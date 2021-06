God of War Ragnarok: Sony conferma la natura cross gen

Dopo Horizon Forbidden West, anche l’atteso God of War Ragnarok sarà un titolo cross gen. Il gioco è stato sin da subito pensato per uscire anche su PS4

La discussione non è mai stata così accesa sui social. Moltissimi giocatori si sentono infatti insoddisfatti dalle recenti decisioni di Sony riguardo i suoi titoli first party. Quando uscì il trailer di presentazione del sequel di God of War in una delle conferenze Sony, tutti davano per scontata l’uscita del titolo in esclusiva PS5. Secondo alcune fonti, tuttavia, God of War Ragnarok è sempre stato inteso come un progetto cross gen.

Confermata l’uscita cross gen di God of War Ragnarok

Le dichiarazioni dell’anno scorso di Jim Ryan, CEO di PlayStation, riguardo la fiducia di Sony nelle generazioni di console si stanno rivoltando contro l’azienda stessa. Sebbene infatti, sia vero che fino ad ora sono uscite diverse (anche se poche) esclusive PlayStation, vedi Demon’s Souls, Destruction AllStars, Returnal, e l’imminente Ratchet and Clank Rift Apart, il numero di titoli first party usciti anche sulla scorsa generazione di console ha sorpreso molte persone. Un esempio è Spider-Man Miles Morales, il quale uscì in concomitanza con PS5 ma venne distribuito anche per PS4.

Secondo un recente articolo pubblicato da VGC, così come Horizon Forbidden West, anche God of War Ragnarok è stato concepito sin dall’inizio come un gioco cross gen. Storia diversa invece per Gran Turismo 7. La decisione di rilasciare il titolo racing anche su PS4 è stata presa solo di recente dai vertici dell’azienda. Tutte queste dichiarazioni hanno fatto in parte infuriare i fan. PS5, infatti, si è sempre differenziata dalla concorrenza proprio grazie alle sue esclusive. Ora, se molti dei 25 titoli first party in programma per i prossimi anni si rivelassero cross gen, ci si potrebbe legittimamente domandare quale sarebbe il vantaggio di possedere una PS5, andando oltre alle migliorie grafiche e tecniche.

