Fortnite: nuovi leak svelano le skin e anticipano l’Unreal Engine 5

Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, quando, quando: ecco quando skin ed Unreal Engine 5 arriveranno su Fortnite, stando a un leak

Il leaker HYPEX ci fornisce, appunto, un leak di Fortnite, in cui fanno capolino nuove skin ed Unreal Engine 5. Partendo da quest’ultimo, stando al dataminer il supporto nativo al motore di gioco, che ha fatto la fortuna di Epic Games e la cui quinta versione è stata il volto della next-gen, è previsto tra un paio di stagioni. Molti fan hanno previsto l’imminente ottava stagione come teatro del restyling del gioco. Altri avrebbero invece sperato che il cambio (che non promette nulla di buono per le piattaforme più deboli) avvenisse in seguito. Tuttavia, c’è dell’altro che rende interessante l’arrivo di UE5.

Un leak da leakarsi i baffi: Unreal Engine 5 e skin d’eccezione in arrivo su Fortnite

Prima di passare alle skin, nel suo leak HYPEX spiega che in realtà il passaggio ad Unreal Engine 5 potrebbe avvenire molto più tardi per Fortnite. Nella sua ipotesi, il leaker ha infatti menzionato la prima stagione del “terzo capitolo” del battle royale come punto d’inizio ideale per il passaggio. Nel conteggio totale sarebbe la ventesima. A quanto pare c’è un possibile fattore di “hype” dietro questa apparente scelta. Concludendo, il dataminer non ha escluso la possibilità di una versione alpha prima del rilascio ufficiale. Inoltre, potremmo ben presto vedere mod nel gioco, ma l’accesso agli strumenti per farlo sarà inizialmente limitato ai creatori di contenuti.

I don’t know if modding releases with UE5 btw, it seems unlikely to me.. It would only make sense to release it in 20.00 (Chapter 3) to hype it up even more. BUT if they want to release it before i think it would be a preview/alpha.. We’ll have to wait and see! — HYPEX (@HYPEX) August 17, 2021

Se però è l’immagine qui sopra ad aver destato la vostra curiosità, siete nel posto giusto. Sì, una versione di Will Smith a cavallo tra Bad Boys, Independence Day e Men in Black farà, prima o poi, capolino nel negozio oggetti. A fargli compagnia, tenendo fede al tema fantascientifico di questa stagione, avremo anche Morty in un mini-mecha che lo mette al pari degli altri personaggi (come Kit in pratica). Come primo fanalino di coda abbiamo Janky, l’amico di Guggimon come altra skin di accompagnamento a un elemento del pass battaglia. Per concludere abbiamo il misterioso “Ninja Wolf”. Attendiamo annunci ufficiali.

