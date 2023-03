Nelle scorse ore sono stati ufficialmente assegnati i Crunchyroll Anime Awards 2023: scopriamo insieme la lista di tutte le serie nominate e i vincitori per ciascuna categoria

Fra le premiazioni annuali che ad ogni inizio anno prendono luogo e spazio giornalistico, non possiamo non nominare anche i Crunchyroll Anime Awards. Il noto sito di streaming di serie animate nipponiche va, annualmente, a selezionare venti giudici diversi per creare una lunga lista di categorie con sei nominati ciascuna ed eleggere, da parte del pubblico chiamato a votare online, il migliore per ognuna. Come tutti gli anni, anche l’edizione 2023 dei Crunchyroll Anime Awards ha portato sul piatto tantissimi titoli degni di nota, ma, come nella vita, non tutti possono essere i vincitori. E quindi scopriamoli insieme!

I vincitori degli Anime Awards 2023: da Attack on Titan a Demon Slayer!

In questa edizione 2023, le serie maggiormente premiate sono state (ci viene quasi da dire ovviamente) SPY x FAMILY, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc e Cyberpunk: Edgerunners. Nei prossimi paragrafi andremo ad elencare, per ciascuna categoria, i sei titoli nominati, evidenziando in grassetto quello del vincitore. E dunque gettiamoci insieme nella lista dei vincitori dei Crunchyroll Anime Awards 2023!

Anime dell’anno – Miglior Anime Originale | Crunchyroll Anime Awards 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Anime dell’anno:

Cyberpunk: Edgerunners (VINCITORE)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

Attack on Titan Final Season Part 2

Lycoris Recoil

Ranking of Kings (Cour 2)

SPY x FAMILY

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Anime Originale:

Lycoris Recoil (VINCITORE)

BIRDIE WING -Golf Girls’ Story-

Healer Girl

The Orbital Children

Vampire in the Garden

YUREI DECO

Miglior Anime d’Azione – Migliori Animazioni | Crunchyroll Anime Awards 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Anime d’Azione:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc (VINCITORE)

Attack on Titan Final Season Part 2

Cyberpunk: Edgerunners

JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean

Lycoris Recoil

SPY x FAMILY

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Migliori Animazioni:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc (VINCITORE)

Akebi’s Sailor Uniform

Attack on Titan Final Season Part 2

Cyberpunk: Edgerunners

Ranking of Kings (Cour 2)

SPY x FAMILY

Miglior Canzone in un Anime – Miglior Character Design| Crunchyroll Anime Awards 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Canzone in un Anime:

“The Rumbling” by SiM, Attack on Titan Final Season Part 2 (VINCITORE)

“Chikichiki Banban” by QUEENDOM, Ya Boy Kongming!

“Comedy” by Gen Hoshino, SPY x FAMILY

“My Nonfiction” by Miyuki Shirogane (CV: Makoto Furukawa) and Chika Fujiwara (CV: Konomi Kohara), Kaguya-sama: Love is War -Ultra Romantic-

“Shall We Dance?” by ReoNa, SHADOWS HOUSE -2nd Season-

“New Genesis” by Ado, One Piece Film Red

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Character Design:

Akira Matsushima, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc (VINCITORE)

Atsuko Nozaki, Ranking of Kings (Cour 2)

Kazuaki Shimada, SPY x FAMILY

Kazumasa Ishida, My Dress-Up Darling

Masanori Shino, JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean

Yo Yoshinari, Cyberpunk: Edgerunners

Miglior Commedia – Miglior Serie in Corso | Crunchyroll Anime Awards 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Commedia:

SPY x FAMILY (VINCITORE)

Kaguya-sama: Love is War -Ultra Romantic-

Kotaro Lives Alone

My Dress-Up Darling

UNCLE from ANOTHER WORLD

Ya Boy Kongming!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Serie in Corso:

One Piece (VINCITORE)

Attack on Titan Final Season Part 2

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean

Kaguya-sama: Love is War -Ultra Romantic-

Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun

Miglior Regia – Miglior Anime Drama | Crunchyroll Anime Awards 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Regia:

Haruo Sotozaki, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc (VINCITORE)

Hiroyuki Imaishi, Cyberpunk: Edgerunners

Kazuhiro Furuhashi, SPY x FAMILY

Shingo Adachi, Lycoris Recoil

Yosuke Hatta, Ranking of Kings (Cour 2)

Yuichiro Hayashi, Attack on Titan Final Season Part 2

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Anime Drama:

Attack on Titan Final Season Part 2 (VINCITORE)

86 EIGHTY-SIX Part 2

Cyberpunk: Edgerunners

Dance Dance Danseur

Kotaro Lives Alone

Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun

Miglior Ending – Miglior Opening | Crunchyroll Anime Awards 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Ending:

“Comedy” by Gen Hoshino, Storyboard and Direction from Atsushi Nishigori, SPY x FAMILY (VINCITORE)

“Akuma no Ko” by AI HIGUCHI, Storyboard and Direction from Paraco Shinohara, Attack on Titan Final Season Part 2

