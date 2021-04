Outriders: guida per tutte le armi leggendarie

In questa nuova guida vi parleremo di tutte le armi leggendarie disponibili al momento su Outriders, il nuovo looter shooter di Square Enix

Ormai è passata una settimana dal lancio di Outriders e sembra proprio che il nuovo looter shooter di People Can Fly e Square Enix stia riscuotendo un gran successo. In questi giorni tantissimi giocatori hanno affollato i server del titolo su ogni piattaforma, vivendo a modo loro l’esperienza di gioco.

C’è chi ama divertirsi massacrare orde di creature aliene e chi invece preferisce perdersi nell’affascinante storia del pianeta Enoch. Qualunque sia il vostro approccio però prima o poi vi troverete alla ricerca delle armi leggendarie. Questi strumenti di distruzione sono perfetti per affrontare i nemici più forti dell’endgame e di conseguenza saranno fondamentali per vivere appieno il gioco. Per aiutarvi a trovare le armi leggendarie più adatte a voi abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove troverete le statistiche di tutte le armi da fuoco migliori di Outriders.

Un classico sistema di rarità

Prima di iniziare a parlare delle armi leggendarie ci teniamo a sfruttare un paragrafo di questa guida per introdurvi al sistema di rarità di Outriders. Se avete già giocato a looter games come Destiny, Borderlands o Godfall di sicuro ormai conoscerete perfettamente questo sistema, ma i neofiti potrebbero aver bisogno di qualche chiarimento.

In ogni looter shooter che si rispetti i giocatori vengono inondati di tantissime armi diverse e questo accade anche nell’ultima fatica di People Can Fly. In Outriders quasi ogni singola attività vi ricompenserà con tante armi all’apparenza molto simili fra loro ma che si differenziano per la rarità. Nel gioco sono presenti 5 livelli di rarità: comune, non comune, raro, epico e leggendario.

Ovviamente più la rarità è alta più l’arma sarà potente e di conseguenza quelle leggendarie saranno le migliori per affrontare i punti più difficili di Outriders. Questo non vuol dire però che nel corso del gioco dobbiate ignorare le armi meno potenti. Gli equipaggiamenti leggendari sono davvero rarissimi, quindi potreste impiegare davvero tante ore di gioco prima di trovarne anche solo una. Per questo motivo noi vi consigliamo di potenziare anche qualche arma meno rara in attesa di trovarne una leggendaria.

Voodoo Matchmaker – Outriders: guida alle armi leggendarie

Inauguriamo la nostra guida alle armi leggendari di Outriders parlando del Voodoo Matchmaker. Questo fucile d’assalto soffre a causa di una gittata molto bassa per la sua categoria, ma riesce a compensare grazie a precisione, potenza e rateo di fuoco elevatissimi. Inoltre, grazie alle sue particolari abilità, quest’arma è in grado di infliggere danni a più nemici contemporaneamente. Se cercate un fucile d’assalto con cui distruggere i nemici a distanza ravvicinata, allora il Voodoo Matchmaker è perfetto per voi. Qui di seguito potrete trovare tutte le caratteristiche dell’arma:

Potenza totale: 376

Danno: 17

Dimensione caricatore: 40 colpi

Gittata massima: 35 metri

Precisione: 86%

Stabilità: 91%

Rateo di fuoco: 600 colpi al minuto

Tempo di ricarica: 1.5 secondi

Moltiplicatore colpo critico: 125%

Percentuale danni convertiti in salute: 1.19%

Cure ricevute: 6%

Modificatore danno a distanza ravvicinata: 7%

Ultimate Damage Link Questa abilità permette ai proiettili di creare dei collegamenti tra i nemici, distribuendo così anche agli altri una percentuale dei danni inflitti dall’arma

Vulnerability Bullets I proiettili del Voodoo Matchmaker infliggono vulnerabilità ai nemici



Thunderbird – Outriders: guida alle armi leggendarie

Restiamo ancora per un po’ in ambito fucili d’assalto parlando del Thunderbird. Quest’arma possiede delle caratteristiche molto simili a quelle del Voodoo Matchmaker, ma grazie ad una gittata maggiore rappresenta una scelta migliore per chi preferisce tenersi a debita distanza dai nemici. Qui di seguito potrete trovare tutte le caratteristiche di questo fucile d’assalto:

Potenza totale: 209

Danno: 10

Dimensione caricatore: 40 colpi

Gittata massima: 55 metri

Precisione: 86%

Stabilità: 91%

Rateo di fuoco: 600 colpi al minuto

Tempo di ricarica: 1.5 secondi

Moltiplicatore colpo critico: 125%

Moltiplicatore danno critico: 10.8%

Modificatore potenza status: 16.2%

Modificatore danno a distanza ravvicinata: 6%

Ultimate Storm Whip I proiettili dell’arma infliggono danni da fulmine ai nemici

Striga Ogni volta che infliggerete un colpo critico ad un nemico una parte del danno sarà convertita in salute



