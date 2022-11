Recensione Chaos Head Noah and Chaos Child Double Pack

Il Chaos Head Noah and Chaos Child Double Pack è recentemente arrivato su Nintendo Switch e, visto che si parla sempre troppo poco del genere, abbiamo pensato di portarvi questa recensione dedicata: non sarà facile, ma ci proviamo ugualmente

Se si parla di Visual Novel, scrivere una recensione è decisamente difficile. Il primo motivo è il più ovvio: sono titoli quasi interamente basati sulla narrazione, quindi scrivere anche solo una parola di troppo rischia di far entrare l’articolo nell’ambito dello spoiler selvaggio. Il secondo, forse ancor più ovvio, è quanto questi titoli si rivolgano ad una nicchia specifica, e sia difficile spiegarne l’essenza a chi, magari, del genere sa assolutamente… nulla. Il terzo, più pragmatico: giocare una visual novel richiede una quantità di ore non indifferente. Figuriamoci giocarne due.

Ammettiamolo: Nintendo Switch è un letterale parco giochi per gli appassionati di Visual Novel. Non essendo titoli che richiedono un hardware particolarmente performante per essere giocati, anche se magari alcuni possono presentare elementi di gameplay maggiori, come la serie dei Danganronpa (noi fremiamo per RAIN CODE), poter vivere queste esperienze in portatilità è una manna dal cielo. Recentemente, sull’ibrida di Nintendo è arrivato anche il Chaos Head Noah and Chaos Child Double Pack, una coppia di titoli acquistabili anche separatamente pubblicati da Spike Chunsoft e risalenti ai lontano 2008 (Chaos Head) e 2016 (Chaos Child), e di cui vi parliamo più approfonditamente in questa recensione dedicata. Non sarà facile, ma ci proviamo.

Qualm

Se Spike Chunsoft si è occupata della pubblicazione, allo sviluppo di Chaos Head e Chaos Child troviamo Mages, Nitrpolus e Chiyomaru Studio. I due titoli fanno infatti parte di un universo espanso (la Science Adventure Series), in cui troviamo anche visual novel ben più famose, come il celeberrimo Steins Gate e il meno noto al pubblico occidentale Robotics Notes. Fra i vari episodi, completamente scollegati fra loro in quanto a trama e spesso anche tematiche, si possono trovare punti di contatto e vari innuendo, ma non collegamenti particolari.

E considerando tutto, se siete appassionati del genere potrete tranquillamente iniziare ad esperire la Science Adventure Series giocando Chaos Head, capostipite del tutto, questa volta proposto da Spike Chunsoft nella sua versione Noah, una sorta di Director’s Cut che include route alternative e molto nuovo contenuto. Entrambi i capitoli, infatti, non sono, come si chiamano in gergo tecnico, delle Kinetic Visual Novels, ossia delle VN che delineano una sola storia e non permettono alcun tipo di interazione con essa da parte del giocatore, che si trova dunque a vivere ciò che gli sviluppatori hanno pensato e basta. Sia in Chaos Head sia in Chaos Child le vostre scelte avranno delle conseguenze importanti, anche se forse ve ne accorgerete troppo tardi.

Virtual Reality | Recensione Chaos Head Noah and Chaos Child Double Pack

Chaos Head Noah narra di un giovane Otaku, Nishijo Takumi, che non possiamo definire Hikkikomori semplicemente perché lui a scuola ci va. In giorni prestabiliti in un calendario da lui redatto, che gli permette di accumulare le ore necessarie a non perdere la possibilità di diplomarsi e, quindi, di soddisfare le richieste dei suoi genitori. Per il resto, Takumi passa le sue giornate chiuso nel container che chiama casa, fra un hentai, una vita alternativa da eroe nel suo MMORPG preferito e tanto, tanto disagio interiore.

La sua completa incapacità di relazionarsi col mondo esterno e con le persone, persino con sua sorella, permea una vita fatta di reclusione ed esclusione. Takumi è solo, terribilmente, e questo a lui non dispiace affatto. Essere al centro dell’attenzione dei suoi compagni di classe lo terrorizza, quindi fa di tutto per essere, letteralmente, invisibile. Le poche relazioni che ha sono molto superficiali e, in ogni caso, cerca di schivarle con ogni metodo.

Fear Flow | Recensione Chaos Head Noah and Chaos Child Double Pack

In questo meraviglioso contesto di pace e serenità si inserisce anche una serie di strani delitti che hanno luogo nel giga-quartiere di Shibuya. Un gruppo di ragazzi che si suicida tenendosi per mano e gettandosi da un palazzo, il cadavere di un uomo con all’interno dell’addome quello di un bambino, e così via. Ah, sì: se non si fosse capito, entrambe le Visual Novel in oggetto sono ovviamente pensate per un pubblico adulto.

