EA Sports PGA Tour avrà in esclusiva il torneo The Masters!

Tramite comunicato stampa, Electronic Arts ha annunciato una nuova partnership con Augusta International Golf Club per includere in esclusiva il torneo The Masters in EA Sports PGA Tour

Uscito nell’estate dello scorso anno, PGA Tour 2K21 è la simulazione di golf per eccellenza targata Electronic Arts. E tramite comunicato stampa, l’azienda ha annunciato una nuova partnership volta a rendere ancor più importante e di punta il suo titolo nell’ambito delle simulazioni sportive. EA ha infatti resa nota la nuova collaborazione con Augusta National Golf Club per portare in esclusiva lo storico Masters Tournament, uno dei più prestigiosi eventi golfistici al mondo, proprio su PGA Tour. Il Masters ha fatto la sua prima apparizione virtuale in assoluto con EA Sports nel lontano 2011 e gli appassionati ne hanno chiesto un ritorno per anni. Finalmente sarete tutti accontentati.

Oltre ad essere la sede del Masters Torunament, EA Sports PGA Tour sarà anche l’unico videogioco in cui potrete competere in tutti e quattro i principali campionati di golf. Dal Masters Tournament, al PGA Championship, dall’US Open Championshib al The Open Championship, avrete solo l’imbarazzo della scelta. Potrete intraprendere una carriera leggendaria, in quanto potrete gareggiare veramente al campionato THE PLAYERS, ai playoff FedExCup e completare la carriera in Grande Slam, godendovi l’atmosfera e le ambientazioni uniche di ogni torneo. Maggiori informazioni a riguardo verranno svelate nel corso dell’estate.

The Masters in esclusiva per EA Sports PGA Tour: le dichiarazioni di due voci illustri!

Cam Weber, EVP e GM di EA Sports, ha commentato a riguardo:

Siamo onorati di collaborare con Augusta National, sede del Masters Torunament, per presentarne in esclusività lo svolgimento e le tradizioni in EA Sports PGA Tour. EA SPORTS si impegna a far sì che in ognuno cresca l’amore per lo sport; attraverso le nostre partnership con il PGA TOUR, Augusta National e le altre major, porteremo più vicino che mai ai principali eventi del golf sia nuovi fan, sia appassionati di lunga data. Cam Weber

Dustin Johnson, campione del Masters 2020 attualmente in carica e giocatore di golf numero 1 al mondo, ha invece affermato:

Vincere il Masters lo scorso anno è stato uno dei momenti più belli della mia vita, e spero di vincerlo nuovamente. Non c’è torneo migliore da celebrare sulla copertina di un videogioco, e non vedo l’ora di godermi la bellezza e le tradizioni del Masters in EA Sports PGA Tour. Dustin Johnson

Gli appassionati di golf potranno godersi quindi in esclusiva il torneo The Masters grazie a EA Sports PGA Tour. Che cosa ne pensate? Siete fan di questo sport? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se volete acquistare PGA Tour 2K21 ad un prezzo davvero vantaggioso, vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata di InstantGaming che trovate cliccando qui!