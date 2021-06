Back 4 Blood: annunciato un evento per presentare la modalità PvP

La modalità PvP del videogioco co op a tema zombie Back 4 Blood sarà presentata in un evento legato all’edizione 2021 del Summer Game Fest

Un evento interno all’ampia programmazione dell’edizione 2021 del Summer Game Fest presenterà la modalità PvP di Back 4 Blood, l’atteso videogioco co op a tema zombie destinato a uscire su Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Il titolo, di cui è stato rilasciato di recente un nuovo trailer, è in fase di realizzazione presso Turtle Rock Studios, che può contare sulla presenza nel proprio team di alcuni degli sviluppatori che hanno lavorato con Valve per Left 4 Dead, di cui questo gioco è considerato un vero e proprio seguito spirituale.

Back 4 Blood: data e dettagli dell’evento dedicato al PvP

L’evento dedicato al PvP di Back 4 Blood avrà luogo il prossimo 13 Giugno e, a causa del cambio di fuso orario, in Italia inizierà intorno intorno alle 23:00. La sua ufficialità è arrivata tramite l’account Twitter del Summer Game Fest. Non si hanno al momento informazioni specifiche riguardanti il contenuto del panel che, in ogni caso, conterrà sicuramente delle dimostrazioni di gameplay. Visto quanto annunciato in precedenza, questo momento potrebbe anche essere sfruttato dal distributore del titolo per annunciare la data di uscita della versione open beta.

New Event Added to #SummerGameFest Calendar@back4blood PVP Showcase

New Event Added to #SummerGameFest Calendar@back4blood PVP Showcase

Sunday, June 13 – 2 PM PT / 5 PM ET

Il Summer Game Fest è un evento dedicato al mondo dei videogiochi, che si caratterizza per essere composto interamente da eventi online. Quella di quest’anno rappresenta la seconda edizione della manifestazione, che è nato durante il 2020 proprio per sopperire all’annullamento, dovuto all’emergenza pandemica, della quasi totalità delle fiere di settore. La data di inizio ufficiale del festival, la cui durata copre una importante fetta della stagione estiva, è il 10 Giugno.

