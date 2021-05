Super Smash Bros. Ultimate: torneo online “Che botta!”

Il prossimo evento online del weekend sarà un torneo: ne approfittiamo per illustrare gli strumenti brandibili in Super Smash Bros. Ultimate

Come ogni mercoledì, abbiamo un’anticipazione sul prossimo torneo online di Super Smash Bros. Ultimate, evento del weekend che segue quello del Tabellone dedicato agli Spiriti da palcoscenico. Stavolta, invece, il tema sarà “Che botta!”: una competizione in cui dovremo distinguerci per la nostra capacità di brandire gli strumenti. Come è avvenuto per “O la va o la spacca!”, però, questa occasione ci permette di espandere la nostra guida con un’altra appendice: possiamo infatti illustrare il funzionamento di tutte le armi che, una volta raccolte, si possono impugnare.

“Che botta”, questo torneo online di Super Smash Bros. Ultimate!

Nel torneo online di questo weekend, i protagonisti saranno tutti quegli strumenti di Super Smash Bros. Ultimate che si possono raccogliere (A). In altre parole, dunque, avremo a che fare con Spada Laser, Scettro Stella, Mazza da fuoricampo, Martello, Martello d’oro, Bacchetta di Lip, Barra infuocata, Mazza Minerale, Lama letale e Falce della Morte (oltre alla consueta Sfera Smash). L’evento in sé consiste in scontri a tempo dalla durata di due minuti e mezzo, con Barra Smash Finale attiva e comparsa media di strumenti. Durerà dalle otto di mattina di venerdì 14 maggio (dopodomani) e si concluderà lunedì 17 alla stessa ora.

Come sfruttare le armi da brandire

Al di là di questo evento, però, siete qui per imparare ad utilizzare questi dieci strumenti. Sapete già che potete raccoglierli (A), ma non trattandosi di armi da lancio dovrete sbarazzarvene (Presa oppure Scudo+A). Potete anche direzionarne il lancio (↔/↑/↓), ma quali caratteristiche hanno?

Spada Laser (Super Smash Bros., 1999): Questa citazione ambulante a Star Wars, come ogni altra arma da brandire , garantisce un effetto extra con un attacco Smash laterale (leva analogica destra+↔). Nel caso della Spada Laser, è una portata maggiore .

(Super Smash Bros., 1999): Questa citazione ambulante a Star Wars, , garantisce un con un (leva analogica destra+↔). Nel caso della Spada Laser, è . Scettro Stella (Kirby’s Adventure, 1993): Una replica (indebolita) dell’omonima arma finale di Kirby permette di colpire da lontano con un attacco Smash laterale.

(Kirby’s Adventure, 1993): Una replica (indebolita) dell’omonima arma finale di Kirby permette di con un attacco Smash laterale. Mazza da fuoricampo (Super Smash Bros., 1999/MOTHER, 1989): A differenza dell’attacco Smash laterale di Ness, sferrarne uno con questo strumento equivale ad una potenza analoga al micidiale “9” di Mr. Game & Watch.

(Super Smash Bros., 1999/MOTHER, 1989): A differenza dell’attacco Smash laterale di Ness, sferrarne uno con questo strumento equivale ad una potenza analoga al “9” di Mr. Game & Watch. Martello (Donkey Kong, 1981): Come nel classico per le sale giochi, anche in questo caso questo strumento vi porterà a sferrare martellate a destra e a manca senza tregua . La vostra mobilità lascerà spazio a spostamenti laterali e salti singoli. I colpi fanno molto male, ma sono soggetti a contrattacchi. Occasionalmente, il martello può perdere la testa (che diventa uno strumento da lancio). La frenesia è temporanea.

(Donkey Kong, 1981): Come nel classico per le sale giochi, anche in questo caso questo strumento vi porterà a . La vostra lascerà spazio a spostamenti laterali e salti singoli. I colpi fanno molto male, ma sono soggetti a contrattacchi. Occasionalmente, il martello può (che diventa uno strumento da lancio). La è temporanea. Martello d’oro (Wrecking Crew, 1987): Si tratta di una variante più potente e più veloce del martello regolare. La sua “variante inutile” non perde la testa, ma non infligge nemmeno alcun danno, lasciandovi pienamente vulnerabili. Potete anche svolazzare per un breve periodo lateralmente (↔) premendo A più volte.

(Wrecking Crew, 1987): Si tratta di una variante del martello regolare. La sua “variante inutile” non perde la testa, ma non infligge nemmeno alcun danno, lasciandovi pienamente vulnerabili. Potete anche per un breve periodo lateralmente (↔) premendo A più volte. Bacchetta di Lip (Panel de Pon/Tetris Attack, 1995): Questo bastone consente di piantare un fiore sulla testa dei nemici colpiti, che cresce man mano che i colpi vengono ripetuti causando danni esponenziali (pensate a un avvelenamento). Gli attacchi Smash garantiscono fiori grandi da subito.

(Panel de Pon/Tetris Attack, 1995): Questo bastone consente di sulla testa dei nemici colpiti, che cresce man mano che i colpi vengono ripetuti causando (pensate a un avvelenamento). Gli attacchi Smash garantiscono fiori grandi da subito. Barra infuocata (Super Mario Bros., 1985/1987): L’omonima scia di fuoco dei castelli di Bowser trasformata in arma. Si accorcia con l’uso prolungato fino a diventare inutile .

(Super Mario Bros., 1985/1987): L’omonima scia di fuoco dei castelli di Bowser trasformata in arma. con l’uso prolungato fino a diventare . Mazza minerale (Kid Icarus Uprising, 2012): Una mazza potente (ma mai quanto quelle da baseball) capace di generare fino a sei tornadi con un attacco Smash. Esaurite le folate, si usa solo per il corpo a corpo .

(Kid Icarus Uprising, 2012): Una mazza potente (ma mai quanto quelle da baseball) capace di con un attacco Smash. Esaurite le folate, si usa solo per il . Lama letale (Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light, 1990/2020): Questa spada non ha nulla di particolare, ma quando brilla con tonalità purpuree può infliggere il doppio dei danni .

(Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light, 1990/2020): Questa spada non ha nulla di particolare, ma quando brilla con può infliggere . Falce della Morte (Castlevania: Aria of Sorrow, 2003): Prevedibilmente, con la falce del potente boss di Castlevania è possibile infliggere un KO senza lancio, con un attacco Smash pienamente caricato (70%), uno non caricato (80%) o con una semplice tilt (120%; si veda la sezione dei contrattacchi).

Prima di andare

Abbiamo parlato di come funziona l’equipaggiamento degli Spiriti, ma sapevate che alcuni di loro possono farvi iniziare una partita con uno degli strumenti di questo torneo online di Super Smash Bros. Ultimate? In realtà, potete iniziare con lo strumento che vi pare, in base allo Spirito che avete trovato ed equipaggiato. Questo, però, vi servirà solo e soltanto nelle modalità che contemplano questa “partenza col turbo” (Avventura, Mischia con Spiriti, Tabellone degli Spiriti). Fate attenzione!

Ora sta a voi dirci la vostra: la miniguida vi è servita? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.