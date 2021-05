EA Play Live: annunciata la data del prossimo evento

Torna l’evento EA Play Live ed Electronic Arts ha già annunciato la data della vetrina virtuale. Ecco i titoli che potrebbero mostrarsi

Si sa: l’estate è una sorta di momento magico per l’intera industria videoludica e la community a cui essa “indirizza” le proprie produzioni. Questo in corso, come del resto l’anno precedente, sono anni quanto mai singolari per tanti aspetti. “Estate” per il mondo dei videogiochi da sempre è stato sinonimo di convention ed eventi a tema, con l’E3 in primis a trainare il carro delle varie kermesse. Nonostante sia pressoché, chiaramente, negata la possibilità di organizzare eventi dal vivo sono già diversi quelli confermati per la stagione estiva che si avvicina.

Electronic Arts, tanto per fare un nome, ha confermato nelle ultime ore che il prossimo evento EA Play Live si terrà in data giovedì 22 luglio. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

EA Play Live: oltre alla data ecco anche i pronostici per i giochi che verranno mostrati

Ufficiale: la data dell’EA Play Live è fissata a giovedì 22 luglio. In sostanza, la vetrina di Electronic Arts andrà in onda a oltre un mese dall’E3, che si svolgerà dal 12 al 15 giugno. Quest’ultimo sarà un evento completamente in streaming, come abbiamo modo di comunicarvi in quest’articolo di qualche tempo fa. EA è uno dei pochi publisher che non si è impegnato a supportare l’E3 quest’anno, unendosi alla controtendenza guidata da Activision, Sony ed Epic Games.

EA Play Live is coming back July 22nd. Save the date! pic.twitter.com/qh9OOGhPTm — Electronic Arts (@EA) May 11, 2021

I fan della serie Battlefield potrebbero non dover aspettare fino a luglio per vedere cosa sta succedendo con Battlefield 6, tuttavia, poiché DICE ha anticipato una rivelazione di giugno. EA ha anche recentemente annunciato EA Sports PGA Tour, quindi potremmo ricevere maggiori informazioni anche su questo a luglio, così come su quell’altro gioco di Star Wars su cui EA sta presumibilmente lavorando. Insomma: sono già aperti i pronostici per le apparizioni nel corso del prossimo evento.

Microsoft, Nintendo, Warner Bros., Take-Two Interactive, Capcom, Koch Media e Ubisoft sono stati elencati come partner iniziali per l’E3 suddetto. Successivamente, l’ESA ha confermato che anche Square Enix, Bandai Namco, Sega, Xseed Games / Marvelous e Gearbox saranno presenti allo stesso evento. Inoltre, parteciperanno allo stesso anche Freedom Games, Devious Eye Entertainment, Turtle Beach, Verizon e Binge.

