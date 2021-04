Riverdale e molto altro: intervista con Mirko Cannella

Mirko Cannella, giovane doppiatore, ci ha concesso un’intervista nell’occasione dell’uscita della nuova stagione di Riverdale: ecco cosa ci ha rivelato!

Sicuramente avete sentito la sua voce centinaia di volte: Mirko Cannella, professione doppiatore, ha prestato la voce, per fare degli esempi, a Jughead Jones di Riverdale, Rio de La casa di carta e Billy Hargrove in Stranger Things. In occasione del lancio della nuova stagione del teen drama ci ha raccontato dei suoi esordi e dei progetti per il futuro.

Siamo qui con Mirko Cannella, doppiatore e attore italiano che, nonostante la giovane età, ha prestato la voce a tantissimi celebri personaggi. Un esempio? Jughead Jones in Riverdale, interpretato nientemeno che da Cole Sprouse. Ciao Mirko, com’è nata questa passione?

Ho sempre sognato di fare l’attore e l’opportunità di avvicinarmi a questo fantastico mondo l’ho avuta grazie a mio padre, perché mio padre è un assistente al doppiaggio per quello che riguarda la lunghezza delle battute. Fin da piccolo quindi andavo spesso a lavoro con papà e mi divertivo un sacco perché vedevo questi attori che doppiavano tantissimi personaggi diversi, dal cartone animato al film e telefilm. A quel tempo ero talmente timido che non me la sentivo neanche dire “ciao” al microfono, finché non mi sono detto “No, io lo voglio fare perché devo superare questo blocco” e quindi mi sono buttato e ho cominciato questa fantastica avventura. Ormai sono passati quasi quasi 18 anni dall’inizio di questo viaggio.

Hai mai avuto modo di incontrare qualcuno degli attori da te doppiati?

Purtroppo no, anche se ci siamo andati vicini. Mi piacerebbe davvero tanto incontrare Cole Sprouse di Riverdale, qualche anno fa c’è stata anche una convention a Milano nella quale erano presenti gli attori di Riverdale e lui avrebbe dovuto partecipare, ma proprio all’ultimo ha avuto un altro impegno e quindi mi ha detto male.

Da ER – Medici in prima linea, a film apprezzati come Maleficent e serie di grande risonanza mediatica come La casa di carta e Riverdale. Ci sono uno o più personaggi che hai doppiato nei quali ti rispecchi?

Molti Personaggi che vada doppiare hanno caratteristiche simili alle mie. Non tanto fisiche, quanto mentali soprattutto e quindi mi rispecchio in loro. Per esempio Jughead e Rio sono due personaggi che mi vengono in mente che hanno alcune caratteristiche nelle quali mi rispecchio: Rio è un po’ il cucciolone del gruppo, fa spesso delle cavolate come capita a me ma poi è un personaggio molto riflessivo e molto astuto e riesce quasi sempre a trovare la soluzione.

Parliamo in particolare di Riverdale. La serie ha riscosso un grande successo nel corso degli anni, appassionando anche i fedeli seguaci degli Archie Comics. Come è doppiare un personaggio introverso ed arguto come Jughead?

Sicuramente doppiare Jughead è stata ed è tutt’ora una bellissima esperienza per me, soprattutto perché il personaggio ha avuto un’importante evoluzione e quindi è partito in un modo e ora è diventato un altro personaggio. Quindi anche io sono cresciuto seguendolo in questa grande avventura. E in ogni caso mi diverto a doppiarlo, e anche se mi rendo conto che lui è un personaggio molto serio e molto sulle sue, a volte ha quell’umorismo che a me piace tantissimo. Non che sia un personaggio comico, ma ha i suoi momenti.

Jughead ricopre senza dubbio il ruolo di narratore della storia, fornendo spesso un punto di vista decisivo e oggettivo: una sorta di cantastorie dell’intera vicenda. Reputi questo aspetto uno dei motivi per cui piace al pubblico?

Sono d’accordo, sicuramente essere il narratore di Riverdale è fondamentale. Peraltro non è il classico narratore esterno alla vicenda che racconta le cose con distacco, ma è uno stesso protagonista e quindi contamina la narrazione con le proprie idee. Di conseguenza porta gli spettatori a riconoscersi in questo personaggio e a simpatizzare per lui, il che è sicuramente una delle chiavi del successo di Jughead.

In Riverdale ci sono tanti misteri, segreti e avventure: qual è stata la scena che ti ha emozionato più doppiare e come ti sei preparato a farlo?

