Un nuovo anno videoludico è alle porte ed è lecito per cui dare un occhiata a ciò che ci aspetta in futuro, stendendo una lista dei migliori videogiochi in uscita nel 2023. Chiaramente in tale lista abbiamo voluto inserire i videogiochi secondo noi più attesi, che potrebbero regalarci non poche sorprese e ore di assoluto divertimento. Bando alle ciance e tuffiamoci subito in questo assaggio del nostro 2023 videoludico, buona lettura.

Forspoken – Migliori videogiochi in uscita nel 2023

Forspoken è un videogioco action RPG ed open world in cui impersoneremo Frey Holland, una ragazza che finisce misteriosamente trasportata nel mondo di Athia. In questo mondo a lei sconosciuto, fra l’esplorazione di vaste lande e combattimenti all’arma magica, Frey dovrà sopravvivere e allo stesso modo cercare un modo per tornare nella sua città natia. Nonostante i combattimenti ricordino vagamente quelli già visti in Soul Sacrifice, uscito per PlayStation Vita nel 2013, Forspoken promette di regalare ai videogiocatori una ventata di novità e tantissime ore di puro divertimento. Il videogioco è sviluppato da Luminous Productions e sarà distribuito da Square Enix.

Data di uscita: 24 gennaio 2023

24 gennaio 2023 Piattaforme: PlayStation 5, PC

Hogwarts Legacy – Migliori videogiochi in uscita nel 2023

In questa rubrica sui migliori videogiochi in uscita nel 2023 non poteva mancare, ovviamente, Hogwarts Legacy un titolo che ogni buon fan della saga di Harry Potter aspetta con ansia. Anche in questo caso siamo davanti ad un videogioco action RPG open world, in cui sarà necessario vestire i panni di uno studente di Hogwarts nel 1800, e fra le tante feature che il titolo ci promette c’è quella di creare una sorta di nostra avventura personale. Il videogioco è sviluppato da Avalanche Software e sarà pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment.

Data di uscita: 10 febbraio 2023 current gen / 4 aprile 2023 old gen / 25 luglio 2023 Nintendo Switch

10 febbraio 2023 current gen / 4 aprile 2023 old gen / 25 luglio 2023 Nintendo Switch Piattaforme: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Star Wars: Jedi Survivor – Migliori videogiochi in uscita nel 2023

Questo titolo non ha bisogno di molti preamboli o presentazioni, visto che pure in questo caso parliamo di un videogioco molto atteso dai fan della saga in questione. Star Wars: Jedi Survivor espande, e migliora, l’avventura di Cal Kestis, che abbiamo già avuto modo di conoscere nel capitolo antecedente uscito nel 2019. Il videogioco sarà un action adventure in terza persona ambientato cinque anni dopo gli eventi narrati in Star Wars: Jedi Fallen Order, e presenterà anche fasi esplorative. È stato sviluppato da Respawn Entertainment e sarà distribuito da Electronic Arts, maggiori notizie le avremo nel corso dei prossimi mesi.

Data di uscita: 17 marzo 2023

17 marzo 2023 Piattaforme: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC

Diablo IV – Migliori videogiochi in uscita nel 2023

Non poteva di certo mancare nella lista dei migliori videogiochi in uscita nel 2023 la saga che ha fatto la storia degli action RPG hack and slash. In questo nuovo capitolo vedremo il ritorno di un villain di cui si erano perse le tracce, Lilith, figlia del Signore dell’Odio Mephisto e madre dei Nephilim, oltre che ex compagna amata dell’Arcangelo Inarius. Da segnalare che Diablo IV sarà il primo titolo della saga a vantare una struttura open world e una componente necessariamente always online. Il titolo è sviluppato e sarà pubblicato dalla stessa Blizzard Entertainment.

Data di uscita: 6 giugno 2023

6 giugno 2023 Piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox one, Xbox Series X/S, PC

Final Fantasy XVI – Migliori videogiochi in uscita nel 2023

Dopo molta attesa è il turno anche dei fan della saga di Final Fantasy per gioire un po’, questo nuovo capitolo della saga sarà ambientato nel mondo fantasy di Valisthea, diviso tra diverse fazioni. Tale mondo soffre di una piaga che è tenuta a bada dal Cristallo Madre e il nome del protagonista sarà Clive Rosfield, il figlio primogenito dell’arciduca di Rosaria che si imbarcherà in una ricerca di vendetta dopo dei tragici eventi che coinvolgeranno l’oscuro Eikon Ifrit. Saranno mantenute le meccaniche action RPG in terza persona, il videogioco è sviluppato e distribuito da Square Enix.

Data di uscita: 22 giugno 2023

22 giugno 2023 Piattaforme: PlayStation 5

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Migliori videogiochi in uscita nel 2023

Quando si parla di The Legend of Zelda, l’inclusione del prossimo capitolo della saga nella lista dei migliori videogiochi in uscita nel 2023 è d’obbligo. Come da tradizione Nintendo, non ci è dato sapere moltissimo su questo titolo, se non che sarà un sequel del precedente capitolo Breath of the Wild e che ne manterrà il gameplay inalterato, o quasi, proponendo un videogioco action adventure con struttura open world. Il videogioco è sviluppato e sarà distribuito dalla stessa Nintendo, non ci resta che attendere ulteriori notizie in merito nei prossimi mesi.

Data di uscita: 12 maggio 2023

12 maggio 2023 Piattaforme: Nintendo Switch

Marvel’s Spider-Man 2 – Migliori videogiochi in uscita nel 2023

Un altro dei tanti videogiochi più attesi del 2023 è proprio Marvel’s Spider-Man 2, titolo che non presenta ancora una data di lancio ufficiale ma soltanto una finestra di lancio, che speriamo possa venire rispettata senza rimandi o ritardi di sorta. Di questa nuova avventura dell’eroe tuto-munito (o degli eroi, dovremmo dire) non ne sappiamo moltissimo, se nonché sarà un videogioco action con struttura open word, come il suo predecessore, e che vedremo la presenza di entrambi gli Spider-Man e Venom. Il titolo è sviluppato da Insomniac Games e sarà pubblicato da Sony Interactive Games.

Data di uscita: autunno 2023

autunno 2023 Piattaforme: PlayStation 5

Starfield – Migliori videogiochi in uscita nel 2023

Come ultimo titolo nella lista dei migliori videogiochi in uscita nel 2023 non poteva mancare lui, Starfield. Intorno a questo videogioco si è detto di tutto e di più, ma le uniche notizie certe che si hanno è che saremo davanti ad un titolo single-player e open word, e il tutto con un gameplay in prima persona. Essendo sviluppato da Bethesda l’appellativo di “Skyrim nello spazio” sembra non soltanto d’obbligo, ma anche azzeccato, nella speranza che riescano a rialzare la testa dopo il lancio non proprio felice di Fallout 76. Restiamo quindi pronti per indossare una tuta e tuffarci nello spazio profondo, fra battaglie e missioni di ogni sorta.

Data di uscita: 2023

2023 Piattaforme: Xbox Series X/S, PC

Ci attende un ottimo 2023 all’orizzonte

Questi sono soltanto alcuni dei videogiochi che ci aspettano nel corso del 2023, quelli che secondo noi sono i più attesi e i più "appetibili" per il pubblico, ma ce ne saranno tantissimi altri in arrivo che non per forza saranno "inferiori" ai titoli elencati in questo articolo

