Recensione The Last of Us 1×03: la serie va avanti con un episodio meraviglioso, in cui assistiamo alla vita di Bill e Frank

TITOLO ORIGINALE: The Last of Us. GENERE Azione, fantascienza, post-apocalittico. NAZIONE: Stati Uniti d’America. IDEATORE: Craig Marin, Neil Druckmann. CAST: Pedro Pascal, Bella Ramsey. DURATA: 9 episodi. DISTRIBUTORE: HBO. USCITA: 16/01/2023.

The Last of Us prosegue il suo percorso eccezionale con un nuovo incredibile episodio. Dopo il lungo prologo, nella scorsa puntata abbiamo assistito all’inizio del viaggio di Joel ed Ellie fuori dalla zona di quarantena, con l’episodio che è culminato nel sacrificio di Tess, che dopo essere stata contagia si è fatta esplodere insieme agli infetti per tenerli lontani dai suoi ex compagni di viaggio. Così, Joel ed Ellie si ritrovano da soli, in viaggio attraverso il mondo e in cerca di vecchi amici di cui, in questa splendida puntata, conosciamo la storia.

La trama | Recensione The Last of Us 1×03

Il terzo episodio di The Last of Us è dedicato a Bill e Frank. Joel decide di recarsi da loro prima di proseguire il suo viaggio con Ellie e con numerosi flashback assistiamo alla vita dei due personaggi. Bill, a causa dei suoi numerosi dubbi e sospetti sul governo, ha passato la vita ad attrezzarsi in vista di un apocalisse e quando la pandemia è arrivata, si è fatto trovare pronto col bunker che ha allestito. Un giorno s’imbatte in Frank e dopo la diffidenza iniziale lo accoglie in casa e tra loro scoppia una bellissima storia d’amore, che culmina nel doppio suicidio a causa della malattia terminale di Frank. Quando Joel ed Ellie arrivano nella loro casa, Bill e Frank sono già morti, ma hanno lasciato all’uomo le chiavi del bunker così che Joel può prendere ciò che desidera e continuare il suo viaggio.

Il trailer | Recensione The Last of Us 1×03

Un’intensa storia d’amore| Recensione The Last of Us 1×03

Sembrava difficile fare ancora meglio dei due primi splendidi episodi, eppure The Last of Us sta continuando a superare se stessa, regalando ai suoi fan un episodio che, senza paura di sbilanciarci, possiamo definire uno dei più belli di sempre della storia delle serie tv. The Last of Us 1×03 mette in scena una grandiosa e intensa storia d’amore, esaltando un sentimento che anche nel pieno della devastazione può arricchire la vita delle persone. L’amore è il grande sentimento che si oppone alla distruzione, alle immagini degli scheletri ammassati si contrappongono i dolci abbracci di Bill e Frank e questa terza puntata di The Last of Us è veramente in grado di riempirci il cuore, fino a un finale incredibilmente intenso.

Il doppio suicidio shakespeariano di Bill e Frank è un’immagine dolcissima, perché rappresenta un ulteriore atto d’amore contro un mondo che sembra voler bandire quella parola dal suo vocabolario. La pandemia ha straziato l’intero pianeta, ha ridotto al minimo l’umanità, eppure quando si presenta nella sua forma più pura, l’amore è ancora in grado di conquistare le anime degli uomini. The Last of Us 1×03 ci regala dunque un vero e proprio trionfo del sentimento, non appiattendo la narrazione, ma elevandola a un livello d’intensità incredibile, facendo pienamente breccia nei cuori degli spettatori.

Un preludio?

Nel rapporto tra Bill e Frank possiamo vedere un preludio di quello che dovrebbe diventare il legame tra Joel ed Ellie, chiaramente trasposto in chiave di un amore genitoriale. In diversi passaggi è stata marcata l’affinità tra Bill e Joel, due persone disilluse, solitarie, che il tempo ha reso ciniche. Eppure, grazie a Frank Bill ha trovato la persona per cui vale la pena vivere e con cui vale la pena vivere, ha trovato un senso alla sua esistenza. Con Frank, Bill ha smesso di sopravvivere e ha iniziato a vivere. Uno scenario simile dovrebbe profilarsi per Joel, che con Ellie potrebbe riscoprire la gioia della condivisione e soprattutto colmare quella lacuna causata dalla morte della figlia, che ancora tormenta il protagonista della serie.

Insomma, The Last of Us ci ha regalato un altro episodio grandioso, alzando ancora di più il tiro stavolta. Già andiamo avanti, e più la serie di HBO si conferma un vero e proprio capolavoro. Siamo solo a un terzo del percorso e la strada davanti e ancora lunga, per cui chiaramente ogni giudizio complessivo per ora deve risultare sospeso. Però, limitandoci a quello che abbiamo visto, è impossibile negare che The Last of Us stia mostrando le potenzialità per essere una serie di riferimento e questo terzo episodio è destinato a rimanere nella storia delle serie tv.

10 Semplicemente perfetto Punti a favore La storia di Bill e Frank è narrata magistralmente

La storia di Bill e Frank è narrata magistralmente Prove attoriali praticamente perfette

Prove attoriali praticamente perfette Toni e atmosfere regalano un'intensità assoluta Punti a sfavore Assolutamente nulla da segnalare

