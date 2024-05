The Last of Us: Parte 2 entra a far parte dei giochi in prova gratis

Gli ultimi di voi a non aver ancora avuto a che fare con “gli ultimi di noi” possono provare The Last of Us: Parte 2 completamente gratis

I giochi gratis inclusi con PlayStation Plus Premium permettono di recuperare alcuni tra i titoli più amati dell’oeuvre di Sony, e fra le vere esclusive del titano cobalto ora fa capolino The Last of Us: Parte 2. A confermarlo su Twitter è stato il profilo ufficiale, e se rientrate tra gli abbonati “speciali” avrete diritto a provare il primo paio d’ore del colossale ultimogenito di Naughty Dog. In questi centoventi minuti dovreste comprendere appieno la portata del viaggio di Ellie ed avere una vaga idea di ciò che vi attenderebbe una volta acquistato il gioco. Se poi volete approfondire la questione, nulla vi vieta di consultare la nostra corposa recensione in merito. Vi lasciamo al post di Sony.

A new PlayStation Plus Game Trial emerges: https://t.co/EKyEXONBrH The Last of Us Part II’s opening hours await pic.twitter.com/EhYUiajFhd — PlayStation (@PlayStation) May 12, 2024

Farsi infettare dai funghi è gratis, con la versione di prova di The Last of Us: Parte 2

Se non conoscete la storia di The Last of Us: Parte 2, per quanto le prime due ore siano gratis, manterremo gli spoiler al primo. In seguito al finale del primo capitolo, il ritorno di Joel ed Ellie alla vita pacifica viene bruscamente interrotto sia dalla distanza emotiva tra i due che da una tragedia improvvisa. Naughty Dog si è impegnata parecchio per dare al gioco un lustro tale da giustificare il tempo intercorso tra l’uscita del primo capitolo e l’arrivo del sequel, ma se avete conosciuto l’IP tramite l’adattamento live action abbiamo buone notizie anche su questo fronte. HBO sta infatti lavorando alla nuova stagione, che però si occuperà solo di metà avventura per rendere giustizia alla trama.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettereste dal futuro del team di sviluppo, una volta conclusa la saga post-apocalittica? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.