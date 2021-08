Fortnite introduce una modalità ispirata ad Among Us

Fortnite, il celeberrimo free to play di casa Epic, si è da poco arricchito grazie ad una nuova modalità ispirata ad Among Us, il best seller firmato Innersloth

Non ci sono dubbi che Among Us rappresenti uno dei maggiori successi videoludici degli ultimi anni, capace dei fare letteralmente breccia nel cuore dei giocatori, sin dal suo lancio datato 15 Giugno 2018. Una popolarità incredibile, che non poteva fare a meno di essere notata da un altro best seller, quel Fortnite capace di fruttare a getto continuo vagonate di Dollari ad Epic Games. Il free to play, difatti, ha da poco introdotto una nuova modalità, chiamata Impostori, che sembra proprio ispirarsi alla produzione firmata Innersloth, ed in cui un gruppo di giocatori deve collaborare per smascherare l’impostore che si cela tra di loro.

Fortnite incontra Among Us nella modalità Impostori

La nuova modalità introdotta si svolge sul Ponte che troviamo sull’isola in cui si ambienta il gioco, e coinvolge un gruppo di 8 giocatori, intenti a svolgere una serie di obiettivi. Il tutto mentre tra di loro si nascondono due impostori, che cercheranno in tutti i modi di sabotare le loro azioni e, possibilmente, assassinare gli altri giocatori. Inutile sottolineare come il gameplay in questione sia estremamente simile a quello del citato titolo realizzato da Innersloth (di cui è attesa un’edizione speciale per console), come dimostra anche il trailer che vi mostriamo nella news.

Fortnite è sicuramente uno dei più celebri videogame del momento, una forza della natura capace di attrarre costantemente milioni di giocatori da tutto il mondo, oltre ad ospitare eventi di assoluto richiamo, come l’ultimo concerto che ha avuto come protagonista Ariana Grande. Il gioco è servito anche a far conoscere a tantissimi gamer l’Epic Game Store, il negozio online della compagnia.

Che cosa ne pensate di questa nuova modalità di gioco? La proverete?