Microsoft: ecco come il colosso affronterà le controversie per abusi di Activision

Microsoft, e in particolare Phil Spencer, ha reso noto di aver parlato con Activision riguardo le controversie per abusi sul posto di lavoro

Diversi giorni dopo la notizia videoludica più importante degli ultimi tempi (e probabilmente anni), Internet è ancora nel più totale fermento. Ovviamente ci riferiamo all’acquisizione di Activision-Blizzard da parte del colosso di Redmond per quasi 70 miliardi di dollari. Sebbene il CEO Bobby Kotick lascerà l’azienda una volta completato l’accordo, ci sono state anche domande sulle controversie che hanno proprio l’azienda di Kotick per protagonista. Come probabilmente sapete, Activision è stata infatti coinvolta in azioni legali per discriminazione, abusi e molestie nell’ultimo anno con più dipendenti che si sono espressi contro la gestione tossica sul posto di lavoro, ebbene, Microsoft ha già dichiarato di voler affrontare la questione. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Microsoft: il colosso si terrà fuori dalle questioni riguardanti gli abusi di Activision, ma ha comunque affrontato la questione con i piani alti del publisher appena acquisito

Sebbene Microsoft abbia affermato di aver “cambiato il modo in cui affronta determinate cose” per quanto riguarda Activision, il boss di Microsoft Gaming Phil Spencer ha parlato a grandi linee di come verranno trattate le controversie in materia di abusi sul posto di lavoro al Washington Post. Con il processo di acquisizione iniziato verso la fine dello scorso anno, Spencer ha affermato:

Abbiamo passato del tempo con il team Activision ad analizzare gli incidenti, controllare i sondaggi dei dipendenti e poi abbiamo discusso con loro del loro piano inziale su questo argomento e anche dei progressi che hanno fatto al riguardo.

In definitiva, Microsoft starà fuori dai problemi legali di Activision con Spencer che ha notato che il colosso ha dovuto “esaminare quel piano di contromisure futuro e assicurarsi di essere fiduciosa su tale piano d’azione”. A Spencer è stato chiesto anche dei sindacati, il che è importante considerando che, in realtà, i dipendenti dell’azienda non hanno un sindacato e i lavoratori interessati di Activision-Blizzard si sono rivolti allo stesso durante le controversie in corso. Spencer ha risposto:

Sarò onesto, non ho molta esperienza personale con i sindacati. Sono in Microsoft da 33 anni. Non cercherò di spacciarmi per un esperto in materia, posso solo dire che parleremo di ciò che consente loro di fare il loro lavoro migliore, che come potete immaginare in un’industria creativa, è la cosa più importante per noi.

Il tempo dirà come e se le cose miglioreranno effettivamente per i lavoratori di Activision-Blizzard. Per ora l’azienda ha riferito che vorrebbe far rivivere alcune “glorie del passato” quali Guitar Hero e Skylanders.

Vi terremo comunque aggiornati sui futuri sviluppi in merito. Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.