fine del gioco, si potrà anche scegliere la “modalità” Master Quest! Certo, adesso questo gioco è arrivato anche su Switch, incluso il tenebroso Majora’s Mask, e sembra che ci si possa giocare anche su PC, ma volete mettere giocarci con una console che sta comodamente in tasca?

Animal Crossing: New Leaf – Nintendo 3DS: alcuni dei migliori giochi (portatili)

Ne è passata davvero tanto di acqua sotto i ponti da quando, in Giappone, sbarcò per la prima volta un curioso titolo per il mai troppo celebrato 64 bit. Un curioso “simulatore” dove, semplicemente, si cercava di vivere una vita molto più tranquilla e spensierata. Conosciuto inizialmente come Animal Forest e poi reso disponibile a tutto il mondo con il nome di Animal Crossing, la serie ha conosciuto diverse console inclusa questa portatile. In questo capitolo, per la prima volta, i protagonisti erano più umani e la possibilità di personalizzazione si era espansa, ad esempio con i vestiti, anche le piante e gli animali erano più simili alle loro controparti reali, è stato previsto l’uso degli amiibo e così via. Inoltre qui non si era un semplice abitante, ma bensì il sindaco! Se vi è piaciuto il recente capitolo New Horizons, e relativi DLC come Happy Home Paradise, vi suggeriamo di dare uno sguardo anche a questo capitolo!

Riponendo console, pennino e cartucce

In conclusione questa era la prima parte dei migliori titoli per il Nintendo 3DS, li avete provati tutti o ce n’è ancora qualcuno che manca alla vostra esperienza videoludica? In ogni caso speriamo di portare sulle pagine di questo sito anche la seconda parte, anche perché di titoli ce ne sono davvero tanti, e speriamo anche di poterli giocare in una nuova veste.

Visto che, un po’ di tempo fa, dei leak suggerivano l’arrivo di titoli per il buon vecchio Game Boy sulla Switch, diciamo che non sarebbe un male poter sfruttare la “ibrida” della Grande N per riproporre sul suo schermo, o su quello della televisione, queste fantastiche avventure portatili. Voi che ne pensate? Ci giochereste?