Golem’s Limb – Outriders: guida alle armi leggendarie

Passiamo ora ai fucili a pompa con il Golem’s Limb. Quest’arma ovviamente ha una gittata molto bassa tipica della sua categoria, ma compensa grazie ad un caricatore molto capiente e ad un danno elevatissimo. Inoltre le abilità uniche di questo fucile a pompa vi garantiranno una maggiore resistenza in combattimento, rendendolo così la scelta perfetta per chi ama gettarsi in mezzo alla mischia e attirare l’attenzione di tutti i nemici. Qui di seguito potrete trovare tutte le caratteristiche del Golem’s Limb:

Potenza totale: 290

Danno: 125

Dimensione caricatore: 6 colpi

Gittata massima: 15 metri

Precisione: 78%

Stabilità: 21%

Rateo di fuoco: 68 colpi al minuto

Tempo di ricarica: 2.1 secondi

Moltiplicatore colpo critico: 125%

Penetrazione armatura: 11.7%

Percentuale danni convertiti in salute: 1.17%

Modificatore danno a distanza ravvicinata: 6.5%

Golem Rising Ogni volta che ucciderete un nemico con quest’arma otterrete una protezione extra

Vampire Uccidere un nemico con il Golem’s Limb aumenterà la percentuale di danni convertiti in salute di tutti i colpi sparati successivamente



Aerie Master – Outriders: guida alle armi leggendarie

Rispetto al Golem’s Limb questo fucile a pompa presenta precisione e dimensione del caricatore inferiori, ma d’altra parte vanta danno e probabilità di critico molto più alti. Se siete alla ricerca di un’arma in grado di abbattere i nemici con un colpo solo, allora l’Aerie Master è perfetto per voi. Qui di seguito potrete trovare tutte le caratteristiche del fucile a pompa in questione:

Potenza totale: 327

Danno: 172

Dimensione caricatore: 3 colpi

Gittata massima: 20 metri

Precisione: 65%

Stabilità: 24%

Rateo di fuoco: 86 colpi al minuto

Tempo di ricarica: 1.6 secondi

Moltiplicatore colpo critico: 104%

Moltiplicatore danno critico: 11%

Cure ricevute: 6.5%

Modificatore danno a distanza ravvicinata: 7%

Weightlessness I colpi dell’arma possono infliggere il malus Time Rift ai nemici, sollevandoli in aria

Critical Point Aumenta le probabilità di mandare a segno un colpo critico



Rarog’s Gaze – Outriders: guida alle armi leggendarie

Il Rarog’s Gaze è una carabina estremamente potente perfetta per abbattere i nemici dalle lunghe distanze. Quest’arma è molto precisa ma sfortunatamente soffre a causa di un rinculo molto elevato che vi costringerà a prendere bene la mira dopo ogni colpo. Se però riuscirete a mandare a segno i colpi allora sarete ricompensati da delle potenti esplosioni che metteranno in ginocchio i vostri nemici. Qui di seguito potrete trovare tutte le caratteristiche del Rarog’s Gaze:

Potenza totale: 335

Danno: 63

Dimensione caricatore: 8 colpi

Gittata massima: 100 metri

Precisione: 78%

Stabilità: 58%

Rateo di fuoco: 149 colpi al minuto

Moltiplicatore colpo critico: 250%

Moltiplicatore danno critico: 11%

Tempo di ricarica: 2 secondi

Moltiplicatore potenza status: 16.2%

Moltiplicatore danno a lunga distanza: 6.5%

Wellness Trap I colpi mandati a segno generano delle forti esplosioni in grado di infliggere anche il malus debolezza ai nemici

Burning Bullets I colpi infliggono danni da fuoco aggiuntivi



The Iceberg – Outriders: guida alle armi leggendarie

Se volete provare l’ebbrezza di far fuori i nemici dalla distanza con un solo colpo allora il The Iceberg è l’arma perfetta per voi. Questo letale fucile da cecchino vanta sia un buon danno che una precisione fenomenale, e di conseguenza è eccezionale nell’eliminazione di bersagli distanti. L’unico lato negativo del The Iceberg è il suo elevato rinculo che vi costringerà a sprecare qualche secondo fra un colpo e l’altro per riposizionare il mirino. Qui di seguito potrete trovare tutte le caratteristiche dell’arma:

Potenza totale: 151

Danno: 54

Dimensione caricatore: 5 colpi

Gittata massima: 200 metri

Precisione: 100%

Stabilità: 44%

Rateo di fuoco: 75 colpi al minuto

Tempo di ricarica: 2.2 secondi

Moltiplicatore colpo critico: 200%

Moltiplicatore danno critico: 11.7%

Modificatore danno a lunga distanza: 6.5%

Moltiplicatore potenza totale: 15%

Winter Blast I colpi critici generano delle esplosioni di ghiaccio che infliggono congelamento ai nemici

