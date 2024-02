Final Fantasy 7 Rebirth: ma questa demo ci sarà? Sembra di sì

Le voci di corridoio che vogliono veder arrivare una versione demo di Final Fantasy 7 Rebirth si fanno sempre più insistenti e mentre il prossimo State of Play si avvicina nuove indiscrezioni bollono in rete: scopriamo insieme le novità in questo articolo dedicato

Chi ha seguito in diretta lo scorso State of Play (qui trovate il nostro recap completo!) si sarà decisamente accorto che fra un Silent Hill 2 Remake e un Death Stranding 2, mancava il titolo di punta di PlayStation 5 del mese (e forse dell’anno): Final Fantasy 7 Rebirth. Tantissimi si aspettavano uno shadowdrop di una demo sul PlayStation Store, ma l’unica cosa che è stata annunciata è un altro evento dedicato al titolo di Square Enix per il prossimo 6 febbraio. In occasione di questo ulteriore State of Play, si spera, l’azienda deciderà di rilasciare una versione di prova gratuita di Final Fantasy 7 Rebirth, e stando a nuove indiscrezioni trapelate in rete abbiamo anche qualche dettaglio.

🚨 FINAL FANTASY VII REBIRTH Demo players will earn the in-game item : Kupo Charm – Survival Set https://t.co/aXhMMF5Ift pic.twitter.com/IPLVV61C16 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) February 1, 2024

Final Fantasy 7 Rebirth: la demo è sempre più sicura, ecco nuovi dettagli

L’account Twitter PlayStation Game Size X ha infatti scoperto menzioni di una demo per l’atteso Final Fantasy 7 Rebirth nei server di Sony, insieme a un possibile premio per il completamento della stessa, ossia il Kupo Charm: Survival Set. Dovrebbe anche essere presente un qualche tipo di trasferimento di salvataggio, quindi forse si tratterà del prologo del gioco.

Il rilascio della demo da parte di Square Enix non sarebbe poi così strano, visto che l’azienda ha sempre avuto l’abitudine di far provare i propri giochi qualche giorno prima del lancio ufficiale. Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth, sequel diretto di Remake (qui la nostra recensione!) e secondo capitolo della nuova trilogia della storia di Cloud e compagnia bella, arriverà in esclusiva per PlayStation 5 il prossimo 29 febbraio. Se volete saperne di più, vi rimandiamo al nostro compendio!

E voi la provereste la demo di Final Fantasy 7 Rebirth? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!