Migliori schede audio per PC | Ottobre 2021

Goditi al massimo la tua musica preferita o i videogames del momento con una delle migliori schede audio PC!

Oggi parleremo di quello che è forse il componente del PC che gode di minor considerazione quando si decide di assemblarne uno nuovo. Sì, parlo proprio della scheda audio.

Sebbene nel corso degli anni le schede audio integrate nella scheda madre abbiano fatto dei notevoli passi in avanti in termini di qualità, risultando più che sufficienti per la maggior parte degli utenti, audiofili e gamers che vogliono un’esperienza immersiva devono puntare su una scheda audio dedicata.

Vedremo schede audio sia per PC desktop che per dispositivi portatili, come notebook, ma anche tablet e smartphone, selezionate in base al DAC e all’Amplificatore al loro interno, senza dimenticare gli ingressi e le uscire disponibili, per il collegamento di cuffie o impianti audio.

Indice

Migliori schede audio interne per PC

Creative Sound Blaster AE-9 – Migliori schede audio per PC

Creative Sound Blaster AE-9 è il prodotto di nicchia di casa Creative per quanto riguarda le schede audio interne PCI-e.

Oltre alla scheda audio vera e propria da inserire all’interno del PC, nella confezione è presente anche l’Audio Control Module, da posizionare sulla scrivania, che permette di controllare rapidamente le impostazioni audio.

Cuore pulsante di questa scheda è il DAC ESS ES9038 SABRE (32 bit/384kHz con DNR/SNR da 129 dB) e un doppio Amplificatore capace di pilotare cuffie fino ad un massimo di 600Ω di impedenza.

Molteplici gli input e gli output, adatti agli usi più vari. Sull’Audio Control Module troviamo:

un connettore XLR3 per i microfoni da studio

un jack per microfono da 3.5 mm

due uscite cuffia, una da 3.5 mm e 6.3 mm

un ingresso RCA sul retro per collegare lettori MP3, smartphone, lettori CD, etc.

Sulla scheda invece abbiamo:

un’uscita RCA

due uscite jack da 3.5 mm (di cui una dedicata al subwoofer)

un’uscita ottica

un ingresso ottico

Il costo è quello tipico di un prodotto di fascia alta, giustificato dall’ottima scheda tecnica. Parliamo infatti di un prezzo consigliato di 340 €.

Creative Sound Blaster AE-9 - Scheda audio di fascia alta - DAC/PCIe Nucleo 9038 ad alta risoluzione di classe ESS-SABRE, con DNR ultra alto di 129 dB, riproduzione a 32 bit/384 kHz tramite PCM, DSD64 e una distorsione armonica totale incredibilmente ridotta di -120.

ASUS Essence STX II 7.1 – Migliori schede audio per PC

Altra scheda top di gamma, ASUS Essence STX II 7.1 ospita al suo interno il DAC PCM1792A di Texas Instruments (24bit/192kHz con DNR/SNR da 124 dB) e un Amplificatore che garantisce supporto a cuffie con un impedenza massima di 600Ω.

Lato connessioni abbiamo un jack da 6.35mm per le cuffie, RCA Stereo, un’uscita Coassiale/Ottica, e un jack da 6.35mm Line-in/Mic-in combo.

Anche in questo caso il prezzo è da proposta top di gamma, oscillante tra i 250 e i 300€.

Asus Essence STX II 7.1 Scheda Audio, PCIe, Nero Scheda audio 7.1 canali di qualità Hi-Fi con livello di purezza a 124dB SNR, amplificatore di qualità per cuffie e sorgente clock Premium TCXO

ASUS Xonar AE – Migliori schede audio per PC

Asus Xonar AE è la proposta di Asus per quanto riguarda la fascia bassa (di prezzo), ma senza sacrificare troppo qualità audio e prestazioni.

Il DAC è un ESS ES9023P (24bit/192KHz con 112dB DNR), mentre l’AMP non è sicuramente tra i più potenti in circolazione, essendo capace di pilotare cuffie con un impedenza massima di 150Ω, rendendo questa scheda appetibile più per i videogiocatori che per gli audiofili.

Sono 7 i connettori disponibili: 2 output (jack 3.5mm per cuffie e SPDIF) e 5 input (Mic/Line In, Front, Rear, Center e Side).

Ad un prezzo di circa 60 € la Xonar AE è adatta per chi cerca qualcosa di meglio rispetto all’audio on-board della scheda madre ma senza spendere un importo eccessivo.

Migliori schede audio esterne per PC

Creative Sound BlasterX G6 – Migliori schede audio per PC

Creative Sound BlasterX G6, erede del precedente modello G5, ospita al suo interno un DAC DSD da 32 bit/384 kHz e 130 dB e un Amplificatore che permette di utilizzare cuffie da 16 a 600Ω di impedenza.

Come per la maggior parte della line-up recente di Creative, anche questa Creative Sound BlasterX G6 supporta la tecnologia audio olografica Super X-FI, che promette di riprodurre i suoni come se si fosse circondati da un set di altoparlanti surround.

