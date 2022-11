Call of Duty Warzone 2: trucchi e consigli per (re)iniziare

“La guerra non cambia mai”, ma Call of Duty Warzone 2 sì: ecco i nostri trucchi per i veterani in cerca di consigli prima del richiamo

Due punto zero: no, non parliamo del punto zero di Fortnite, ma dell’altro battle royale che ora possiamo chiamare ufficialmente Call of Duty Warzone 2, tornando ancora una volta a dispensare trucchi e consigli. Del resto, gli oltre cento milioni di giocatori già esistenti non possono certo riposare sugli allori: i cambiamenti ci sono e non sono neanche pochi. Potete ovviamente affidarvi a ciò che resta lo stesso, ma a prescindere dalla vostra esperienza siamo sicuri che a qualcuno di voi prestarci ascolto prima di piombare a Caldera tornerà utile. Ecco le diciassette perle di saggezza che abbiamo in serbo per voi.

“Dove scendiamo?”

Ci sono alcuni consigli che valgono per ogni battle royale, quindi difficilmente un suggerimento come scegliere un punto di atterraggio ideale rientra tra i “trucchi” veri e propri per Call of Duty Warzone 2. Ogni momento è buono per controllare la schermata della mappa, specie se la cutscene dell’aereo vi dà tutto il tempo del mondo per farlo. Anziché girarvi i pollici, dunque, avere davanti il perimetro circolare del gas che andrà a restringersi si rivelerà decisamente più utile. Immaginate dove atterreranno gli altri e regolatevi di conseguenza. Più lontano andrete e meno seccature avrete, ovviamente a discapito dell’allenamento duro e puro.

A tutti i paracadutisti che stanno leggendo: non fatelo a casa – Trucchi e consigli per Call of Duty Warzone 2

Di nuovo: vale per Fortnite e vale anche qui. La discesa sul campo di battaglia è divisa in due fasi: lo skydiving (caduta libera per gli anglofobi) e la planata con il paracadute. Naturalmente, per chi già si trova a terra, un paracadutista è poco più di un appetitoso bersaglio ambulante per nutrire il proprio portfolio di kill. Ma sapevate che caduta libera e planata sono due fasi intercambiabili a vostro piacimento? C’è chi già ne trae un enorme vantaggio da tempo, per il boost all’inerzia della propria discesa. In altre parole, è possibile aprire e chiudere il paracadute per scendere più in fretta e, al contempo, coprire più terreno. Meglio di così…!

“Sì, Ebenezer, sei l’uomo più ricco del cimitero” – Trucchi e consigli per Call of Duty Warzone 2

Le guerre si fanno per soldi. Stupisce qualcuno, dunque, se Warzone ha una propria economia? Man mano che scorrazzate in giro per la mappa e incappate nei contratti (di cui parleremo dopo) otterrete pecunia, in alcune partite più che in altre. E, checché ne dicano i nostri portafogli in questi tempi di crisi, i soldi son fatti per essere spesi. Davvero. Non c’è alcun bonus per il miglior risparmiatore, quindi evitate di accumulare moolah per il gusto di farlo. Le stazioni apposite aspettano solo di vendervi attacchi aerei, mortai e quant’altro, oltre alle varie coperture. Investite in un’arma che può essere decisiva… a meno che non vi servano quei quattromila per ricomprarvi i compagni perduti.

Rifornimenti Rischiosi – Trucchi e consigli per Call of Duty Warzone 2

Abbiamo giocato di allitterazione per l’unico contesto davvero diverso dall’illustre concorrenza di Epic Games. I soldi contano, certo, ma sappiate anche a cosa dare priorità con i rifornimenti. Certe armi sono naturalmente d’aiuto, però vi conviene mettere sempre le armi primarie di base in corsia preferenziale. Non sforzatevi di esulare dalla zona comfort, insomma: cercate piuttosto di allargarla. Imparate ad usare una, due o al massimo tre armi e giocate sui vostri punti di forza. Anche perché, del resto, le armi che richiedono una certa maestria non si vedono prima di metà partita. Occhio alla penna!

La pimpa (non quella di Altan) – Trucchi e consigli per Call of Duty Warzone 2

Che si tratti di PC o console, la vostra piattaforma vi consentirà in ogni caso di regolare le vostre impostazioni per ottenere una performance migliore. Per fare un esempio, la sensibilità di mouse o controller influirà decisamente sulla vostra mira. Se poi avete problemi di concentrazione (non siete soli), potete anche disattivare la musica del gioco. La partita si chiude con una guerra di nervi, del resto, e la colonna sonora contribuisce al logorio. Oltre a prevalere su passi nemici ed altri effetti sonori di importanza ben maggiore. Naturalmente questo lo avevate già intuito, però, giusto?

