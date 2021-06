Fortnite: con l’aggiornamento 17 sono cambiati i requisiti per PC!

Con l’arrivo della stagione 7, e dell’aggiornamento numero 17, Fortnite ha visto cambiare anche i requisiti per la versione PC, nello specifico quelle relative alla nuova configurazione “Epic”

I giocatori di Fortnite su piattaforma PC avranno di che godere con l’arrivo dell’attesissima Stagione 7. Iniziata ufficialmente ieri, l’update ha apportato moltissime novità, che vi abbiamo riassunto in un articolo dedicato (lo trovate cliccando qui). L’arrivo di Rick e di Superman dovrebbe un po’ farvi capire il tono di questa nuova stagione, le novità più significative sono come sempre quelle relative all’arsenale delle armi, che in questa occasione si arricchisce di elementi davvero interessanti. Ad essersi aggiornato, inoltre, è anche l’aspetto grafico su PC del titolo di Epic Games.

Utilizzando un più che modellabile Unreal Engine, Epic Games ha anche pensato di inserire una nuova configurazione grafica che migliora l’aspetto visivo generale del titolo. Questa opzione aggiuntiva è chiamata “Epic” e si va ad affiancare alle due possibilità già proposte dall’azienda, e sarà disponibile sia per la modalità battle royale sia per quella creativa. Migliorano quindi enormemente gli effetti speciali e la resa grafica generale, nonché le simulazioni di fumo, liquidi e molto altro. Vediamo insieme i nuovi requisiti per PC di Fortnite, con un occhio particolare alla configurazione Epic!

Vediamo insieme i requisiti per PC di Fortnite e la nuova configurazione Epic!

I requisiti per la configurazione Epic sono i seguenti:

Sistema Operativo : Windows 10 64 bit;

: Windows 10 64 bit; GPU : Nvidia GTX 1080 | AMD Radeon RX 5700 XT o equivalente

: Nvidia GTX 1080 | AMD Radeon RX 5700 XT o equivalente VRAM : 4 GB o superiore

: 4 GB o superiore CPU : Intel Core i7-8700 | AMD Ryzen 7 3700x o equivalente

: Intel Core i7-8700 | AMD Ryzen 7 3700x o equivalente RAM : 16 GB o superiore

: 16 GB o superiore Unità a stato solido NVMe

Le impostazioni consigliate rimarranno invece le stesse:

Sistema Operativo : Windows 10 64 bit;

: Windows 10 64 bit; GPU : Nvidia GTX 960, AMD R9 280 o equivalente

: Nvidia GTX 960, AMD R9 280 o equivalente VRAM : 2 GB;

: 2 GB; CPU : Intel Core i5-7300U 3,5 GH<;

: Intel Core i5-7300U 3,5 GH<; RAM: 8 GB

Rimangono le stesse anche i requisiti minimi di sistema:

Sistema Operativo : Windows 7/8/19 64 bit;

: Windows 7/8/19 64 bit; GPU : Intel HD 4000 | Intel Iris Pro 5200;

: Intel HD 4000 | Intel Iris Pro 5200; CPU : Intel Core i3-3225 3,3 GHz;

: Intel Core i3-3225 3,3 GHz; RAM: 4 GB.

Ed ecco quindi la lista completa dei requisiti per PC di Fortnite. Siete giocatori del titolo di Epic Games? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!