Hearthstone: in arrivo il nuovo aggiornamento con tanti contenuti

Insieme alle recenti notizie che hanno dato un enorme scossone all’industria del videogioco, è stato di recente annunciato ufficialmente l’arrivo del nuovo aggiornamento di Hearthstone, che includerà tanti nuovi contenuti come gli Amici della Battaglia, aggiornamenti per la modalità Mercenari ed eventi a tempo

Come ormai tutti quanti ben sapranno, di recente si è verificato un avvenimento di proporzioni gigantesche, ovvero l’acquisto da parte di Microsoft del gruppo Activision Blizzard. A proposito di questa notizia, in molti sul web si sono lanciati negli scorsi giorni in speculazione su cosa tutto ciò potrebbe comportare per i giochi gestiti da Activision Blizzard, senza però avere una risposta concreta sulla questione. Nell’attesa che arrivi qualche annuncio ufficiale, nel frattempo possiamo goderci il nuovo aggiornamento di Hearthstone e dei nuovi contenuti in arrivo nei prossimi giorni. Vediamo di seguito tutti i dettagli!

Hearthstone: tutte le novità del nuovo aggiornamento

Partendo subito a parlare dei contenuti del nuovo aggiornamento di Hearthstone, vi introduciamo innanzitutto gli Amici della Battaglia. Si tratta di una nuova tipologia di servitore speciale esclusivo di ogni eroe, pensato per funzionare in sinergia con il suo stile di gioco. Con essi arriverà anche il nuovo sistema di combattimento basato sull’Amicometro, che si riempirà durante il match, per un totale di 75 eroi e altrettanti Amici. Oltre a ciò, dopo avervi ricordato della modalità Mercenari di cui parlavamo qualche tempo fa, vi annunciamo che con il prossima patch ci saranno novità anche su quel fronte: oltre all’aggiunta del Campo di Addestramento (nuova struttura del Villaggio, che permette ai Mercenari di ottenere esperienza passivamente mentre il giocatore riscuote le taglie con gli altri Mercenari), verranno aggiunti i nuovi mercenari Balinda Cordipietra, Capitano Galvangar, Lokholar, Irathion e Sinestra, nuove taglie e la nuova avventura Tavish Piccatonante.

Tutti i nuovi aggiornamenti sopracitati arriveranno a partire dal 25 gennaio, ad esclusione di Tavish Piccatonante che arriverà a partire dal 1 febbraio. Oltre a tutto ciò, dal 2 al 16 febbraio si svolgerà l’evento a tempo limitato della Festa della Luna. Durante la Festa della Luna, tutti i giocatori riceveranno gratuitamente il dorso Leone Danzante, e potrete trovare una nuova rissa settimanale e delle nuove missioni che interessanti reward.

