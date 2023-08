ECOVACS rivela i nuovi prodotti ECOVACS 2023: Innovazioni ECO-Friendly in Primo Piano

COVACS ROBOTICS, noto anche come “ECOVACS”, ha svelato le sue ultime creazioni durante l’evento di lancio globale avvenuto di recente trasmesso in diretta

Dalla sede principale il 17 agosto, il CEO David Qian ha tracciato l’entusiasmante percorso di ECOVACS verso la realizzazione della visione “Robotica for All” (Robotica per tutti) attraverso una gamma eclettica di robot aspirapolvere e lavapavimenti. Questa selezione di nuovi prodotti è stata attentamente concepita da uno dei principali protagonisti nel campo della robotica mondiale.

DEEBOT X2 OMNI: Design Rivoluzionario per una Pulizia Impeccabile

La principale attrazione del lancio di quest’anno è il formidabile DEEBOT X2 OMNI, caratterizzato da un design rivoluzionario caratterizzato da angoli affilati.

Con dimensioni di 9,5 cm in altezza e 32 cm in larghezza, questo robot aspirapolvere e lavapavimenti riesce ad accedere con facilità anche agli angoli più ostici.

L’eccezionale forma quadrata è stata concepita per massimizzare l’efficienza, aumentando la larghezza della spazzola a rullo anteriore e portando i panni di pulizia a soli 30 mm dagli angoli. Tale progetto ha permesso di ridurre del 45% lo spazio vuoto rispetto al modello precedente X1, ottenendo risultati di pulizia di altissima qualità.

L’innovativa stazione OMNI, inoltre, propone un’esperienza di pulizia completamente automatica, comprensiva di lavaggio a 55° C e asciugatura con aria calda. La funzione di autopulizia completa la stazione. Il DEEBOT X2 OMNI è ancor più potente del suo predecessore, il modello X1 OMNI, vantando una potenza di aspirazione di 8.000 pa e una rumorosità minima, superando il 60% di incremento.

La vetrina ufficiale della nuova ammiraglia della Serie X avrà luogo in anteprima sul mercato europeo in occasione dell’IFA a Berlino, dall’1 al 5 settembre.

WINBOT W2: Tecnologia di Pulizia a Umidità Avanzata

ECOVACS risponde alle sfide dei robot per la pulizia delle finestre presenti sul mercato, enfatizzando praticità, sicurezza ed efficacia. Con orgoglio, presenta il WINBOT W2, un robot lavavetri innovativo, corredato da una stazione multifunzionale all’avanguardia e tecnologia di pulizia a umidità avanzata.

Superando le limitazioni dei modelli esistenti, il WINBOT W2 potenzia la pulizia, promuove la sicurezza e mira a estendere la sua portata sul mercato.

Dotato di una stazione multifunzionale, il WINBOT W2 ospita una batteria agli ioni di litio a lunga durata, in grado di garantire 80 minuti di pulizia.

Per evitare incastramenti accidentali, il cavo di sicurezza e l’alimentazione sono combinati in un “cavo composito due in uno“, mentre la funzione di ritrazione e rilascio automatico del cavo assicura un funzionamento automatizzato.

Le migliorie nel controllo e nella ventosa della stazione multifunzionale incrementano la sicurezza e riducono il rischio di cadute. Questi miglioramenti consentono una pulizia senza limiti, inclusi i bordi precedentemente irraggiungibili.

La tecnologia a spruzzo automatico, impiegata da WINBOT, assicura pulizia ottimale, mentre il modello W2 va oltre grazie alla tecnologia a tre ugelli a spruzzo grandangolare, garantendo pulizia uniforme e migliorata del 30%.

AIRBOT Z2: Respira Aria Migliore con ECOVACS

L’AIRBOT Z2 inaugura una nuova era di mobilità domestica, scorrendo a una velocità di 0,7 metri al secondo, paragonabile a un passo umano.

ECOVACS ha sviluppato la tecnologia AIVI 3D per prevenire ostacoli, unendo vari sensori, come ToF 3D, iToF e telecamera. Diversamente dai purificatori d’aria tradizionali, l’AIRBOT Z2 purifica l’aria durante il movimento, garantendo flusso costante di aria pulita nell’intera abitazione.

L’AIRBOT Z2 si distingue con un “Sistema di ringiovanimento profondo a 5 fasi“, che gestisce attivamente l’aria in cinque dimensioni: rimozione inquinanti, azione antibatterica, umidificazione senza nebbia, freschezza duratura e brezza percepibile.

Una funzione speciale di rimozione peli e filtraggio odori è dedicata alle famiglie con animali, grazie a condotti d’aria e design migliorato, garantendo un ambiente più pulito e fresco.

Missione e Visione: “Robotica for All”

A giugno 2023, ECOVACS ha tenuto la sua prima conferenza sulla robotica a Suzhou, riunendo aziende, esperti e accademici per discutere l’avvenire dei robot di servizio.

Impegnata a guidare uno sviluppo sostenibile e di qualità nell’industria, ECOVACS collabora con tutte le parti interessate. Sulla via per diventare il capofila mondiale nella robotica, mantiene il suo impegno per “Robotica for All“, fornendo soluzioni robotiche più intelligenti e accessibili per ogni aspetto della vita.