Icebreaker Nel momento della loro morte i nemici congelati generano un’esplosione che genera ulteriori danni in una piccola area



Amber Vault – Outriders: guida alle armi leggendarie

Passiamo ora all’Amber Vault, una valida arma doppia adatta ad ogni occasione. Questo fucile automatico è perfetto per chi ama essere sempre nel mezzo della battaglia, dato che il suo danno aumenta in base al numero di nemici uccisi. Qui di seguito potrete trovare tutte le caratteristiche dell’Amber Vault:

Potenza totale: 314

Danno: 12

Dimensione caricatore: 60 colpi

Gittata massima: 50 metri

Precisione: 76%

Stabilità: 79%

Rateo di fuoco: 750 colpi al minuto

Tempo di ricarica: 2.7 secondi

Moltiplicatore colpo critico: 125%

Penetrazione armatura: 10.8%

Moltiplicatore cure ricevute: 7%

Modificatore danno ad distanza ravvicinata: 7%

Killing Spree Uccidere un nemico aumenta i danni inflitti dall’arma per un determinato periodo di tempo (questo effetto è cumulabile fino a 5 volte)

Brain-eater I colpi critici non consumeranno munizioni



The Migraine – Outriders: guida alle armi leggendarie

The Migraine è una mitraglietta leggera molto potente che però soffre a causa di una gittata estremamente ridotta. Grazie alla sua capacità di infliggere sanguinamento e all’elevato rateo di fuoco, quest’arma è perfetta per affrontare folti gruppi di nemici a distanza ravvicinata. Qui di seguito potrete trovare tutte le caratteristiche di questa mitraglietta leggera:

Potenza totale: 224

Danno: 9

Dimensione caricatore: 50 colpi

Gittata massima: 15 metri

Precisione: 55%

Stabilità: 89%

Rateo di fuoco: 857 colpi al minuto

Tempo di ricarica: 1.3 secondi

Moltiplicatore colpo critico: 150%

Moltiplicatore danno critico: 12.8%

Percentuale danni convertiti in salute: 1.17%

Modificatore danno a distanza ravvicinata: 6%

Ultimate Bleeding Bullets I colpi dell’arma infliggono sanguinamento ai nemici

Bomb’s Ahead I nemici uccisi da The Migraine si trasformano in bombe Anomalia che esplodono immediatamente infliggendo ingenti danni nelle loro vicinanze



Grim Marrow – Outriders: guida alle armi leggendarie

Questa mitragliatrice media leggendaria si distingue grazie ad una combo di gittata, precisione, stabilità e rateo di fuoco elevatissimi. L’unico lato negativo è rappresentato dal danno molto basso, ma sparando così tanti colpi al secondo di sicuro non soffrirete troppo a causa di questa mancanza. Qui di seguito potrete trovare tutte le caratteristiche dell’arma:

Potenza totale: 168

Danno: 8

Dimensione caricatore: 80 colpi

Gittata massima: 50 metri

Precisione: 96%

Stabilità: 91%

Rateo di fuoco: 545 colpi al minuto

Tempo di ricarica: 3 secondi

Moltiplicatore colpo critico: 129%

Moltiplicatore danno critico: 11.7%

Percentuale danni convertiti in salute: 1%

Modificatore danno a distanza ravvicinata: 6%

Singularity I nemici uccisi generano un’Anomalia che, una volta distrutta, esplode infliggendo gravi danni ad area

Improved Stiffeninf I proiettili infliggono rallentamento ai nemici



Torment & Agony – Outriders: guida alle armi leggendarie

Concludiamo infine la nostra guida alle armi leggendarie di Outriders con la Torment & Agony. Questa pistola vanta delle caratteristiche molto elevate per la sua categoria e di conseguenza rappresenta una valida arma secondaria da portare sul campo di battaglia. Qui di seguito potrete trovare tutte le caratteristiche di Torment & Agony:

Potenza totale: 254

Danno: 12

Dimensione caricatore: 40 colpi

Gittata massima: 25 metri

Precisione: 69%

Stabilità: 91%

Rateo di fuoco: 750 colpi al minuto

Tempo di ricarica: 1.3 secondi

Moltiplicatore potenza status: 15%

Modificatore danno a distanza ravvicinata: 7%

Judgment Enforcer I colpi dell’arma sono in grado di marchiare i nemici colpiti facendo si che subiscano danni durante ogni ricarica

Clip Combustion Ricaricare genera un’onda d’urto che infligge danni ad area



Pronti al massacro

Qui si conclude la nostra guida dedicata alle armi leggendarie di Outriders. Se questa guida vi è stato utile, vi suggeriamo di dare un’occhiata anche agli altri articoli dedicati al gioco presenti sul nostro sito:

Outriders è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.