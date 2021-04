Square Enix: nuovi annunci saranno fatti durante l’E3 2021

Square Enix ha ufficialmente confermato che durante la prossima edizione dell’E3, prevista per giugno in formato digitale, verranno fatti dei nuovi annunci

Dopo aver saltato un anno per colpa della pandemia COVID-19, l’E3 si appresta a tornare in questo 2021 grazie ad un’edizione interamente digitale, che si terrà come di consueto nel mese di Giugno. Già confermata la presenza di alcuni importantissimi nomi del settore videoludico, come Microsoft, Nintendo, Take-Two, Ubisoft, Capcom, Warner Bros, con molti altri che hanno già dichiarato la propria partecipazione. Tra coloro che ancora non si sono espressi in merito figurava, fino a poche ore fa anche Square Enix, che sebbene non abbia annunciato alcuna conferenza, ha dichiarato che la manifestazione sarà teatro di alcuni annunci.

Square Enix: nuovi annunci all’E3 2021

La notizia ci giunge direttamente dal presidente di Square Enix, Yosuke Matsuda, che nel corso di un’intervista rilasciata a Nikkei Cross Trend ha annunciato che la compagnia intende sfruttare l’E3 2021 per svelare i suoi prossimi piani. Pur non scendendo ulteriormente nei dettagli, le parole di Matsuda hanno confermato come ci siano ancora nuovi progetti in cantiere ancora da svelare, che potrebbero salire alla ribalta proprio in occasione della kermesse.

Ovviamente i primi indizi puntano a Final Fantasy XVI, del quale è facile ipotizzare la diffusione di nuovi dettagli. Interessante sarà anche capire se la fine del periodo di esclusività relativo a Final Fantasy VII Remake porterà l’attuale esclusiva PS4 ad essere annunciata anche per PC e Xbox. Data la prolificità della compagnia nipponica, comunque, non è da escludere che il palcoscenico digitale venga occupato anche da alcuni annunci completamente inediti.

Insomma, di carne al fuoco pare essercene molta, e noi di tuttoteK non mancheremo sicuramente di tenervi informati al riguardo.