Sul retro, oltre alla porta Micro-USB troviamo l’ingresso ottico (Optical In) e un’uscita ottica (Optical Out), per portare l’audio, ad esempio, a un amplificatore e a un set di casse.

Nella parte frontale c’è spazio invece per la manopola di regolazione del volume, il jack cuffie da 3.5mm per le cuffie e un altro jack da 3.5mm per l’entrata del microfono.

Il prezzo è decisamente accattivante: viene proposto infatti a 150 €, ma è spesso possibile trovarlo in promozione ad un prezzo ancora più allettante.

CREATIVE G6 7.1 HD Gaming DAC e scheda audio esterna USB con amplificatore per cuffie Xamp per PS5, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Aggiorna i tuoi giochi su PS4, XBOX ONE, NINTENDO SWITCH e PC. Ottieni subito un maggiore godimento rispetto alla scheda madre di base e all'audio del controller! Oltre all'incredibile qualità audio, il Sound BlasterX G6 vanta funzioni incentrate sul gioco come il controllo del volume Sidetone e i pulsanti del profilo facili da raggiungere

Sennheiser GSX 1200 – Migliori schede audio per PC

Sennheiser GSX 1200 è una combo AMP + DAC che dispone di un rivoluzionario algoritmo surround virtuale 7.1, per garantire un’esperienza immersiva.

L’AMP è capace di pilotare cuffie con un impedenza massima di 150Ω, risultando quindi più adatto ai gamer che agli audiofili.

Nella parte posteriore troviamo 2 output (1 jack da 3.5mm per le cuffie e 1 per altoparlante) e 4 input:

mini-USB

jack da 3.5 mm per microfono

2 x 2.5 mm chat link per collegare fino ad un massimo di 8 Sennheiser GSX 1200 in simultanea

Il prezzo si aggira intorno ai 230 €.

EPOS Sennheiser GSX 1200 Amplificatore Audioverst Pro Gaming, Nero/Rosso Binaural Rendering Engine 7.1 di Sennheiser - il massimo dell'audio gaming posizionale, sviluppato da Sennheiser per giocatori professionisti

Creative Sound Blaster X3 – Migliori schede audio per PC

Creative Sound Blaster X3 è una scheda audio DAC e amplificatore USB esterno 7.1, per PC e Mac ma che può essere utilizzato anche con PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Questo DAC + AMP è capace di garantire audio di alta qualità (32 bit/192 kHz con DNR/SNR da 115 dB) e pilotare cuffie con un impedenza massima di 600Ω.

Alla voce input troviamo una porta USB-C, ingresso Digitale Ottico e jack da 3.5mm. Come output troviamo un jack da 3.5mm e line-out per il collegamento ad un sistema di altoparlanti.

Il prezzo medio è di circa 145 €.

Creative Sound Blaster X3 Hi-Res 7.1 DAC esterno e scheda audio con Super X-Fi per PC e Mac Tecnologia cinematografica con tecnologia Super X-FI | Il primo DAC USB multicanale al mondo con tecnologia Super X-Fi. Basta allineare il profilo Super X-Fi tramite il processo di mappatura Head and Ear e sperimentare l'ologramma audio personalizzato direttamente nelle cuffie. È possibile accendere e spegnere Super X-Fi direttamente sul X3, per sentire la differenza.

Audioengine D1 – Migliori schede audio per PC

Audioengine D1 è pensato per essere utilizzato in mobilità, specialmente con un laptop. Non necessita infatti di alimentazione esterna, basta collegarlo al PC tramite cavo USB.

Al suo interno troviamo l’AKM AK4493 (24 Bit/96 kHz) e l’OPA2134, capace di pilotare cuffie fino a 600Ω di impedenza. Gli input disponibili sono solo 2 (Digitale Ottico e USB), mentre per quanto riguarda gli output, al jack da 3.5mm viene affiancata un uscita RCA stereo.

Il prezzo medio è di poco inferiore ai 200 €.

DAC 24-Bit Audioengine D1 | Convertitore Digitale-Analogico da Scrivania di Alta Qualità e Amplificatore Cuffie con Ingresso USB e Ottico S/PDIF | Garanzia 3 Anni DAC DESKTOP PORTATILE PREMIUM E AMPLIFICATORE PER CUFFIE: Audioengine ha portato gli apparecchi audio tradizionali di alta qualità nell’era digitale. La gamma dei suoi prodotti pluripremiati è stata elogiata da What Hi-Fi, CNet e Wired solo per citare alcune delle pubblicazioni che hanno testato i suoi prodotti negli ultimi 13 anni.

FiiO K5PRO – Migliori schede audio per PC

FiiO K5PRO è un DAC + AMP basato su sul chip AKM AK4493 (32bit/768kHz), in grado di pilotare senza problemi cuffie con impedenza massima di 300Ω.

Dotato di 4 ingressi (USB, Digitale Coassiale, Digitale Ottico, RCA Stereo) e un’uscita per jack da 6.35mm, il K5PRO viene venduto da un prezzo di poco superiore ai 200 €.