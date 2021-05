Ad una settimana dall’uscita si continua a parlare di Returnal e della sua contorta storyline, e noi oggi vogliamo spiegarvi come sbloccare il finale segreto del gioco

Considerando il mood dark e misterioso di Returnal, non ci sorprende che il gioco dei ragazzi di Housemarque abbia anche un finale segreto. Nonostante la sconfitta del boss, infatti, il gioco continua proprio come è iniziato per concedere ai giocatori la possibilità di completarlo. Ciò significa che, oltre alla storia principale, c’è molto altro da scoprire sul pianeta Atropo. Tra cutscene aggiuntive, sequenze e segreti da scovare, il gioco non smette mai di stupire. A tal proposito, oggi vogliamo spiegarvi come sbloccare il finale segreto in Returnal.

Finale a sorpresa – Returnal: come sbloccare il finale segreto

Proprio così, per non farsi mancare nulla i ragazzi di Housemarque hanno nascosto nel gioco un finale segreto, sbloccabile tramite alcuni semplici step. Per sbloccare il finale segreto di Returnal bisogna inanzitutto battere il boss finale, e quindi finire il gioco. Ciò significa che una volta sconfitto Ophion, avrete completato i sei biomi che serviranno al nostro scopo. Una volta terminato il gioco, ci risveglieremo come di consueto sul sito dell’impatto della nave Helios per iniziare l’Atto 3. Nonostante questo nuovo inizio possa sembrare uguale agli altri, noterete che ci sono dei nuovi oggetti sparsi per i biomi chiamati Frammenti Solari che ci serviranno per ottenere il vero finale del gioco.

Gli step da seguire per raggiungere l’obiettivo sono i seguenti:

Completare il gioco

Collezionare tutti e sei i Frammenti Solari

Guardare la sequenza finale della casa per ottenere le chiavi dell’auto

Sconfiggere il boss finale di nuovo

Sbloccare la Sedan

Una volta completati questi step potrete assistere al vero finale del gioco.

Step by step – Returnal: come sbloccare il finale segreto

Come già detto, nell’Atto 3 di Returnal troverete dei nuovi oggetti chiamati Frammenti Solari. In totale ci sono sei frammenti da raccogliere per ogni bioma, per poter procedere cn lo step successivo. Dal momento che la generazione delle mappe è randomica, non è possibile spiegare esattamente dove trovare ogni bioma. Quello che vi serve sapere, però, è che ce n’è uno nascosto per ognuno. Ciò significa che dovrete scandagliare il mondo di gioco a fondo per ottenerli tutti. Fortunatamente, i Frammenti Solari sono oggetti permanenti e non andranno persi in caso di morte.

Una volta ottenuti tutti e sei i frammenti, Selene commenterà la vostra “impresa” dicendo che l’oggetto è finalmente completo. Con tutti e sei i frammenti in mano, quindi, è ora di dirigervi alla casa completare tutta la sequenza che vi attende. Ricordate che per poter sbloccare questa sequenza, dovete aver completato tutte quelle precedenti relative alla casa. Per avere la conferma di averle viste tutte, verificate che la casa vi abbia “chiuso fuori”.

Quindi, volta completate le sequenze della casa, raccolti tutti i frammento, raggiunta la casa e completata anche l’ultima sequenza disponibile, otterrete le chiavi dell’auto. Una volta ottenuto questo oggetto chiave (mi scuso per il triste gioco di parole) nell’inventario, dovrete sconfiggere nuovamente il boss finale. Una volta sonfitto Ophion, tuffatevi ancora una volta nel cratere.

Una degna conclusione

Una volta tuffati nel cratere lasciato da Ophion, dovrete seguire i fari luminosi per raggiungere la Sedan abbandonata che probabilmente avete superato durante la vostra prima run. Usate le chiavi dell’auto per sbloccare la portiera della Sedan e preparatevi a godervi il vero finale (segreto) di Returnal. A questo punto assisterete una cutscene finale e avrete davvero finito la storia principale del gioco.

Returnal è disponibile ora su PlayStation 5 al prezzo di 79,99€. Speriamo che questa guida su come sbloccare il finale segreto di Returnal vi sia stata d’aiuto e come sempre vi ricordiamo di restare connessi su tuttoteK per ulteriori guide, recensioni, news e tanto altro ancora. Inoltre, vi ricordiamo di consultare il catalogo di Instant Gaming per giochi sempre scontati. Ciao!