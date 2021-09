Fortnite stagione 7: la guida alle sfide della settimana 14

In questa nostra breve guida, vogliamo illustrarvi quali saranno le sfide di Fortnite Stagione 7 settimana 14 disponibili, come sempre, dal prossimo mercoledì

Dopo una breve pausa, ritornano le nostre guide a tema Fortnite, con un’attenzione particolare a quelle che saranno le sfide settimanali delle stagioni che via via si susseguiranno nel gioco. L’ultima estesa patch del titolo ha portato nelle mani di tutti i fan la nuova stagione 7, con un corposo aggiornamento che ha anche aggiunto una nuova modalità di prestazioni grafiche. Insomma, le novità giunte sono davvero tante, in pieno stile Epic Games. Dalla metà di agosto è stata anche aggiunta una nuova modalità ispirata ad Among Us e alcuni leak hanno mostrato alcune nuove skin e un piccolo sneak peek all’Unreal Engine 5. Insomma, il futuro prossimo del titolo di Epic Games è costellato di importanti aggiornamenti ed eventi, ma noi andiamo un passo per volta. Di settimana in settimana. Vediamo insieme, con questa nostra breve guida, quali sono le Sfide Leggendarie ed Epiche di questa settimana 14 della stagione 7 di Fortnite!

Doc Slone, siamo tornati!

Vi ricordiamo che le sfide leggendarie saranno ufficialmente disponibili a partire da mercoledì, come per ogni settimana, mentre per le epiche dovrete aspettare 24 ore in più. Come sempre, inoltre, questa lista deriva da leak e datamining, e non è stata ufficialmente rilasciata da Epic. Inoltre, visto che si sta avvicinando il finale di stagione, sono anche tornate le Sfide Selvagge che elencheremo subito dopo le Leggendarie. Iniziamo la guida dicendovi che, come c’era da aspettarsi, anche le sfide di questa Settimana 14 di Fortnite Stagione 7 sono incentrate sulla narrativa. Anche questa settimana, così come la scorsa, torna prorompente Slone a darci ordini. Per riceverli, vi basterà recarvi a qualsiasi telefono pubblico, così come indicato dalla prima sfida leggendaria anche di questa settimana.

Per quel che riguarda la seconda sfida, invece, all’attivo abbiamo un roster di 22 personaggi presenti nel titolo di Epic Games. Vi basterà parlare con tre di loro per portarla a termine. Per portare a termine la terza sfida dovrete recarvi a Parco Pacifico, Brughiere Brumose e Moli Molesti e posizionare quattro segnali di avvertimento nelle posizioni indicate dai “cartelli fantasma”. Per portare a termine la quarta sfida leggendaria, invece, vi basterà atterrare in due stazioni satellitari qualsiasi e staccare l’alimentazione delle parabole utilizzando il generatore lì vicino. Le ultime due sfide leggendarie sono invece legate alla narrativa della settimana 14, basterà quindi attendere l’inizio delle sfide per scoprire che cosa fare.

Le sfide leggendarie – Fortnite stagione 7: la guida alle sfide della settimana 14

Qui di seguito vediamo insieme la lista delle sfide leggendarie di questa settimana 14:

Ricevi gli ordini di Slone da un telefono pubblico 0/1 , 15000 punti esperienza;

, 15000 punti esperienza; Avvisa i personaggi del destino funesto 0/3 , 45000 punti esperienza;

, 45000 punti esperienza; Posiziona segnali di avvertimento 0/4 , 30000 punti esperienza;

, 30000 punti esperienza; Stacca l’alimentazione alle parabole radar 0/2 , 30000 punti esperienza;

, 30000 punti esperienza; Sventa il tentativo di sabotaggio della talpa 0/1 , 30000 punti esperienza;

, 30000 punti esperienza; Affronta la talpa 0/1, 30000 punti esperienza.

Le sfide selvagge – Fortnite stagione 7: la guida alle sfide della settimana 14

Vediamo insieme, invece, le tre sfide selvagge di questo fine stagione 14, in cui come sempre… non dovrete far altro che spendere e spendere ancora!

Spendi lingotti 0/3000 , 20000 punti esperienza;

, 20000 punti esperienza; Spendi lingotti 0/15000 , 30000 punti esperienza;

, 30000 punti esperienza; Spendi lingotti 0/50000, 50000 punti esperienza.

Povero Podere Pannocchia – Fortnite stagione 7: la guida alle sfide della settimana 14

Ed eccoci invece arrivati alla parte di guida sulle sfide Epiche di questa settimana 14 della stagione 7 di Fortnite. Per quel che riguarda le fenditure, potete acquistarne comodamente una da Rick Sanchez. La seconda sfida è piuttosto semplice: vi basterà andare nel campo di grano di Podere Pannocchia, distruggere le spighe e raccogliere il grano. Le uova aliene sono sparse un po’ per tutta la mappa di gioco, quindi non sarà particolarmente difficile trovarle e distruggerle. Per portare a termine la quarta sfida vi basterà eliminare un parassita alieno mentre è sulla testa di uno dei vostri amici o avversari. Per incendiare le strutture vi basterà, come già spiegato altre volte, prendere delle lucciole e lanciarle contro ciò che volete bruciare. Le ultime due sfide epiche sono invece piuttosto autoesplicative. Vi lasciamo alla lista completa.

Le sfide epiche – Fortnite stagione 7: la guida alle sfide della settimana 14

Qui di seguito vediamo insieme la lista delle sfide epiche di questa settimana 14:

Attiva una fenditura acquistandola da un personaggio 0/1 , 30000 punti esperienza;

, 30000 punti esperienza; Raduna oggetti da raccogliere a Podere Pannocchia 0/4 , 30000 punti esperienza;

, 30000 punti esperienza; Distruggi uova aliene 0/3 , 30000 punti esperienza;

, 30000 punti esperienza; Elimina un parassita alieno avvinghiato 0/1 , 30000 punti esperienza;

, 30000 punti esperienza; Incendia strutture a Vivaio Verdeggiante e Podere Pannocchia 0/25 , 30000 punti esperienza;

, 30000 punti esperienza; Infliggi danni agli avversari da un veicolo 0/150 , 30000 punti esperienza;

, 30000 punti esperienza; Buca pneumatici ai veicoli OI 0/1, 30000 punti esperienza.

Buon divertimento!

Termina qui la nostra guida riguardante le Sfide della Settimana 14 di Fortnite Stagione 7. Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!