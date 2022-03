FIFA: EA cambierà il nome della serie in “EA Sports FC”?

Secondo insistenti voci di corridoio Electronic arts cambierà il nome della propria serie FIFA in “EA Sports FC”

Di recente, sembra estremamente inevitabile che la partnership di licenza tra EA e la FIFA di quasi tre decenni stia per finire. Alla fine dell’anno scorso, Electronic Arts ha confermato che stava valutando la possibilità di rinominare il suo franchise FIFA in “EA Sports FC” mentre cercava, al tempo stesso, di porre fine al suo accordo di licenza con l’organizzazione calcistica. Ora, sembrerebbe che ciò sia destinato ad accadere molto presto. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

FIFA: EA starebbe valutando il nome “EA Sports FC” e la licenza attuale potrebbe venire presa in carico da altri sviluppatori

In un recente episodio dello show Giant Bomb GrubbSnax, il giornalista Jeff Grubb ha dichiarato che EA presto ribattezzerà il suo franchise FIFA. Con il loro accordo di licenza in scadenza con il gioco di quest’anno, Grubb afferma che Electronic Arts cambierà il nome della serie da FIFA a EA Sports FC (la “FC” sta per “Football Club”, nel caso ve lo stiate chiedendo). La serie FIFA, invece, andrà invece avanti con il suo marchio, anche se resta da vedere se e chi saranno i nuovi sviluppatori a proseguire la fortunata saga.

I rapporti dell’ottobre dello scorso anno suggerivano che non solo la FIFA aveva chiesto ad EA 2,5 miliardi di dollari ogni quattro anni per estendere il proprio accordo, ma stava anche cercando di porre restrizioni alla monetizzazione in-game. Più recentemente, EA ha affermato che la propria licenza FIFA ha effettivamente precluso alla società di espandere il franchise nei modi desiderati.

In che modo ciò influenzerebbe esattamente la serie annuale di simulazioni calcistiche di EA Sport? In effetti, l’unica cosa che perderebbero è la stessa licenza della Coppa del Mondo FIFA: la licenza per ogni altra squadra internazionale, club, giocatore e stadio che è già nei giochi FIFA rimarrà in gran parte inalterata. Restando in tema FIFA, qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell’attuale TOTW e dei Kit Retro.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo.