Nintendo Switch Pro: presunta conferma ufficiale da Amazon Mexico

Vado in Messico, vado a gonfie vele: Amazon Mexico si lascia sfuggire l’esistenza di Nintendo Switch Pro, in pieno fermento pre-E3

Ci divertiamo spesso a parlare di Effetto Streisand, e Nintendo Switch Pro in queste ultime ore è nell’occhio del ciclone più che mai: ora anche Amazon Mexico si lascia sfuggire il fatto che sì, a quanto pare la console è reale. L’utente Alphabeat, su Twitter, è incappato infatti nel catalogo messicano del colosso di e-commerce per poi trovarvi la presunta nuova piattaforma della Grande N. Non si tratta nemmeno di una SKU (Stock Keeping Unit, unità tappabuchi in un elenco di magazzino) con un prezzo sospettosamente alto: la piattaforma è apparsa sul sito con un nome quanto mai esplicito.

Come Amazon Mexico coprì le tracce di Nintendo Switch Pro (fallendo)

Una nostra fonte frequente, l’affiliato al sito di e-commerce Wario 64, ha ritwittato il messaggio di Alphabeat aggiungendovi un proprio screenshot di Amazon Mexico, in cui Nintendo Switch Pro (senza immagine della console) è in bella vista. O meglio, dovremmo dire “era”: per coprire ogni traccia, la divisione centroamericana del colosso commerciale ha prontamente cambiato il titolo in “DUMMY ASIN”, mantenendo però la Grande N come distributore del prodotto. Contrariamente al rumor di ieri, di cui Emily Rogers di Nintendo World Report “promette” una conferma entro oggi, la data di uscita è l’ultimo dell’anno.

Non è certo il primo rumor che circonda un nuovo modello della console ibrida, e di certo non sarà neanche l’ultimo. Riassumendo quanto emerso ieri, degli insider asseriscono che la console, il cui nome completo è attualmente noto solo a pochi elementi del colosso di Kyoto, entrerà in produzione in estate ed uscirà in autunno (non sapremmo dire se inoltrato o meno). Direct-Feed Games ha twittato in merito parlando di un “presentimento viscerale” circa un reveal “oggi o domani” (questo ieri), a cui la Rogers – nota insider – ha replicato con un emoji che invita al silenzio. Siate cauti con i rumor: entro mezzanotte capiremo se siamo alle prese con una bufala.

Ora sta a voi dirci la vostra: vorreste un nuovo modello? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.