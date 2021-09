Sony PlayStation: debutta il nuovo spot Play Has No Limits

Tramite comunicato stampa, Sony PlayStation ha divulgato ufficialmente il nuovo spot “Play Has No Limits” trasmesso per la prima volta durante l’ultimo Showcase

L’ultimo PlayStation Showcase ha fatto molto parlare di sé per le tante novità e gli annunci mostrati. Un teaser trailer per il remake di Knights of the Old Republic ha riacceso l’animo sopito dei fan, siamo poi passati a Forspoken, Project Eve e Gran Turismo 7, concludendo con un attesissimo God of War Ragnarok e i neoannunciati titoli Marvel dedicati a Wolverine e Spider-Man 2. Insomma, tanta carne al fuoco per una Sony che ha promesso un 2022 di fuoco, ma che sembra lasciare scoperta quest’ultima parte del 2021 e le fatidiche “vacanze di Natale”. Staremo a vedere che cosa bolle in pentola.

Intanto, tramite comunicato stampa Sony ha divulgato lo spot che è stato mostrato in apertura all’ultimo showcase. “Play Has No Limits” è il nuovo motto di PlayStation e titolo dello spot pubblicitario che accompagna lo spettatore in un viaggio attraverso una stramba città. Una città che mostra che cosa può accadere quando il gioco viene innalzato a un livello senza precedenti. Lo spot innesca, stando alle parole di Sony, la sensazione di euforia che deriva dalle incomparabili esperienze di gioco PlayStation, mentre dozzine di personaggi si muovono in una città concepita come una scacchiera.

Lo spot pubblicitario narra la storia di due Re rivali, che si scontrano in uno scenario epico seguendo le gesta di un Pedone mentre si fa strada attraverso la città. Se siete curiosi di (ri)guardarlo, ve lo abbiamo lasciato proprio qua sopra. Per tutti i dettagli aggiuntivi, potete dare un’occhiata al post ufficiale sul PlayStation Blog firmato da Eric Lempel, SVP di SIE e Head of Global Marketing.

