Tramite comunicato stampa, Blizzard ha svelato tutti i dettagli relativi alla nuova modalità free-to-play di Hearthstone chiamata Mercenari, già disponibile per il download

Mentre Blizzard cerca di risolvere i grossi problemi di server che Diablo II Resurrected sta avendo sin dal lancio, Hearthstone, il gioco di carte collezionabili, torna ad espandersi, stavolta con una nuova modalità free-to-play. Mercenari è disponibile dal 12 ottobre e cambia completamente modo di pensare e di giocare, combinando elementi RPG e roguelike ad alcuni dei personaggi preferiti dai fan. Tramite comunicato stampa, Blizzard ha svelato moltissimi dettagli sulla modalità, in cui potrete mescolare ed abbinare oltre 50 Mercenari, con molti altri in arrivo, fra i più amati, come Sylvannas Windrunner e Ragnaros il Signore del Fuoco. Mercenari è disponibile su PC e dispositivi mobile (iOS e Android).

Il villaggio

Fulcro e hub principale di gioco sarà il Villaggio, dove potrete gestire la vostra collezione, ottenere ricompense, visitare il negozio o partire alla volta di una caccia. Potrete anche innalzare e costruire edifici, per sbloccare più contenuti o rendere quel che avete già disponibile più efficace. Attorno al villaggio saranno presenti diversi luoghi con funzionalità specifiche, come ad esempio il Workshop, dove si potranno costruire e migliorare le postazioni all’interno del Villaggio, dove i Mercenari potranno riposare e rilassarsi, o il Falò, altro punto di aggregazione e riposo.

Taglie e Mercenari | Hearthstone: tutti i dettagli sulla nuova modalità Mercenari

Cosa fanno i Mercenari di mestiere? Ovviamente riscuotono le Taglie. Dal Bounty Board presente nel Villaggio potrete scegliere la vostra missione o il livello che volete affrontare. “Seeking Bounties” è la parte dell’esperienza prettamente PVE, fondamentale per far salire di livello i Mercenari. Ci sono moltissime taglie da riscuotere, ciascuna includente incontri generati proceduralmente che portano infine al Bounty Boss. Prima di affrontare qualsiasi Taglia, però, dovrete necessariamente creare il vostro esercito.

Per ottenere i vostri primi otto Mercenari dovrete quindi portare a termine le missioni introduttive. In questo modo, metterete insieme la prima squadra a vostra disposizione e potrete partire ed andare “a caccia”. Per far crescere poi il vostro roster, semplicemente dovrete continuare a giocare. Una volta completata la prima Taglia, riceverete Sarge, il vostro adorabile e timido aiutante proveniente dalla taverna di Hearthstone. I vostri Mercenari saliranno ovviamente di livello (fino ad un massimo di 30) accrescendo la propria potenza ed abilità, che vi consentiranno di creare un’infinità diversa di combinazioni e squadre. Lode alla personalizzazione!

Scontri e Classi | Hearthstone: tutti i dettagli sulla nuova modalità Mercenari

Fulcro della modalità Mercenari di Hearthstone sarà, ovviamente, il combattimento. Che sia PvE o PvP, il sistema di scontri di Mercenari premierà l’astuzia e l’anticipo. Prima di ogni scontro, infatti, potrete selezionare la vostra squadra. Per ogni turno poi dovrete scegliere le azioni di tutto il team. Se poi volete semplicemente riscuotere taglie e salire di livello, buttatevi sul PvE. Qualora vi sentiste di iniziare a competere in PvP per completare gli obiettivi, guadagnare ricompense ed ottenere un posto nella classifica generale… sapete benissimo cosa fare.

Per quel che riguarda i Mercenari, questi sono divisi in classi, tutte riconoscibili tramite diversi colori. Ci sono tre ruoli in totale, ciascuno dei quali ha diversi tipi di mosse, punti di forza o debolezza, tutte caratteristiche che dovrete tenere in considerazione per costruire il vostro esercito personale. I ruoli dei Mercenari possono essere riassunti come segue:

I Combattenti : mentre sono in attacco, infliggono danni doppi agli Incantatori;

: mentre sono in attacco, infliggono danni doppi agli Incantatori; Gli Incantatori : mentre sono in attacco, infliggono danni doppi ai Protettori;

: mentre sono in attacco, infliggono danni doppi ai Protettori; I Protettori: mentre sono in attacco, infliggono danni doppi ai Combattenti.

Free to Play! | Hearthstone: tutti i dettagli sulla nuova modalità Mercenari

Infine, vi ricordiamo che la modalità Mercenari di Hearthstone è completamente gratuita. Ogni Carta e Ritratto potranno essere sbloccati attraverso il gioco normale. Inizialmente otterrete otto Mercenari gratuiti per completare le prime missioni e per formare la vostra prima squadra. Attraverso il gioco e le missioni e taglie successive, poi, otterrete nuovi Mercenari, Pacchetti e Monete. Ad esempio, ogni nuovo Mercenario offrirà una serie di incarichi Falò. Le ricompense per il completamento di ciascuno di questi incarichi includono tre pacchetti e oltre 1500 monete. Insomma, sembra essere un’economia di gioco abbastanza generosa, vedremo poi se Blizzard sarà in grado di bilanciare correttamente il tutto.

Buon divertimento!

Ed ecco qui tutti i dettagli divulgati da Blizzard sulla nuova modalità Mercenari di Hearthstone. Fateci sapere qua sotto che cosa ne pensate, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!