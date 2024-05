Xbox Game Pass: ecco gli altri giochi gratis di maggio 2024

La gradita conferma di un rumor ed altre sorprese si uniscono ai giochi gratis di maggio 2024: ecco le ultime notizie da Xbox Game Pass

Per quanto possa essere tutt’altro che immediato l’arrivo anche solo temporaneo di un titolo targato Square-Enix, il catalogo mensile definitivo di Xbox Game Pass annovera dei giochi gratis con cui il mese di maggio 2024 si chiuderà degnamente. Si parte forte con Brothers: A Tale of two Sons, in arrivo oggi su cloud, console e PC. Sempre oggi, poi, gli iscritti potranno provare con mano l’avventura ad enigmi Chants of Sennar. Domani, giovedì 16, faranno capolino EA Sports NHL e, in particolar modo, Immortals of Aveum su cloud, PC e Series X/S. Entrambi sono altresì inclusi tramite EA Play, a sua volta compreso con Game Pass Ultimate. Ma il meglio, forse, deve ancora venire, perché come promette il tweet qui sotto, sono in arrivo…

Il catalogo di giochi gratis su Xbox Game Pass: la lista di maggio 2024

Il 21 maggio 2024 esce infatti Senua’s Saga: Hellblade II, e Ninja Theory ha recentemente mostrato come il nuovo arrivato (incluso tra i giochi gratis al day one) si approccerà al tema della psicosi. Il 23 toccherà invece a Galacticare, il simulatore ospedaliero ambientato nello spazio, nonché allo spettrale puzzle game Hauntii. Il 28 toccherà dunque a Moving Out 2. A seguire, il 30 arriveranno Humanity e, a conferma di un recente rumor, Lords of the Fallen. Il giallo horror Firework arriva su PC il 4 giugno, e lo stesso giorno su tutte le piattaforme previste dall’abbonamento vedremo il life sim Rolling Hills. Chiudiamo con i giochi in uscita dal catalogo. Ecco cosa dovrete finire, o acquistare col 20% di sconto, entro il 31:

Chicory: A Colorful Tale (cloud, console, PC)

Farworld Pioneers (cloud, console, PC)

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R (cloud, console, PC)

Pac-Man Museum Plus (cloud, console, PC)

Little Witch in the Woods (cloud, console, PC)

Railway Empire 2 (cloud, console, PC)

Ora sta a voi dirci la vostra: cresce bene la vostra libreria?