“Koi no yukue” by Akari Akase, Storyboard and Direction from Futata, My Dress-Up Darling

“Koshaberibiyori” by FantasticYouth, Storyboard and Direction from Kouki Fujimoto, Komi Can’t Communicate (2nd series)

“My Heart Has Surrendered” by Airi Suzuki, Storyboard and Direction from Nichika Ono, Animation Direction from Norifumi Kugai, Kaguya-sama: Love is War -Ultra Romantic-

“Yofukashino Uta” by Creepy Nuts, Storyboard and Direction from Tomoyuki Itamura, Animation Direction from Haruka Sagawa, Call of the Night

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Opening:

“The Rumbling” by SiM, Storyboard and Direction from Takashi Kojima, Attack on Titan Final Season Part 2 (VINCITORE)

“Chikichiki Banban” by QUEENDOM, Storyboard and Direction from 10GAUGE, Ya Boy Kongming!

“Mixed Nuts” by Official HIGE DANdism, Storyboard and Direction from Masashi Ishihama, SPY x FAMILY

“Naked Hero” by Vaundy, Storyboard and Unit Direction from Shingo Yamashita, Ranking of Kings (Cour 2)

“This Fffire” by Franz Ferdinand, Animation Direction from Hiroyuki Imaishi, Storyboard from Kai Ikarashi, Cyberpunk: Edgerunners

“Zankyosanka” by Aimer, Storyboard from Haruo Sotozaki, Animation Direction from Akira Matsushima, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

Miglior Fantasy – Miglior Film | Crunchyroll Anime Awards 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Fantasy:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc (VINCITORE)

Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 1, 2nd Cour

OVERLORD IV

Ranking of Kings (Cour 2)

The Case Study of Vanitas (Cour 2)

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Film:

JUJUTSU KAISEN 0 (VINCITORE)

Belle

Dragon Ball Super: SUPER HERO

INU-OH

One Piece Film Red

The Deer King

Miglior Protagonista – Miglior Nuova Serie | Crunchyroll Anime Awards 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Protagonista:

Eren Jaeger, Attack on Titan Final Season Part 2 (VINCITORE)

Bojji, Ranking of Kings (Cour 2)

Chisato Nishikigi, Lycoris Recoil

David Martinez, Cyberpunk: Edgerunners

Loid Forger, SPY x FAMILY

Marin Kitagawa, My Dress-Up Darling

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Nuova Serie:

SPY x FAMILY (VINCITORE)

Call of the Night

Cyberpunk: Edgerunners

Lycoris Recoil

My Dress-Up Darling

Ya Boy Kongming!

Miglior Anime Sentimentale – Miglior Personaggio Secondario | Crunchyroll Anime Awards 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Anime Sentimentale:

Kaguya-sama: Love is War -Ultra Romantic- (VINCITORE)

Call of the Night

Komi Can’t Communicate (2nd series)

Love After World Domination

My Dress-Up Darling

Shikimori’s Not Just a Cutie

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Personaggio Secondario:

Anya Forger, SPY x FAMILY (VINCITORE)

Ai Hayasaka, Kaguya-sama: Love is War -Ultra Romantic-

Kage, Ranking of Kings (Cour 2)

Rebecca, Cyberpunk: Edgerunners

Tengen Uzui, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

Yor Forger, SPY x FAMILY

Miglior Doppiatore (EN) – Miglior Doppiatore (JP) – Miglior Doppiatore (IT) | Crunchyroll Anime Awards 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Doppiatore (EN):

Zach Aguilar, David Martinez in Cyberpunk: Edgerunners (VINCITORE)

Amanda Lee (AmaLee), Marin Kitagawa in My Dress-Up Darling

Cherami Leigh, Kotaro Sato in Kotaro Lives Alone

Natalie Van Sistine, Yor Forger in SPY x FAMILY

SungWon Cho (AKA ProZD), Kage in Ranking of Kings (Cour 2)

Zeno Robinson, Gamma 2 in Dragon Ball Super: SUPER HERO

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Doppiatore (JP):

Yuki Kaji, Eren Jaeger in Attack on Titan Final Season Part 2 (VINCITORE)

Atsumi Tanezaki, Anya Forger in SPY x FAMILY

Chika Anzai, Chisato Nishikigi in Lycoris Recoil

Fairouz Ai, Jolyne Cujoh in JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean

Misaki Kuno, Faputa and Irumyuui in Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun

Sun Natsuki Hanae, Tanjiro Kamado in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Doppiatore (IT):

Elisa Giorgio, Maki Zen’in in JUJUTSU KAISEN (Cour 1) (VINCITORE)

Andrea Oldani, Daida in Ranking of Kings

Giulia Maniglio, Riko in Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun

Andrea La Greca, Kyojuro Rengoku in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc

Deborah Morese, Marin Kitagawa in My Dress-Up Darling

Simone Lupinacci, Shoyo Hinata in Haikyu!! To the Top

Buona visione per il prossimo anno!

E dunque questi erano tutti i vincitori ai Crunchyroll Anime Awards 2023. Fateci sapere che cosa ne pensate voi di queste premiazioni e continuate a restare sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