Cene sono tante, però forse quella che mi ha colpito di più è stata la dichiarazione che ha fatto il mio personaggio a Betty in un momento in cui rischiava veramente le penne. Quando le dice “Ti amo Betty Cooper” è stato un momento molto toccante e sicuramente nella riuscita della scena avrà influito il fatto che i due attori all’epoca stavano insieme, quindi per Cole Sprouse dire alla attrice che interpreta Betty che l’amava, pensando che potesse essere l’ultima volta, ha aumentato questa questa emozione. Purtroppo io non potevo prepararmi a questa scena, come alle altre scene, perché noi doppiatori non abbiamo nessun copione da studiare, a differenza degli attori di teatro o del cinema. Un attore studia una parte per settimane, noi nel doppiaggio non possiamo. Da una parte è bello per la sorpresa che ci accompagna ad ogni scena, dall’altra non possiamo entrare nella psicologia del personaggio con anticipo e quindi dobbiamo improvvisare di più.

La quarta stagione di Riverdale ha portato in scena un nuovo mistero, ruotando intorno al fantomatico Senior Year. È cambiato qualcosa nel doppiaggio con la crescita del tuo personaggio?

Per quanto mi riguarda è cambiato poco, nel senso io devo seguire quello che fa l’attore Cole Sprouse, adattandomi. Sicuramente il personaggio ha avuto un’evoluzione quindi il Jughead della quarta stagione è sicuramente diverso da quello della prima stagione, quindi anche io devo in qualche modo seguirlo, ma per quel che mi riguarda mi interessa solo ciò che fa nel momento in cui gli presto la voce.

A breve uscirà la quinta stagione di Riverdale, mentre una sesta è già in cantiere. Possiamo aspettarci tanti colpi di scena quanti ce ne sono stati nelle precedenti stagioni?

Esatto ora stiamo doppiando la quinta stagione, ma non posso dire niente per evitare spoiler. Non vorrei rovinare la sorpresa, posso solo dirvi che ci saranno grandi novità in questa quinta stagione. Finora ho doppiato pochi episodi, però già in questi ci sono grandi cambiamenti e non vedo l’ora di andare avanti con queste puntate e di iniziare anche questa sesta stagione, per sapere dove andranno gli sceneggiatori.

Cole Sprouse in Riverdale, Dacre Montgomery in Stranger Things, Miguel Herrán ne La casa di carta. La lista potrebbe continuare a lungo, ma quale attore ti piacerebbe doppiare in futuro?

Posso rispondere tutti perché comunque è il mio sogno continuare a doppiare alcuni attori che già ho doppiato. Penso sia il sogno un po’ di tutti quanti i doppiatori e per quanto mi riguarda mi piacerebbe veramente tanto continuare a doppiare Cole Sprouse e gli altri ma anche Noel Fisher, Mickey Milkovich in Shameless. Tra l’altro Miguel Herran pochi giorni fa l’ho doppiato in una nuova lavorazione di un film, quindi sono veramente felice di questo e spero mi chiamino in futuro per nuove lavorazioni, con nuovi e vecchi attori.

Hai in mente altri progetti per il futuro oltre al doppiaggio? Intanto sappiamo cha hai lanciato la tua prima linea di merchandising.

Oltre al doppiaggio faccio teatro, ho anche un gruppo, Pezzi di nerd, e giriamo in Italia con le nostre commedie, quindi scriviamo noi delle sceneggiature e le portiamo in giro. Con la prima, che si chiama Ho adottato mio fratello, siamo arrivati quasi a cento repliche: ci siamo fermati a 99 per colpa del coronavirus. Il mio sogno è quello di fare cinema, è un altro obiettivo che mi sono posto e ultimamente con OnVibes la mia prima linea di merchandising. Sono felicissimo di questo perché pensare e creare delle magliette da zero è una cosa che non ho mai fatto e mi sono divertito un sacco. Ringrazio tutti quanti ragazzi, in primis Giovanni per avermi “sopportato” durante la fase creativa e questa (che vedete in foto n.d.r.) è una delle magliette, con il serpente simbolo di Jughead di Riverdale ma non è l’unica perché c’è anche quella con il tormentone di Jughead, Ci vediamo da Pop’s, una delle frasi tipiche che spesso i fan mi chiedono di dire.

In bocca al lupo Mirko!

Ringraziamo Mirko Cannella per le quattro chiacchiere. E voi state guardando la nuova stagione di Riverdale? Fatecelo sapere nei commenti.

