Siamo alla fase gold per Nier Replicant ver.1.22474487139...

L‘entrata in fase gold di Nier Replicant ver.1.22474487139… conferma l’avvicinarsi della sua uscita. Il gioco sarà infatti disponibile per la fine di questo mese

Il 23 di Aprile è il giorno di Nier. Fra poche settimane potremo infatti mettere le mani sull’atteso remastered del gioco uscito per PS3. Replicant andrà a colmare gli animi di quanti hanno adorato Automata e sono rimasti senza un seguito. Questo nuova riedizione aggiunge, oltre agli ovvi miglioramenti grafici, anche la presenza del voice-acting, così come l’aggiunta di nuovi brani musicali e il riarrangiamento di quelli originali. Il supporto post lancio del gioco prevede inoltre la presenza di DLC gratuiti che aggiungeranno nuove armi e storie secondarie. La notizia di oggi riguarda l’entrata in fase Gold di Nier Replicant ver.1.22474487139…

l’entrata in fase Gold annuncia l’avvicinarsi dell’uscita per Nier Replicant

Nier Replicant ver.1.22474487139… sta per arrivare. Il gioco, nonostante prometta di portare lo stesso contenuto aggiornato e migliorato in differenti modi, rimane comunque una proposta eccitante per tantissimi giocatori che non vedono l’ora di rivivere quelle emozioni. Con il lancio ormai in avvicinamento, lo sviluppo del gioco sta ormai per concludersi. Il Producer Yosuke Saito ha recentemente confermato su Twitter che Nier Replicant è entrato in fase Gold ufficialmente. Il Producer ha poi subito specificato che il gioco era entrato già da tempo in fase Gold.

Questo significa che il titolo è pronto per essere stampato e confezionato per la versione retail. Mentre tutti i lavori di polishing del gioco saranno pubblicati presumibilmente su eventuali patch del day one o in update futuri post lancio. Saito ha dichiarato che i DLC sono tuttora in fase di approvazione e che i dettagli di questi verranno rilasciati più avanti. Come detto, i DLC aggiungeranno ulteriori storie e armi ma non sappiamo altro. Ricordiamo che Nier Replicant ver.1.22474487139… uscirà per PS4, Xbox One e PC.

