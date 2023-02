Nintendo Direct: l’insider Jeff Grubb “fissa” la diretta di febbraio

L’amicone “di chi giocava male a Cuphead” colpisce ancora: il Nintendo Direct di febbraio si farà, parola del loquace insider Jeff Grubb

Dove c’è un rumor, c’è Jeff Grubb, e dove c’è l’insider c’è pure la possibilità di succose anticipazioni: è tradizione iniziare l’anno con un Nintendo Direct, e il mese di febbraio ne ha storicamente ospitati molteplici. Difficilmente il reporter di Giant Bomb prende delle cantonate, ed è per questo che la sua risposta a una domanda circa la prossima presentazione del colosso di Kyoto ci rende fiduciosi. Cauti, come dovreste esserlo anche voi a leggere queste righe, ma pur sempre fiduciosi. Il “sentito dire” è parte del vocabolario quotidiano del leaker dal mento villoso, e questo caso non è da meno.

Jeff Grubb, insider d’assalto: il Nintendo Direct di febbraio si farà?

La risposta di Jeff Grubb in fatto di Nintendo Direct è concisa ma efficace: “Tutto ciò che sento – e a cui non faccio altro che fare eco – continua ad essere la settimana del 6 febbraio.” Proseguendo, il giornalista reitera “Ancora, ancora e ancora, ogni piccolo dettaglio che mi arriva consiste, di base, nel sapere tutto a una settimana da ora.” Da qui, l’insider entra nel reame speculativo per restringere il campo: “Probabilmente sarà verso il weekend, quindi se non sapremo nulla il 6 febbraio e la gente inizierà a dare di matto come se non ci fosse nulla, anche senza dare garanzie mi limito a ripetere ciò che sento.”

Sappiamo già che la Grande N può tenere una lezione sull’effetto sorpresa, quindi le aspettative del noto leaker sono fisse su assenti e ritardatari. “Non credo la cosa sorprenda qualcuno perché c’è sempre un [Direct] a febbraio o marzo quando va male. Credo che stia per arrivare abbastanza presto, e non sarei sorpreso di vedere un annuncio, specie con quanto sta avvenendo con Advance Wars 1+2.” Il posticipo del gioco è da imputare a motivi abbastanza ovvi, ma la sua pagina eShop è stata aggiornata di recente. La speculazione di Grubb punta verso “i preordini che sono ripartiti”, motivo per cui la diretta dovrebbe “accelerare” sull’uscita del gioco per altri annunci e “novità su Tears of the Kingdom.”