Questa scia di delitti, specialmente a causa della loro spettacolarità, diventano “popolari” nell’opinione pubblica con la denominazione di New Generation Madness, poi abbreviato in NewGen. La vita di Takumi cambia verticalmente quando, per una serie di sfortunati eventi, si ritrova ad assistere in prima persona ad uno di questi omicidi, e il suo grado di psicosi e fobia sociale si alza alle stelle, verso nuove ed inesplorate vette. Non vogliamo rivelarvi oltre, forse abbiamo già fatto troppo, ma vi assicuriamo che la sceneggiatura di Chaos Head Noah funziona, e davvero tanto.

White out | Recensione Chaos Head Noah and Chaos Child Double Pack

Certo, dovrete fare inevitabilmente i conti con il fatto che è un prodotto tipicamente nipponico, quindi alcune sfumature tipicamente anime e alcuni personaggi con tratti terribilmente stereotipati ci sono. Il ruolo di Takumi, però, così come il suo personaggio in continua e involontaria evoluzione rendono tutto molto interessante da seguire, sebbene in alcuni frangenti proprio il protagonista si sia rivelato terribilmente insopportabile.

Come detto sin dall’inizio, le scelte fatte in Chaos Head influiranno molto la narrativa, portando a finali completamente diversi. Le Delusion davanti a cui ci si ritrova nel corso della storia permettono di selezionare una fra due scelte, positiva o negativa: l’amalgama di queste scelte porterà ad eventi completamente diversi, distanti nel tempo e differenti fra i vari personaggi con cui stringeremo legami nel corso del gioco.

An interferer in white | Recensione Chaos Head Noah and Chaos;Child Double Pack

Chaos Child, invece, narra di un protagonista decisamente diverso da Nishijo Takumi, in tutto e per tutto. Lo sfondo dell’avventura è sempre l’arcinota Shibuya e gli eventi hanno luogo sei anni dopo quelli di Chaos Head. Vivremo nei panni di Miyashiro Takuru, forte appassionato di giornalismo nonché membro del relativo club scolastico, che si ritrova immischiato, anche in questo caso, in una serie di delitti piuttosto strani.

Le tematiche si discostano molto da Chaos Head, anche a causa di un protagonista molto distante da Takumi. Takuru, pur essendo comunque appassionato dal magico mondo degli anime, non è un antisociale recluso e distante dal mondo esterno, anzi. Il ragazzo è ben integrato nella società, è sveglio e attivo e questa marcata differenza fra le due Visual Novel consente di non annoiarsi e di non avere un costante senso di Dejà Vu. Anche la narrativa di Chaos Child si mantiene su livelli molto alti, ma l’abbiamo trovata a tratti più lenta e tediata da elementi e momenti di slice of life, non presenti in Chaos Head, e che a nostro parere sono non necessari.

In Chaos Child è stata anche aggiunta una nuova meccanica, in cui sarete portati ad essere veri e propri investigatori (più che giornalisti) e che metterà a dura prova la vostra soglia dell’attenzione. In determinati momenti della narrazione, infatti, sarete chiamati a rimettere in ordine gli indizi che avete acquisito, per cercare di dare un senso a quella scia di delitti per ora irrisolti che sta infestando il quartiere.

Far Days

Concludiamo qui la nostra veloce recensione del Chaos Head Noah and Chaos Child Double Pack. I problemi nell’esperire titoli come questi sono molti, e proprio per questo sono adatti ad una ristretta cerchia di giocatori. Nonostante le scelte, nonostante i momenti investigativi, sia in Chaos Head sia in Chaos Child passerete la maggior parte del tempo a leggere muri di testo in lingua inglese. Sicuramente non una cosa semplice, se non siete appassionati di storie thriller e se non avete una buona conoscenza della lingua. Sono comunque due ottime visual novel per i fan del genere, che si ritroveranno di fronte a storie ben narrate e colpi di scena inaspettati. Per tutti gli altri: ci sono titoli ben più semplici da cui iniziare!

Il Chaos Head Noah and Chaos Child Double Pack è attualmente disponibile su Nintendo Switch. Fateci sapere se lo avete acquistato qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!

7.3 PSYCHOPATH Punti a favore Livelli narrativi molto alti, specialmente in alcuni frangenti

Livelli narrativi molto alti, specialmente in alcuni frangenti Sistema di scelte molto interessante e... "a lungo termine"

Sistema di scelte molto interessante e... "a lungo termine" Personaggi intriganti, specialmente i protagonisti... Punti a sfavore ... ma che in alcuni punti scadono nello stereotipo più esacerbante

... ma che in alcuni punti scadono nello stereotipo più esacerbante Chaos Child inserisce un po' troppo slice of life