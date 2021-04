Sono ufficiali i processori Intel Xeon Scalable 3a, processori molto potenti per settori specifici, dotati di Core della famiglia Sunny Cove

Il colosso di Santa Clara propone le sue soluzioni per contrastare l’arrivo di AMD con le CPU EPYC 3 nome in codice Milan, arrivano i processori Intel Xeon Scalable 3a. Processi a 10nm, con modelli sino a 40 core/80 thread, si basano su soluzioni Ice Lake. Puntano sostanzialmente ad incrementare le prestazioni viste con la precedente generazione. I dati non fanno altro che dimostrare questa missione, un incremento dell’IPC nell’ordine del 20% a differenza di architettura.

In cosa si traduce ciò? In un +46% per quanto riguarda le prestazioni in ambito datacenter, quello a cui ovviamente questi processori sono rivolti. Un incremento che certamente aiuterà Intel a posizionarsi strategicamente o, a recuperare terreno, nel settore l’accelerazione in campo AI. Ecco tutte le novità.

Intel Xeon Scalable 3a ufficiali: ben 40 Core a 10nm!

Queste CPU vantano supporto a standard di memoria DDR4 3200, con una configurazione ad 8 canali. Capacità massima segnata a 6TB (per socket) così da favorire collegamenti in serie. Supporto garantito per le soluzioni di casa come Intel Optane, e serie D5 e P5. Parlando di prestazioni, prendendo in esame il modello Xeon 8380HL, abbiamo 28 core /56 thread che può arrivare a ben 4,3 GHz in Boost. Con un consumo indicato di 230W. Con costi ovviamente rapportati al settore di riferimento, di 13.012 dollari.

xeon_ice_lake_5

02150214060215

Intel parla di un incremento prestazionale puro indicativamente di un 20%. Effettivamente il passaggio da 6 a 8 canali di memoria dovrebbe assicurare un incremento importante. Grazie soprattutto al controller PCI Express integrato che ora è di tipo Gen4 con un totale di 64 linee. Molte di più rispetto alla precedente generazione.

Ma questi, sono processori rivolti a settori Server, e come tali posseggono diverse soluzioni volte alla sicurezza, come il pieno supporto alle accelerazione per le operazioni di critografia, AVX-512 e DLBoost. Le nuove soluzioni si muovono su tre famiglie, Platinum, Gold e Silver. Possono al massimo supportare fino a 2 socket. Riuscirà Intel a contrastare AMD nel settore server? Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.