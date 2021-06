GetInsFollowers: ottenere follower e like gratis su Instagram

In questo articolo andremo ad analizzare GetInsFollowers, una applicazione molto interessante che permette di guadagnare gratuitamente follower e like su Instagram. Vediamo come!

Per capire l’importanza dei social ai nostri giorni vediamo qualche numero: circa 3,48 miliardi di utenti nel 2019 su circa 4,39 miliardi di persone che hanno accesso ad internet hanno utilizzato i social. Ma oggi quello che conta davvero è il tempo speso sui social: circa il 45% del tempo complessivo speso sul web (circa 6 ore e mezza al giorno in totale) dalle persone viene dedicato ai social network. Instagram è uno dei social più utilizzati delle persone, ma anche dalle aziende per pubblicizzare i propri prodotti tramite foto e video. Per emergere dalla massa e distinguersi però è necessario raccogliere un numero cospicuo di follower e like. Questo non solo darà un vantaggio ai vostri post di essere selezionati dall’algoritmo che costruisce le bacheche degli utenti, ma renderà il vostro profilo più appealing per gli utenti stessi. Quindi ottenere molti follower e like su Instagram è fondamentale e un modo semplice e gratuito per farlo è utilizzare GetInsFollowers. Vediamo i dettagli in questa recensione.

GetInsFollowers: come funziona

Vi chiederete come possa essere possibile ottenere follower gratuiti su Instagram quando molto spesso in questo caso si deve pagare. In realtà il principio su cui si basa GetInsFollowers è molto semplice ed è basato su una grande comunità di persone che in sostanza si scambiano dei favore. Più nel dettaglio GetInsFollowers è basato sull’utilizzo di monete virtuali. Per ottenere le monete è necessario portare a termine dei task come seguire dei profili o mettere like ad alcuni post oppure invitare degli amici all’interno della community. Le monete così guadagnate possono essere spese per far crescere il proprio profilo. In questo modo sarà possibile ottenere follower e Mi piace gratuiti su Instagram dagli altri utenti che utilizzano la piattaforma.

É importante notare che tutti i like e i follower ottenuti sono associati a persone reali e non a bot. Questo è molto importante perché Instagram è un social basato sull’interazione delle persone che non accetta e punisce invece i bot. Il grosso vantaggio di GetInsFollowers è quindi quello di portare sul proprio profilo utenti reali e attivi. Il principio di funzionamento stesso di GetInsFollowers induce i suoi utenti a rimanere attivi: se si vuole ottenere più monete da investire nel proprio profilo si deve continuare a mettere like e seguire altre persone. Inoltre è anche possibile accelerare il processo acquistando direttamente le monete all’interno dell’app.

L’applicazione in pratica

Abbiamo visto come GetInsFollowers funzioni a livello teorico. Ora vediamo all’atto pratico come si comporta. Vi anticipiamo che è tutto molto semplice! Dopo aver scaricato l’app disponibile per Android e iOS, ci si deve registrare. Dopo la registrazione si ricevono 600 monete e dopo la conferma dell’indirizzo email altre 200. Per cominciare ad accumulare più monete è necessario portare a termine i task: saranno assegnate 20 monete per ogni like e 100 monete per ogni follow. Una volta accumulate abbastanza monete potrete scambiarle con like e follower, ci sono tantissime possibilità diverse. Ad esempio è possibile un certo numero di follower ogni giorno per un mese, in modo da avere una crescita costante nel tempo. Una volta acquistato il pacchetto, gli effetti cominciano a vedersi al massimo dopo 24 ore. Molto rapido!

GetInsFollowers: è sicuro?

Registrarsi all’interno della piattaforma e cominciare ad acquistare follower richiede solamente l’inserimento del nome del proprio profilo, quindi non c’è nessun problema di violazione della privacy. Invece per guadagnare monete portando a termine i task sarà necessario inserire anche la propria password. L’applicazione comunque trasmette e memorizza tutti i dati in forma crittografata. Quindi non dovrebbero esserci problemi legati alla privacy. Certo bisogna sempre pensarci bene prima di divulgare i propri dati personali. In questi casi noi consigliamo sempre di attivare dei metodi di recupero password alternativi per evitare brutte sorprese.

Conclusioni

Fare successo oggi su Instagram richiede di partire da una base di follower abbastanza ampia, parliamo di qualche migliaio di follower attivi almeno. Arrivare da zero a questi numeri può essere molto faticoso o dispendioso, ecco perché ottenere gratis follower e like con GetInsFollowers può essere una valida opzione. L’applicazione è semplice ed intuitiva, tuttavia dobbiamo segnalare un forte squilibrio tra le reward e il costo dei pacchetti: per 15oo followe ad esempio servono 250.000 monete quindi si possono ad esempio lasciare 1500 follow. Tenendo conto che il numero di task giornalieri con cui si possono guadagnare monete è limitato, accumulare un numero cospicuo di follower può prendere parecchio tempo. Tuttavia si tratta id un servizio gratuito che offre follower attivi e reali, quindi di ottima qualità. Armatevi di pazienza e avrete le vostre piccole soddisfazioni. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!