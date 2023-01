Recensione The Last of Us 1xo1: la serie evento dell’anno inizia con un ottimo primo episodio che mostra tutte le potenzialità della serie

TITOLO ORIGINALE: The Last of Us. GENERE Azione, fantascienza, postapocalittico. NAZIONE: Stati Uniti d’America. IDEATORE: Craig Marin, Neil Druckmann. CAST: Pedro Pascal, Bella Ramsey. DURATA: 9 episodi. DISTRIBUTORE: HBO. USCITA: 16/01/2023.

Dopo tanta attesa, finalmente è arrivata. The Last of Us è partita in via ufficiale lunedì 16 gennaio 2023, col primo episodio trasmesso da Sky e da NOW in contemporanea con gli Stati Uniti. La serie è l’attesissimo adattamento in live action di uno dei videogiochi più amati degli ultimi anni e, considerando anche i precedenti deludenti in termini di trasposizioni di videogiochi amati, la curiosità per assistere a questo primissimo episodio di The Last of Us era alle stelle. Il risultato è a dir poco eccezionale.

Recensione The Last of Us 1×01 – La trama

In questo primo episodio di The Last of Us assistiamo alla diffusione della pandemia che, come vedremo, piegherà il mondo intero e che poi fa da contesto al racconto. Vediamo la vita del protagonista, Joel, scossa proprio durante lo scoppio della pandemia e poi ripresa a vent’anni di distanza, quando il mondo ha imparato a convivere con ciò che è successo.

Un inizio col botto

Come detto, l’esordio di The Last of Us era attesissimo e le aspettative non sono state affatto deluse. Anche prima del rilascio ufficiale, il primo episodio di The Last of Us aveva convinto tutti, collezionando recensioni incredibili e facendo segnare un clamoroso 100% di rating su Rotten Tomatoes. La realtà è che l’incipit di The Last of Us è semplicemente perfetto. L’episodio è lungo, un’ora e venti che ci porta nella vita di Joel, completamente scossa dall’arrivo della pandemia e dalla tragica morte di sua figlia. Vent’anni dopo ritroviamo Joel, stanco e disilluso, ma comunque desideroso di mantenere i suoi legami più stretti. Per questo motivo, Joel accetta di portare Ellie, una ragazzina apparentemente immune al virus, fuori dalla zona di quarantena. È l’inizio di un’avventura epica.

Il lungo preambolo che ci porta all’esplosione della pandemia e alla morte di Sarah è estremamente funzionale a introdurci il personaggio di Joel, interpretato da un eccellente, come al solito,Pedro Pascal. Narrativamente la prima puntata di The Last of Us non sbaglia nulla, mantenendo costante il proprio ritmo, senza esagerare in accelerazioni o rallentamenti e ben sposandosi con i toni solenni e post-apocalittici che inevitabilmente domineranno la serie. Anche visivamente, ovviamente, il lavoro è impressionante, da questo punto di vista non c’è nessuna sorpresa considerando i canoni di HBO. Per ultimo, ma non per importanza, questo primo episodio di The Last of Us distorta una grande fedeltà al videogioco, elemento sicuramente da non sottovalutare.

Insomma, la prima puntata di The Last of Us è pienamente promossa. Non era semplice introdurre con questa efficacia sia la narrazione che il contesto d’azione, ma questo esordio per la serie di HBO è stato semplicemente grandioso. Con la speranza che questi livello possano essere confermati nel corso delle prossime settimane.

Maledizione infranta?

L’entusiastica recensione di The Last of Us 1×01 fa sorgere, immediatamente, una domanda: la serie di HBO sarà capace di infrangere, una volta per tutte, quella maledizione che sembra aleggiare intorno agli adattamenti dei videogiochi? In tantissimi hanno fallito in tal senso, per ultimo Netflix con la sua Resident Evil, cancellata dopo appena una stagione. La prima puntata di The Last of Us è invece un trionfo, che fa ben sperare per il futuro. Forse è ancora presto per parlare di maledizione infranta, ma le premesse ci sono tutte.