Un uomo chiamato contratto – Trucchi e consigli per Call of Duty Warzone 2

Chissà se Paolo Bitta fosse dell’idea di arruolarsi, sapendo dei contratti presenti nel gioco. Le armi costicchiano, ma potete guadagnare dinero con i contratti. Sono tutti segnati e possono consistere in taglie, casseforti, trasporto di materiale sensibile e… un po’ di spirito di sacrificio. Andiamo con ordine. Le taglie si descrivono da sole: eliminate il giocatore ricercato e, se perisce, ci guadagnate. Un po’ meno se lo elimina qualcun altro, ma è il pensiero che conta. Lo spionaggio consiste nel raccogliere delle informazioni (utili anche a voi) e trasmetterle da una postazione, dove dovrete stare fermi. Tralasciando le casseforti da scassinare, l’ultima scelta è un’arma a doppio taglio: tutti sapranno dove siete, ma se sopravvivete guadagnerete sia voi che (tornando in gioco) i compagni caduti in battaglia.

Condividere è bello – Trucchi e consigli per Call of Duty Warzone 2

A meno che non giochiate da soli, probabilmente vi unirete a una squadra per giocare. Se lo fate, abbiate la compiacenza di pensare come elementi di una squadra. Ragionate sulla sinergia di squadra e cercate di condividere il loot. Del resto, se vi siete uniti al team per paura di passare tutto il vostro tempo online in una schermata di caricamento, lasciare le vostre guardie del corpo senza armi e corazze serve un po’ a poco, non trovate? Idem con granate anche per quanto riguarda soldi e munizioni. Fidatevi di noi: l’unica cosa che paga davvero, al di là di un montepremi ai tornei, è l’altruismo. E poi siamo sotto Natale, e che diamine.

Tiro al contrassegno – Trucchi e consigli per Call of Duty Warzone 2

Che sia benedetto Apex Legends per averci insegnato le gioie del contrassegnare tutto! Daremmo il sistema di ping per scontato, ma non lo è e dobbiamo abituarci a sfruttarlo a dovere per dimostrarlo. Avete la possibilità di mostrare ai compagni di squadra dove state mirando e perché, dunque a che pro non sfruttare questa funzione? Se proprio dobbiamo darvi un consiglio un po’ meno ovvio di questo, associate la feature ad un tasto con cui avete familiarità. Fidatevi di chi ci è già passato: la cooperazione si basa anche su questo. Più informazioni condividete coi compagni, e più lontano andrete tutti.

Equipe 84 – trucchi e consigli per Call of Duty Warzone 2

C’è anche tanta varietà nell’equipaggiamento da campo che troverete in giro per la mappa, e nelle situazioni peggiori può davvero tornarvi utile. Che si tratta di una copertura per pararvi dalla linea di fuoco nemica o meno, l’equipaggiamento può aiutarvi in più modi. Per fare un esempio come un altro, il drone può venire combinato con il C4: se due giocatori dispongono degli ingredienti, e se li combinano, la squadra può beneficiare di una bomba telecomandata in miniatura. In altre parole, siate creativi. Il gioco è più che felice di ricompensare la sperimentazione e, dopo una vittoria, lo sarete anche voi.

чистилище – Trucchi e consigli per Call of Duty Warzone 2

Si legge “chistilishche” e si traduce in un purgatorio per chi tra voi non ha voglia di tornare subito alla lobby. Perire non significa la fine, a meno che non siate alla fine della partita. Se siete tra i tanti a maledire i giocatori con una mira migliore della vostra, finirete al Gulag. Questa prigione un po’ “mineraria” vi vedrà protagonisti di scontri due contro due per tornare nel campo di battaglia. Senza contare che, come abbiamo già detto, con i soldi in-game i vostri compagni possono pagarvi la cauzione. Se poi al Gulag ci finite in due contemporaneamente, tanto di guadagnato: potete spalleggiarvi!

Dispensare Mazzate Zozze – Trucchi e consigli per Call of Duty Warzone 2

Non è tutta battaglia reale quel che luccica (o, per meglio dire, friccica), e la nuova modalità DMZ è qui per questo. In questa modalità, atterrerete ad Al Mazrah con obiettivi da completare prima di arrivare al vostro punto di estrazione. Inoltre, pur trattandosi di una modalità online, vi fornirà più nemici controllati dalla IA. Molti di più! Le priorità dettate da questa variazione sul tema, poi, sono decisamente differenti. In altre parole, è un modo molto divertente per tirare un sospiro di sollievo se la battle royale vi sta dando più grattacapi di quanti i patiti del genere sono disposti ad ammettere.

