The Last of Us Stagione 2: uscita prevista nel 2025

HBO Max ha confermato ufficialmente sui propri canali social che per la stagione 2 di The Last of Us è prevista una uscita tra ben due anni, nel 2025

Il ritorno di The Last of Us dovrà necessariamente farsi attendere un po’ più a lungo di quanto molti fan speravano: HBO Max ha infatti confermato che l’uscita della seconda stagione arriverà soltanto nel corso del 2025. La Stagione 2 di The Last of Us seguirà la conclusione della prima stagione e sarà ispirata agli eventi visti nella Parte II del videogame, facendoci scoprire le prossime emozionanti esperienze che attendono Ellie.

La piattaforma streaming ha infatti svelato nelle scorse ore un trailer con tutti gli show televisivi in arrivo nel corso del prossimo anno: tra questi è balzata subito agli occhi l’assenza della serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey. Pochi istanti dopo è arrivata la conferma ufficiale tramite i canali social della compagnia. HBO ha così annunciato definitivamente che la Stagione 2 di The Last of Us arriverà solo tra due anni, senza una finestra temporale più precisa.

The Last of Us: la Stagione 2 si fa sempre più lontana nei piani della HBO Max

La notizia, ad onor del vero, era nell’aria già da diverso tempo: proprio nelle scorse giornate era infatti emerso che l’inizio delle riprese sarebbe iniziato soltanto il prossimo febbraio in Canada. Del resto, lo sciopero di Hollywood degli scorsi mesi aveva di fatto bloccato ogni possibile inizio della produzione, rendendo estremamente difficile che la Stagione 2 potesse uscire nel corso del 2024. E dato che le riprese non sono ancora nemmeno iniziate, è altrettanto difficile riuscire a stabilire con certezza una finestra temporale definitiva, anche se l’intenzione della produzione è sicuramente di riuscire a trasmettere la prima puntata entro la fine del 2025. Vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena arriveranno ulteriori notizie in merito o comunicazioni ufficiali.

