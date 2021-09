Hollow Knight Silksong: possibile uscita in un giorno simbolico

L‘attesa per il nuovo capitolo di Hollow Knight rende i fan sempre più affamati di notizie riguardo Silksong e l’ipotetica data d’uscita

Da settimane si è parlato di un prossimo Nintendo Direct che avrebbe avuto luogo nel corso del mese, e solo pochi giorni fa era circolata la notizia riguardo un leak dove era visibile la scadenza della patente del controller Nintendo per il 24 settembre. L’utente Twitter che ha condiviso l’informazione ha ipotizzato come proprio in quella data sarebbe potuto avvenire un Nintendo Direct: infine, la notizia ha trovato conferma nelle ore successive. Ma tutto ciò cos’ha a che vedere con la data d’uscita di Hollow Knight Silksong? Beh, le ultime teorie conducono a pensare che questa verrà annunciata durante il Nintendo Direct di oggi.

L’uscita di Hollow Knight Silksong, sequel di una conquista indipendente

Con Hollow Knight, lo studio Team Cherry ottenne un successo strepitoso, confermato quando l’uscita su PC nel 2017 dell’opera conquistò ogni giocatore: il titolo, sviluppato sotto forma di piccolo indie, infondeva all’interno del gioco un’atmosfera cupa, rallegrata da frammenti di brillantezza, trasportata da una grande possibilità esplorativa ed un combattimento avvincente al punto giusto, oltre che da una soundtrack sublime ed uno stile grafico 2D carino ma accattivante al tempo stesso. Sin da allora, il gioco è sbarcato anche su console, e nel frattempo i fan attendono ulteriori informazioni riguardanti l’uscita di Hollow Knight Silksong, il suo seguito annunciato nel 2019.

Ed è proprio oggi che anche i giocatori più pazienti e meno inclini alle congetture trovano fatica ad aspettare: questo perché, studiando i recenti leak, ha preso consistenza una verosimile data di uscita del gioco. Il leak in questione si rifà alle clamorose rivelazioni che ha fornito il database di GeForce Now, dove è stato avvistato anche il nome di Hollow Knight Silksong, con la relativa data di uscita. Si parla ancora di notizie non ufficiali e quindi di semplici speculazioni, ma si presume che il gioco sia in dirittura d’arrivo per il 1 febbraio 2022, a cinque anni esatti dal rilascio del primo capitolo.

Seguite le notizie del Nintendo Direct che avrà luogo stanotte controllando gli aggiornamenti sul nostro sito tuttoteK, e buttate un’occhio sullo store di Instant Gaming per trovare videogiochi ad un prezzo ribassato.