Aggiungi un posto a tavola, che c’è un soldato in più – Trucchi e consigli per Call of Duty Warzone 2

Dal lancio del predecessore, il battle royale targato Activision ed Infinity Ward ha già ricevuto non pochi cambiamenti. Le playlist (da intendersi in questo caso come numeri preimpostati di giocatori) variano da un combattente in solitaria a, grazie alla terza stagione, un massimo di quattro. Se però preferite, potete decidere se dare priorità al riempimento della vostra squadra con chicchessia per iniziare subito a giocare o impedire al primo giocatore di turno di unirsi se non fa parte della vostra lista di amici. Se poi volete sperimentare, nulla vi vieta di partire senza arrivare a numero. Più che altro, per vedere fin dove riuscite ad arrivare…

Facimm ‘o capodanno a Nap’l – Trucchi e consigli per Call of Duty Warzone

Potreste non averlo notato, ma ci sono due situazioni tipiche nella modalità Battle Royale per quanto concerne il razzo di segnalazione. Potreste vederne uno dalla scia biancastra per rintracciare il povero tapino intento a trasmettere i dati sensibili nell’apposito contratto. Se invece un giocatore spende le sue cucuzze per ricomprare un compagno di squadra, la scia sarà rossa. Se naturalmente volete ridurvi a faine per sopravvivere (come impone il genere, del resto), non dovrebbe servire che ve lo diciamo noi. Ad ogni modo, vedere questi razzi significa una sola cosa: qualcuno potrebbe beccarsi una vostra pallottola sul grugno.

Stasera cambiamo posizione – Trucchi e consigli per Call of Duty Warzone 2

Inutile che vi scappi un risolino: se volete che il vostro rapporto con il gioco funzioni, dovete anche variare un po’. Naturalmente prima o poi vi abituerete a scendere sempre nello stesso posto, perché nel videogioco come nella vira vera si tende a sviluppare i propri automatismi. Ma se volete evitare di adagiarvi sugli allori, cercare anche di avere un po’ di fantasia. Sarà un battesimo del sangue? Senza dubbio. Migliorerete? Probabilmente sì. Il vostro senso dell’orientamento ne beneficerà? Ne siamo sicuri. Anche perché, prima o poi, nei punti della mappa più trafficati dovrete comunque mettere piede.

Io sono l’untore, e quando si fa buio / spunto come un fungo, ungo dove giungo – Trucchi e consigli per Call of Duty Warzone 2

Quando il match sta per finire, una buona tattica è quella di restare nel lato più esterno della zona sicura man mano che si chiude. In questo modo potrete impallinare i malcapitati in fuga verso la salvezza come se fossero anatre di plastica al luna park. Chiaramente occorre anche che abbiate una maschera antigas. Oltre a rendervi i monatti più carini della partita, lo strumento tende anche ad essere un po’ invadente con la telecamera. E non aspettatevi di sparare mentre la mettete e la togliete. Cercate di intuire per conto vostro quando è il caso di usarla e quando no: è dal 2020 che se ne parla, del resto.

Varie ed eventuali – Trucchi e consigli per Call of Duty Warzone 2

Gli eventi in-game della precedente incarnazione del gioco hanno offerto diverse variazioni sul tema. E non è che non ce ne siano anche ora, ma la lista si è accorciata un bel po’. Non possiamo parlare con certezza anche del futuro del metagame: semplicemente, fino ad ora ne abbiamo visti solamente due. Nel caso, alludiamo all’evasione (respawn immediato tramite airdrop di chi viene eliminato, compreso chi è passato per il Gulag) e alle ondate di sconti (saldi massicci nei punti dove comprare i rifornimenti, compreso il ritorno dei compagni). Ne vedremo di più in futuro? E chi lo sa!

Come cantava Rick Astley

Lo sappiamo benissimo che ve l’hanno detto in centomila. Ebbene, saliamo a quota centomila e uno e rincariamo la dose. Che non abbiate vinto da settimane o… praticamente mai, non scoraggiatevi. Giocate con raziocinio e tattica, e vedrete che prima o poi vincerete. Se è per questo, non aspettatevi neanche di vincere esattamente nel modo in cui pensate. Talvolta, l’ultimo giocatore rimasto può fare capolino mentre è intento a guardare altrove, immobile e con la scritta “sparatemi” sulla nuca. Un’eliminazione, tanta tensione, un po’ di lato B che non guasta mai, e si torna a vincere. La tattica è l’80% del gioco, ma il rimanente quinto deve anche mettercelo la dea bendata.

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida vi ha aiutati a tornare nella delirante trincea di CoD? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.